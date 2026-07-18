Enrique Cruz pone la directa hacia su décimo título regional

Reinar en casa para hincarle el diente al Mundialito. Enrique Cruz salió vencedor de la batalla «más importante» de su carrera –como confesó hace una semana a este periódico– al imponerse a Alexey Lukyanuk, que fue segundo, en un 12º Rallye Ciudad de La Laguna–Trofeo Worten que tuvo absolutamente de todo: diferencias de décimas, remontadas y hasta pinchazos de los dos grandes aspirantes al triunfo y al título regional.

A los mandos de un Toyota GR Yaris Rally2 al que ya parece haberle sacado hasta la última gota de rendimiento y con Yeray Mújica a su derecha, Enrique Cruz volvió a hacer valer el factor casa –ya había ganado en Aguere el curso pasado– para poner la directa hacia su décimo título regional. El tinerfeño se llevó la victoria, su cuarta consecutiva, y también el TC Plus, correspondiente a la segunda pasada por Tacoronte-El Rosario, para sumar un botín de 38 puntos. Así, pasó de aventajar en solo dos puntos a Alexey Lukyanuk antes del Rallye Ciudad de La Laguna (151-149) a abrir una renta de ocho al término de la cita (189-181). Si finaliza segundo en el Isla Bonita, sexta cita del calendario –recordando que solo computan los seis mejores resultados de cada piloto–, el integrante del Disa Copi Sport se proclamará matemáticamente campeón sin necesidad de disputar las dos últimas pruebas del campeonato: Maspalomas y Comarca Norte.

Con la presión de tener que ofrecer su mejor versión en este rally –porque, como reveló a este periódico, su contrato «marca solo seis carreras, con lo cual el campeonato se tendría que terminar en el Isla Bonita»– y después de que Alexey Lukyanuk se adjudicara por unas décimas los dos tramos del viernes, Enrique Cruz afrontó la jornada de ayer en La Laguna con la obligación de dar un paso al frente.

Primer tramo de la mañana, primera pasada por Tegueste, y el guion volvió a ser el habitual en los últimos pulsos entre estos dos colosos del Mundialito: una batalla decidida por un suspiro. Enrique Cruz se impuso a Lukyanuk; la diferencia, apenas una décima. La renta acumulada se reducía así hasta las cuatro décimas, con el ruso afincado en la Isla marcando 12’01”6 por los 12’02”0 del lagunero.

Al fin llegó la primera brecha significativa, aunque hubo que esperar al cuarto tramo –el segundo de la jornada matinal– para que alguno de los dos lograra abrir una diferencia superior al segundo. Fue Alexey Lukyanuk quien golpeó, al mostrarse más rápido que Cruz en Valle de Guerra y endosarle algo más de cuatro segundos. Esa especial, por cierto, tuvo que ser interrumpida después de la salida de pista de uno de los participantes. El incidente, que obligó a mostrar bandera roja, llevó a la organización a neutralizar el tramo para el resto de los pilotos que no habían llegado a meta, algo más de medio centenar.

Los del Toyota GR Yaris Rally2 reaccionaron en la crono de Tacoronte-El Rosario, donde recuperaron terreno y recortaron dos segundos a sus rivales. El primer bucle de la jornada se cerraba así con una ventaja de 2,8 segundos a favor de Alexey Lukyanuk y Yury Kulikov.

Pinchazo de Enrique Cruz

Ya al mediodía, el tramo Villa de Tegueste (10,2 km) dejó uno de los grandes giros de la prueba y puso cuesta arriba buena parte de las opciones de victoria del tándem Cruz-Mújica. Un pinchazo en el Toyota les hizo perder 52,9 segundos respecto a los rusos, que firmaron el mejor registro de la especial. Con este contratiempo, la clasificación general seguía comandada por los representantes del equipo Skoda Canarias, que ampliaban su ventaja hasta los 55,7 segundos sobre los del Copi Sport.

Ese casi minuto cedido por los actuales líderes, eso sí, no se tradujo en una pérdida de posiciones en la clasificación general: Cruz y Mújica seguían instalados en la segunda plaza, aunque ahora con la dupla Sergio Fuentes-Tecorice Hernández (Skoda Fabia) pisándoles los talones, a solo cuatro segundos.

Así las cosas, a Cruz no le quedaba otra que tirar de paciencia, arriesgar un poco más –si es que todavía quedaba margen– y esperar un giro de guion que devolviera la emoción a la pelea. Y ese golpe de fortuna que necesitaba el lagunero acabó llegando en la siguiente y séptima especial, en Valle de Guerra. Un pinchazo en el Skoda de Lukyanuk hizo que el ruso cediera un minuto y una décima respecto a los hombres del Copi Sport, lo que permitió a Enrique y Yeray recuperar el liderato de la general con una renta de 5,6 segundos.

El lagunero se adjudica el TC Plus

Con el vuelco de la clasificación ya confirmado, Enrique no levantó el pie en las dos especiales que restaban y terminó de rematar la faena. El lagunero se impuso en la octava cronometrada, segunda pasada por Tacoronte-El Rosario y además TC Plus, donde aventajó en 3,4 segundos a Lukyanuk, y volvió a repetir triunfo en Candelaria, el tramo que echó el cierre a la cita, con otros 3,6 segundos de renta sobre el ruso.

Terceros finalizaron Sergio Fuentes y Teco Hernández (Skoda Fabia RS Rally2), que supieron contener el empuje de los lanzaroteños Yeray Lemes y Aitor Cambeiro (Citroën C3 Rally2), cuartos clasificados a 4,7 segundos del último cajón del podio.

La quinta plaza fue para el palmero Jorge Rodríguez y la grancanaria Taydía Santana (Alpine A110), que se llevaron su particular batalla por el top 5 al superar en cinco segundos a Manuel Mesa y Dailos González (Ford Fiesta R5 MKII).

En regularidad sport, triunfo final para el BMW 323i de José Juan Díaz – José Rosmen Díaz, quienes acabaron con un total de 44,5 puntos acumulados. En media baja, la victoria cayó del lado de Armando Pérez – Evelio Pérez (Volkswagen Golf GTI), en su caso, con 36,3 puntos en su casillero.