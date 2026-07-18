Los hermanos tinerfeños Díaz-Graham se destapan al final de la Summer League para derrotar al campeón de la NBA

Un final por todo lo alto. Los tinerfeños Jorge y Guillermo Díaz-Graham acabaron con nota su participación en la Summer League de Las Vegas, tradicional cita estival de la NBA y en la que los gemelos isleños defendieron los colores de los Dallas Mavericks.

Ambos, a la estela de un brillante Sergio de Larrea, colaboraron de manera activa en las tres victorias del equipo texano, que se recuperó de manera notable tras sus dos tropiezos iniciales.

Jorge Díaz-Graham lanza a canasta en el partido ante los Knicks. / El Día

Destacó especialmente la actuación de Jorge, que fue titular en esos tres encuentros que acabaron con victoria de los Mavs, entre ellos el de este viernes contra el equipo del vigente campeón de la NBA, los New York Knicks (110-88), duelo en el que aportó 15 puntos, 12 rebotes, cinco asistencias y un robo en más de 26 minutos en cancha.

Titular en los tres últimos encuentros

En la mencionada serie positiva final el que fuera jugador de la Universidad de Oregon este pasado curso promedió 11 puntos, nueve rebotes, 2,3 asistencias, 1,7 robos y 1,3 tapones en 26 minutos por duelo.

Por su parte, Guillermo, que no jugó en el debut de su equipo, se fue haciendo con un hueco poco a poco en los esquemas de su equipo hasta acabar en el quinto choque de la Summer League aportando ocho puntos, seis capturas, tres asistencias y un robo, en casi 16 minutos y medio de acción. Sus medias globales: 3,5 puntos y 3,3 rebotes, al margen de un llamativo +10 en el más/menos.

Un mes de julio muy ajetreado

Se termina de esta manera su cuarto curso competitivo para los Díaz-Graham, que tras haber finalizado su cuarto curso universitario (Guillermo en los San Francisco Dons, y Jorge en los Oregon State Beavers) y pese a no haber estado en la órbita de ninguna de las selecciones españolas, sí les ha tocado vivir un inicio del mes de julio bastante ajetreado.

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Primero con su presencia en el Draft Internacional de la G-League, donde ambos fueron elegidos por los Texas Legends (equipo vinculado de los Dallas Mavericks), Jorge en el número 1 y Guillermo en el 3. A ello se une que el propio Guillermo vio como el CB Canarias ha retenido sus derechos dentro de la ACB.