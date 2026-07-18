NBA
Los hermanos tinerfeños Díaz-Graham se destapan al final de la Summer League para derrotar al campeón de la NBA
Jorge firma, con 15 puntos y 12 rebotes, su segundo doble-doble en la victoria de los Dallas Mavericks contra los Knicks y Guillermo destaca con una mayor cuota de minutos
Un final por todo lo alto. Los tinerfeños Jorge y Guillermo Díaz-Graham acabaron con nota su participación en la Summer League de Las Vegas, tradicional cita estival de la NBA y en la que los gemelos isleños defendieron los colores de los Dallas Mavericks.
Ambos, a la estela de un brillante Sergio de Larrea, colaboraron de manera activa en las tres victorias del equipo texano, que se recuperó de manera notable tras sus dos tropiezos iniciales.
Destacó especialmente la actuación de Jorge, que fue titular en esos tres encuentros que acabaron con victoria de los Mavs, entre ellos el de este viernes contra el equipo del vigente campeón de la NBA, los New York Knicks (110-88), duelo en el que aportó 15 puntos, 12 rebotes, cinco asistencias y un robo en más de 26 minutos en cancha.
Titular en los tres últimos encuentros
En la mencionada serie positiva final el que fuera jugador de la Universidad de Oregon este pasado curso promedió 11 puntos, nueve rebotes, 2,3 asistencias, 1,7 robos y 1,3 tapones en 26 minutos por duelo.
Por su parte, Guillermo, que no jugó en el debut de su equipo, se fue haciendo con un hueco poco a poco en los esquemas de su equipo hasta acabar en el quinto choque de la Summer League aportando ocho puntos, seis capturas, tres asistencias y un robo, en casi 16 minutos y medio de acción. Sus medias globales: 3,5 puntos y 3,3 rebotes, al margen de un llamativo +10 en el más/menos.
Un mes de julio muy ajetreado
Se termina de esta manera su cuarto curso competitivo para los Díaz-Graham, que tras haber finalizado su cuarto curso universitario (Guillermo en los San Francisco Dons, y Jorge en los Oregon State Beavers) y pese a no haber estado en la órbita de ninguna de las selecciones españolas, sí les ha tocado vivir un inicio del mes de julio bastante ajetreado.
Primero con su presencia en el Draft Internacional de la G-League, donde ambos fueron elegidos por los Texas Legends (equipo vinculado de los Dallas Mavericks), Jorge en el número 1 y Guillermo en el 3. A ello se une que el propio Guillermo vio como el CB Canarias ha retenido sus derechos dentro de la ACB.
Apuran, en los juzgados, sus opciones de seguir en Estados Unidos
Al margen de que su tarjeta de presentación en esta Summer League les pueda abrir las puertas para hacerse con un hueco en la G-League, los Díaz-Graham apurarán, a sus 23 años recién cumplidos, sus posibilidades de seguir jugando en los Estados Unidos en la campaña 26/27. Y lo harán tratando de hacer valer sus derechos, toda vez que tanto Guillermo como Jorge se encuentran entre los 45 jugadores de la NCAA que han presentado una denuncia para que se les deje jugar una quinta temporada en esta categoría de formación.
Así lo publica el portal On3 -de lo que se hace eco Gigantes del Basket-, que razona esta protesta -presentada en un juzgado de California- en las nuevas leyes de la NCAA, que permiten la llegada de jugadores de mayor edad que la que ellos poseen. A su favor juega la jurisprudencia, toda vez que ya en Ohio un juez resolvió este mismo asunto en favor de otros 24 jugadores.
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