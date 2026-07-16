El Mundial 2026 coronará a un tinerfeño: Pedri o Nico Paz levantarán la Copa

Tenerife ya tiene su Mundial. En realidad, lo había hecho desde el mismo instante en que Luis de la Fuente incluyó a Pedri en la lista definitiva de España y Lionel Scaloni hizo lo propio con Nico Paz en la de Argentina. Dos futbolistas nacidos en la Isla formando parte de dos de las grandes favoritas al título en la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026. La Albiceleste llegaba como vigente campeona tras Catar 2022; la Roja, respaldada por la Eurocopa conquistada dos años antes. Ya entonces el fútbol tinerfeño podía presumir de un privilegio extraordinario. Hoy, después de las semifinales, Tenerife puede presumir de mucho más porque ya sabe que uno de los suyos levantará la Copa del Mundo.

Ni siquiera las ausencias de Ayoze Pérez, campeón de Europa en 2024 pero condicionado por una temporada con el Villarreal marcada por las lesiones, ni la sorprendente ausencia de Alberto Moleiro en la convocatoria empañaron el orgullo de una Isla que durante décadas apenas había disfrutado de representación en un Mundial. Luis Molowny abrió el camino en Brasil 1950. Sesenta años después, Pedro Rodríguez escribió la página más brillante al proclamarse campeón del mundo en Sudáfrica y repetir presencia en Brasil 2014. Pedri tomó el relevo con una irrupción deslumbrante en Catar 2022, donde, con solo 19 años, se convirtió en uno de los grandes referentes de la selección española.

Ahora, mientras el centrocampista del Barcelona comparte protagonismo con algunos de los mejores futbolistas del planeta, Nico Paz, tras una sobresaliente temporada en el Como 1907 de Cesc Fábregas, arribó a la selección de Leo Messi para compartir con Pedri un capítulo que ya forma parte de la historia del deporte tinerfeño.

España y Argentina aparecían en casi todas las quinielas como dos de las grandes favoritas al título, aunque ninguna ha tenido un camino sencillo. La selección española arrancó el Mundial con un inesperado empate frente a la debutante Cabo Verde, un tropiezo que pasó a la historia de la competición y que dejó más dudas que certezas en el equipo de De la Fuente. Después enderezó el rumbo con una goleada sobre Arabia Saudí y certificó el pase a la siguiente ronda tras imponerse a Uruguay, aunque cerró la fase de grupos sin terminar de convencer desde el punto de vista futbolístico.

La historia cambió a partir de las eliminatorias. Primero llegó una convincente victoria ante Austria que devolvió las buenas sensaciones; después, un trabajado 2-1 frente a Bélgica; y, por último, una actuación de muchos quilates en semifinales, donde España superó por 2-0 a Francia para sellar su billete hacia la gran final.

Por su parte, la Albiceleste llegó lanzada tras una fase de grupos perfecta, con nueve puntos de nueve posibles, pero también tuvo que sudar en las eliminatorias. En dieciseisavos se topó con el inesperado muro defensivo de Cabo Verde, a la que solo pudo superar en la prórroga. Luego superó a duros escollos como Suiza o Egipto gracias a un Messi diferencial, y cerró su camino hacia la final tras imponerse por 2-1 a Inglaterra en una semifinal para la posteridad del fútbol mundial: dos asistencias del 10 permitieron a Enzo Fernández igualar el marcador –tras el inicial tanto de Anthony Gordon– en el minuto 85 y a Lautaro Martínez culminar la remontada ya en el tiempo añadido. El 1-2 clasificó a la Albiceleste para su tercera final en doce años.

Así las cosas, quiso el fútbol regalarle a Tenerife una página inédita en su historia. Este domingo 19 de julio, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, España y Argentina se jugarán el campeonato del mundo con un tinerfeño en cada lado de la final. Poco importa quién termine levantando el trofeo: la Isla ya tiene asegurado que la Copa del Mundo viajará, de alguna manera, hasta ella. Nunca antes dos futbolistas nacidos en Tenerife habían coincidido defendiendo a las dos selecciones que se disputan un Mundial. Tampoco existía un precedente similar en el fútbol canario.

Pedri, con un rol diferente al de Catar

El camino tampoco ha sido el mismo para ambos protagonistas. Pedri ha afrontado un Mundial diferente al de Catar. El centrocampista azulgrana arrancó como titular en los primeros encuentros ante Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay, y también salió de inicio en las eliminatorias frente a Austria y Portugal. Sin embargo, Luis de la Fuente optó por reservarlo en los cuartos de final contra Bélgica, aunque acabó teniendo minutos en ese partido, y tampoco formó parte del once inicial en la semifinal ante Francia. Saltó al césped durante 12 minutos en los que aportó pausa y control al centro del campo español para asegurar el pase.

Más allá del protagonismo que haya tenido en cada encuentro, el Mundial también le ha servido para seguir ampliando su dimensión internacional. El futbolista del Barcelona aterrizó en Norteamérica con 41 partidos como internacional absoluto y, torneo mediante, continúa escalando posiciones entre los jugadores con más apariciones en la historia de la selección española. Si disputa la final del domingo, cerrará la cita con 49 participaciones con la absoluta.

Nico Paz, de Geneto al Mundial

La historia de Nico Paz ha seguido un camino diferente, aunque no menos llamativo. El centrocampista nacido en Santa Cruz de Tenerife y formado futbolísticamente en Geneto apenas acumula un puñado de internacionalidades, pero su progresión ha sido vertiginosa. Debutó con la absoluta argentina en octubre de 2024, dejando una asistencia para Leo Messi frente a Bolivia, y desde entonces se ha afianzado como una de las grandes apuestas de futuro de Scaloni. En una medular con nombres como Mac Allister, De Paul, Paredes o Enzo Fernández, resulta lógico que su protagonismo haya sido más reducido que el de su paisano Pedri. Aun así, Nico, el jugador más joven de la convocatoria de la Albiceleste, fue titular en la victoria por 3-1 ante Jordania en la fase de grupos y disputó 10 minutos frente a Argelia.

Nico Paz. / Instagram

Si España conquista el título, Pedri se convertirá en el segundo futbolista tinerfeño en proclamarse campeón del mundo con la Roja, después de Pedro Rodríguez; si la campeona acaba siendo Argentina, lo hará Nico Paz, que escribirá un capítulo en la historia de una familia estrechamente ligada al fútbol, siguiendo la estela internacional de su padre, Pablo Paz, y llevando el nombre de la Isla hasta lo más alto del deporte mundial. Sea cual sea el desenlace, Tenerife ya tiene asegurado un lugar protagonista en el escaparate más grande que puede ofrecer el fútbol.