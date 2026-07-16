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El 12º Rally Ciudad de La Laguna, escenario de otro posible thriller entre Enrique Cruz y Alexey Lukyanuk

El piloto de Aguere, actual líder del Mundialito Canario, busca la que sería su cuarta victoria seguida tras dos pruebas previas resueltas ante el ruso por un suspiro

Enrique Cruz y Yeray Mujica, en el 'shakedown' del Ciudad de La Laguna celebrado el miércoles.

Enrique Cruz y Yeray Mujica, en el 'shakedown' del Ciudad de La Laguna celebrado el miércoles. / El Día.

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Carlos García

Carlos García

Santa Cruz de Tenerife

Quinta prueba del Campeonato de Canarias de Rallies de Asfalto (CCRA), ¿y tercer thriller consecutivo? Tras una primera mitad del Mundialito regional de máxima igualdad, el 12º Rally Ciudad de La Laguna marca, entre el viernes y el sábado, el inicio de la recta final de una competencia que va camino de decidirse por un suspiro. Misma definición que ya hubo, por ejemplo, en las dos últimas citas, las vividas en el Villa de adeje y en el Ciudad de Telde.

En ambas el triunfo se lo adjudicó la dupla Enrique Cruz-Yeray Mujica (Toyota GR Yaris Rally2) después de una enconada pugna con Alexey Lukyanuk-Yury Kulikov (Skoda Fabia RS Rally2). El lagunero fue 3''6 más rápido en suelo sureño, y apenas dos décimas más veloz que el ruso en Gran Canaria. Ahora, en su casa, Cruz tratará de alargar su doble racha: ya ganó en la prueba de Aguere en 2025, mientras que en este 2026 acumula tres triunfos consecutivos que le han permitido encaramarse al liderato.

Lukyanuk y su pleno en los TC Plus

Lukyanuk, por su parte, busca ese rendimiento extra que ya mostró en Lanzarote, para luego ser segundo en las tres pruebas posteriores. Eso sí, su fiabilidad en los TC+, donde lleva pleno (ha logrado ahí 12 puntos frente a los 7 de Cruz), le permiten que su desventaja en la general sea solo de dos puntos: 151 a 149. El piloto de origen ruso afronta este fin de semana una reválida particular toda vez que debuta en el Ciudad de La Laguna.

Tampoco se puede descartar, ni para este fin de semana ni para el título, a Yeray Lemes junto a Aitor Cambeiro (Citroën C3 Rally2). Pese a no haber alcanzado victoria alguna en este 2026, el conejero acumula tres podios y un cuarto puesto, lo que le lleva hasta los 126 puntos. Además, ya fue el ganador en La Laguna en 2024.

Sergio Fuentes rinde bien en La Laguna

Y en una situación similar se encuentra Sergio Fuentes y su copiloto Teco Hernández a bordo del Skoda Fabia RS Rally2. Tercero en el CCRA de 2025, el candelariero es el otro piloto que ha puntuado en las cuatro pruebas previas, por lo que sus 114 puntos le hacen acreedor del cartel de serio candidato a poco que los otros aspirantes cometan sendos errores en lo que resta por correrse: Isla Bonita, Maspalomas y Comarca Norte. A su favor: se ha subido al podio en sus tres últimas comparecencias en el Ciudad de La Laguna.

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Sergio Fuentes, en la reciente cita del Ciudad del Telde.

Sergio Fuentes, en la reciente cita del Ciudad del Telde. / El Día

Nueve tramos y más de 85 kilómetros

Con un total de 123 vehículos inscritos, de los que 16 son de regularidad, el 12º Rally Ciudad de La Laguna se dividirá en un total de nueve tramos, de los que los dos primeros se desarrollarán este viernes en horario nocturno: Boquerón-Valle Guerra y Tejina-El Socorro. Tras los algo más de 12 kilómetros de la primera jornada, llegarán otros 75 y medio el sábado, con dobles pasadas por Tegueste, Valle de Guerra y Tacoronte-El Rosario (la segunda será el TC+), antes de un tramo final en Candelaria.

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