Las Audaces escriben su primera gran página en la élite

Un estreno de altura y un futuro que invita a soñar. Las Audaces de Tenerife seguirán, al menos una temporada más, codeándose con la élite de la Liga Nacional de Sófbol, la máxima categoría de este deporte en España. El equipo dirigido por Benson Salas aterrizó en la competición con buen pie, se adaptó al nuevo escenario con una personalidad impropia de un recién ascendido, y asienta así las bases de un proyecto y de un deporte que sigue ganando fuerza en la Isla.

El conjunto tinerfeño puso el broche a su estreno entre los mejores con unos números que hablan por sí solos: 15 victorias y solo 5 derrotas en la fase final de la competición. Un registro que le permitió rozar la posibilidad de pelear por el playoff por el título, aunque la fase clasificatoria del campeonato, algo más irregular (7 victorias y 15 traspiés) y marcada por los altibajos lógicos de un recién ascendido, terminó alejándole de ese objetivo.

La mano de Benson Salas

Salas, arquitecto de este equipo que ha sorprendido a propios y extraños, atiende la llamada de El Día mientras se dirige al campo de Las Audaces, en La Punta del Hidalgo, donde le espera una nueva sesión de trabajo junto a dos de las incorporaciones que reforzarán al equipo la próxima temporada. Reconoce el mánager que el objetivo con el que arrancaron el curso recién finalizado era «mantener la categoría».

Pero la realidad terminó siendo muy diferente, con unas Audaces que plantaron batalla a casi todos los equipos de la liga. «Nunca un club había logrado esta hazaña de ser un recién ascendido y más que luchar por no descender en su primer año, pues luchamos por un séptimo puesto, incluso tuvimos a punto de entrar entre esos seis primeros», señala Salas.

Uno de los datos que mejor explica la dimensión de la temporada de Las Audaces se encuentra en la comparación con Capitalinos de Gran Canaria, su rival autonómico y uno de los clubes con más historia en el sófbol nacional, que cerró la fase final con 15 victorias; esto es, uno de los mejores registros de su historia. Pues bien, Las Audaces, en su estreno en la máxima categoría, consiguieron exactamente el mismo número de triunfos. Terminaron ambos equipos con 15 victorias, aunque el enfrentamiento directo favoreció a Capitalinos. En los cuatro duelos entre ambos conjuntos, el balance fue de tres victorias para el equipo grancanario y una para el tinerfeño.

Aunque desde fuera podía interpretarse como una sorpresa, dentro del vestuario siempre existió la convicción de que este equipo tenía argumentos para hacer algo importante. Benson Salas explica que la evolución de Las Audaces venía gestándose desde mucho antes. Torneos previos como el Open de Barcelona sirvieron para comprobar el verdadero nivel del grupo ante rivales de la máxima categoría y confirmar que el salto no era tan grande como podía parecer. Para el técnico, la clave estaba en que las jugadoras ganaran experiencia, soltura y confianza con el paso de los partidos. «Cuando ellas ya empezaran a caminar de la forma que camina un atleta de la máxima categoría y controlar un poco esos nervios, pues yo sabía que la calidad iba a dar resultado», afirma.

Y el tiempo terminó dándole la razón, con unos números que explican buena parte de esta historia, pero que no cuentan todo lo que hay detrás de un equipo cuyo vestuario se ha convertido en el mayor motivo de orgullo para Salas. «Lo que más orgullo me da de ellas es la unión que tienen como equipo», asegura.

Las Audaces fueron construyendo, poco a poco, una identidad propia basada en la confianza y la conexión entre sus integrantes. Jugadoras jóvenes, refuerzos con experiencia y perfiles muy diferentes terminaron encajando como las piezas de un mismo engranaje. «Es un grupo donde cada una es muy distinta, pero donde se compaginan muy bien», explica Salas al hablar de la convivencia diaria.

Ambición de mirar más alto

El rendimiento de este primer año ha cambiado por completo la perspectiva de futuro del proyecto. Después de demostrar que pueden competir de tú a tú en la máxima categoría, Las Audaces ya no miran únicamente hacia la permanencia; ahora el reto pasa por seguir creciendo y dar un paso más. Salas mantiene la cautela, consciente de que todavía queda camino por recorrer, pero reconoce que las metas deben ser más ambiciosas. «Aún teniendo los pies en la tierra, porque sería nuestra segunda temporada y ya estar entre los seis primeros es un objetivo bastante grande, creo que sí podríamos estar ahí», explica.

Colarse entre los seis mejores equipos permitiría al club aspirar a cotas mayores y pelear por objetivos que hace solo unos meses parecían lejanos, como alcanzar el playoff final. Una fase decisiva en la que terminar entre los cuatro primeros abriría, además, la puerta a disputar la próxima Copa de la Reina.

La cantera como futuro

La base para seguir creciendo pasa, en buena medida, por la cantera. El club ya trabaja con categorías inferiores como Sub 15 y Sub 18 con la mirada puesta en garantizar el relevo generacional y dar continuidad a un proyecto que quiere mirar más allá del presente. «Tenemos una buena cantera que nos va a permitir esa evolución de futuro», destaca Salas.

El entrenador considera que Tenerife reúne unas condiciones «perfectas» para convertirse en un referente nacional dentro del sófbol femenino. «Tenerife es una plaza que es muy buena para el deporte porque hay una mezcla también de gente de Latinoamérica con chicas de Canarias», afirma.