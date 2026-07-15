Rallye Ciudad de La Laguna 2026: la cita lagunera bate récords con más de 120 inscritos y proyección nacional

El automovilismo canario se prepara para vivir una de sus citas más vibrantes del año. Los próximos 17 y 18 de julio de 2026 se disputará el 12 Rallye Ciudad de La Laguna – Trofeo Worten, quinta cita del Campeonato de Canarias de Rallies de Asfalto (CCRA). Esta edición marca el inicio de la segunda mitad de la temporada y asume un papel estratégico: debuta en el International Iberian Rallye Trophy y se somete al examen de la Real Federación Española de Automovilismo con el objetivo de ingresar en el Campeonato de España de Rallies de Asfalto (CERA).

La respuesta de los equipos participantes ha sido masiva, superando de nuevo la barrera del centenar. Sport Eventos Tenerife ha confirmado que la lista oficial contará con más de 120 inscritos, consolidando esta cita como una de las de mayor tirón de todo el archipiélago.

En el plano deportivo, la prueba contará con todos los aspirantes al título regional. Entre ellos destaca el debut del bicampeón europeo Alexey Lukyanuk, que competirá junto a Yury Kulikov a los mandos de un Skoda Fabia RS Rally2. Frente a ellos estarán los vigentes campeones canarios y plusmarquistas de la prueba, Enrique Cruz y Yeray Mujica, con su Toyota GR Yaris Rally2.

Shakedown y verificaciones: el programa del rally paso a paso

La actividad sobre el asfalto se dosificará a lo largo de la semana con un programa de actos muy definido para escuderías y aficionados:

Miércoles 15 de julio: Se celebrará el shakedown (tramo de entrenamiento) en la zona de 'La Milagrosa' entre las 17:00 y las 18:30 horas.

Se celebrará el shakedown (tramo de entrenamiento) en la zona de entre las 17:00 y las 18:30 horas. Jueves 16 de julio: Las instalaciones de Worten en La Laguna acogerán la entrega de documentación obligatoria de 17:30 a 19:30 horas.

Las instalaciones de Worten en La Laguna acogerán la entrega de documentación obligatoria de 17:30 a 19:30 horas. Viernes 17 de julio: Se abrirá la zona de asistencia en Montaña Pacho (Los Majuelos) a las 9:00 horas. A partir de las 14:00 horas, el Parking Las Quinteras centralizará las verificaciones técnicas, dando paso a las 19:15 horas a la rueda de prensa, foto oficial y firma de autógrafos.

La salida oficial de la prueba se producirá el mismo viernes a las 20:25 horas desde Las Quinteras, disputándose esa misma noche las dos primeras especiales cronometradas: 'El Boquerón – Valle de Guerra' (7,67 km a las 21:30 h) y 'Tejina – El Socorro' (4,7 km a las 22:00 h).

Sábado de infarto: Siete tramos cronometrados decidirán el podio

La jornada decisiva del sábado 18 de julio pondrá a prueba la resistencia de las máquinas y la pericia de los pilotos con un itinerario compuesto por otras siete especiales:

'Villa de Tegueste' (10,2 km): A las 9:00 h y 12:50 h.

(10,2 km): A las 9:00 h y 12:50 h. 'Valle de Guerra' (14,93 km): A las 9:35 h y 13:25 h.

(14,93 km): A las 9:35 h y 13:25 h. 'Tacoronte – El Rosario' (8,4 km): A las 10:25 h y 15:55 h.

(8,4 km): A las 10:25 h y 15:55 h. 'Candelaria' (8,37 km): Una única pasada a las 16:45 h.

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El rally concluirá definitivamente el sábado a las 19:00 horas con el regreso de los vehículos al Parking Las Quinteras de La Laguna para la ceremonia de entrega de trofeos.