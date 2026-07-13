Nauzet García, portero tinerfeño del Lincoln Red Imps: "La gente te pregunta por la Champions cuando te ve"

Lo extraordinario se ha convertido en rutina para el guardameta tinerfeño Nauzet Santana. Quinta temporada en Gibraltar y quinto verano jugando previas de competiciones europeas. La semana pasada volvió a vivir una de esas noches que pasan a la historia de su equipo, el Lincoln, con la victoria contra el Inter Club d’Escaldes (3-1) en la ida de la primera ronda de la Liga de Campeones. Este martes le toca cerrar el cruce en Andorra (17:00 horas).

Otra victoria para el recuerdo, ¿no?

Sí, claro. Al final estamos hablando de la competición más importante del mundo a nivel de clubes. Superar una ronda previa que, además, te permite disputar tres eliminatorias más y volver a estar a las puertas de una final de playoff es algo muy importante. Fue otro día histórico para el club y también para el país porque, al final, todos salimos beneficiados.

La ventaja de dos goles supone un buen colchón para la vuelta, ¿no?

La verdad es que sí, incluso se quedó un poquito corta porque tuvimos cuatro palos. La renta pudo haber sido mayor, pero fue un partido de ida y vuelta, con muchas ocasiones para los dos equipos. Ahora toca intentar aprovechar la ventaja que llevamos y, a ver si hay suerte, cerrar la eliminatoria.

A nivel personal, ¿qué significa para usted volver a ser protagonista en una previa de Liga de Campeones?

Es un día que, como tantos otros de temporadas anteriores, queda marcado en el calendario y en el recuerdo. La verdad es que estoy muy contento. Ahora intentaremos disfrutar en Andorra de lo que podamos y, si toca sufrir, pues sufriremos. Pero el objetivo es hacer las cosas lo mejor posible y aprovechar esa ventaja para seguir jugando rondas.

Supongo que ya se ha acostumbrado a esta particularidad de jugarse buena parte de la temporada en pleno verano.

Sí, ya es la quinta temporada que tengo la suerte de poder disfrutar de este tipo de partidos. Al final es otro ambiente, parece hasta otro fútbol, pero estoy adaptado, contento y, sobre todo, feliz por el resultado y la ventaja que nos llevamos.

Es una situación un tanto peculiar, ¿no?

Sí, porque realmente es la parte más importante de la temporada; este tipo de partidos marcan su devenir. Si tienes la suerte de meterte en una fase de grupos de la Conference League o de la Champions, la temporada se afronta de otra manera. Además, son objetivos que el club ya se está empezando a marcar. El club ha crecido mucho y la liga también está creciendo, pero está claro que entrar en Europa sería una noticia espectacular. Intentaremos, como el año pasado, seguir viviendo el sueño de competir en una competición europea.

¿Cuándo empieza la preparación para estas previas?

Este año empezamos a entrenar el 1 de junio.

¿Les choca a los recién llegados?

Sí, al final es un proceso que hay que vivir. A mí el primer año también me chocó, me impactó llegar de vacaciones y tener que competir casi al máximo nivel de inmediato. Tienes que adaptarte, mentalizarte rápido, estar preparado y crear una buena rutina de trabajo con el vestuario y los compañeros. Creo que esa es la clave para intentar dar otro pasito y volver a meternos ahí.

¿La Champions se nota también en el país?

Sí, se nota. Respiras el ambiente por las calles; la gente, cuando te ve, te pregunta por la Champions, te dice que lo vamos a conseguir. Sabemos que es muy complicado, porque el nivel de Europa es altísimo, con clubes y presupuestos muy importantes. Pero tanto el club como el país y la federación han puesto de su parte para que podamos estar ahí y lo vamos a intentar.

El año pasado disputó la Conference League y llegó a la última jornada con opciones reales de clasificar a las eliminatorias de octavos. Su equipo consiguió dos victorias en la fase de liga (2-1 contra el Lech Poznań polaco y 2-1 frente al Sigma Olomouc checo) y se quedó a las puertas de la clasificación. ¿Cómo lo vivió?

Sí, al final, con el nuevo formato de la Conference, la fase de clasificación del año pasado fue una auténtica locura. Vivimos noches espectaculares, quizás la más bonita de la historia del club, que fue en Armenia contra el Noah, cuando conseguimos meternos en la final del playoff de la Europa League y dar el paso a la Conference. Ya en la fase de grupos, planteamos que en casa teníamos que hacernos muy fuertes. Sabíamos que nuestro estadio, por el césped sintético y por el ambiente que generamos, es un campo complicado para los rivales. Nos hicimos fuertes allí y nos ilusionamos porque lo tuvimos muy cerca. Al final nos quedamos fuera de los octavos por el coeficiente de goles, algo impensable antes de empezar las previas. Estuvimos a punto, no pudo ser, pero me quedo muy orgulloso y contento con lo que hicimos.

¿El reto es repetir el camino del año pasado?

Ojalá, ojalá. Nos encantaría. Está claro que superar esta ronda nos metería en la final del playoff de la Conference y nos daría la oportunidad de disputar tres rondas previas más para intentar alcanzar la fase de grupos. Así que, pasando esta eliminatoria, lo veríamos un poquito más cerca.

Cinco años después de llegar, ¿nota que el club ya forma parte de usted?

El club es mi casa ahora mismo. Estoy muy feliz aquí. Creo que el club está poniendo todo de su parte para seguir profesionalizando la estructura que tenemos. Tenemos un vestuario muy bueno, humilde, trabajador y sacrificado; el grupo es espectacular. Me siento como en casa y, como digo, estoy muy feliz y contento. Ahora toca seguir trabajando para intentar repetir hazañas como las del año pasado.

Desde el curso anterior tiene como compañero a un exblanquiazul: Álex Mula.

Sí, es un futbolista de otro nivel, de otra categoría. Ha jugado en Primera División y muchos años en Segunda, en clubes muy importantes como el Málaga o el Tenerife. Tuvimos la suerte de que viniera con nosotros y la verdad es que ha dado un salto de calidad al equipo. Cada vez que juega se nota; tiene ese punto diferencial que te ayuda a ganar partidos. Nosotros estamos muy agradecidos de que esté con nosotros.