Pedri y Nico Paz, dos tinerfeños en semifinales del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México

Tenerife ya ganó en este Mundial. En realidad, lo había hecho ya de salida en la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México de 2026, cuando Luis de la Fuente citó a Pedri con España –su presencia era segura– y Lionel Scaloni a Nico Paz con Argentina. Dos jóvenes isleños en las filas de sendas candidatas al título: la albiceleste porque ya había campeonado en Catar 2022 y la Roja al llegar a la cita como vigente campeona de Europa.

Ni siquiera las ausencias de Ayoze Pérez –campeón en la Euro de 2024 pero lastrado por las lesiones en la 25/26 y fuera incluso de la prelista– y de Alberto Moleiro –esta completamente inesperada– frenaron el orgullo de una Isla que únicamente había disfrutado de una presencia mundialista (Luis Molowny en 1950) hasta que Pedro, entonces Pedrito, se proclamó campeón en Sudáfrica 2010 y repitió lista en Brasil 2014 a las órdenes de Vicente del Bosque. Pedri, ya instalado como un pilar de la selección española, fue clave en Catar a las órdenes de Luis Enrique con apenas 19 años.

España y Argentina, entre las favoritas

En casi todas las quinielas a llegar lejos, o muy lejos, España y Argentina han cumplido las expectativas. Sin brillo, pero compitiendo al máximo y aferradas a los argumentos que han ido encontrando por el camino –los sudamericanos a un Messi rejuvenecido para remontar a Egipto en octavos y ganar vía prórroga en dieciseisavos y cuartos y los hispanos a su solidez defensiva pese a no terminar de encontrarse a sí mismos–, ambas figuran entre las semifinalistas. Y con ellas Pedri y Nico Paz, dos tinerfeños en las semifinales del Mundial que, además, aspiran a pelear por el título en la batalla final de este domingo 19 (20:00) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Francia, rival de los de Luis de la Fuente, e Inglaterra, adversario de los de Scaloni, se interponen en una rivalidad particular que sería irrepetible desde la perspectiva de la Isla.

El camino de la Roja y el de Pedri

No ha sido un camino sencillo para la España de Pedri. Tampoco para el 20, que no terminar de encontrar la finura que caracteriza a su juego y que viene de ser suplente frente a Bélgica en cuartos de final. El primer partido mundialista en el que Pedri se queda fuera del once de la selección. Con Luis Enrique, además, lo jugó casi todo en Catar: solo fue sustituido en la goleada histórica frente a Costa Rica por 7-0 (en el 57’ con 4-0), mientras que completó los duelos ante Alemania y Japón, también en la fase de grupos, y los 120 ante Marruecos en octavos de final. Allí se quedó el equipo nacional, que cedió en la tanda de penaltis.

En este 2026, el centrocampista del Barcelona, ya camino de los 24 años que cumplirá en noviembre, fue titular en el debut ante Cabo Verde y los duelos ante Arabia y Uruguay de la liguilla, así como en la cita de dieciseisavos contra Austria y en el duelo ibérico de octavos ante Portugal en el que estuvo desatinado en la primera mitad. Aunque mejoró en el segundo periodo y De la Fuente lo mantuvo hasta el 85’, se cayó del once el compromiso de cuartos frente al combinado belga. Puede que repita banquillo contra Francia, pero igual que contra Bélgica (entró en el 55’), apunta a tener minutos de una forma u otra.

Pedri, que ya sumaba 41 internacionalidades antes del Mundial, ha escalado ya hasta las 47. Serán 48 si tiene minutos este martes y 49 si, en caso de avanzar España a la final, acabase participando también. Más que Morientes, Guardiola o Valerón y las mismas que José Ángel Iribar, El Chopo. Directo al Top 50 de futbolistas más prolíficos con la camiseta roja de España.

Pedri, durante el duelo de cuartos de final entre España y Bélgica. / RFEF

Nico Paz, de Geneto al Mundial

Mucho más corta, pero también meteórica, ha sido la carrera de Nico Paz. El tinerfeño, hijo del que fuera futbolista del CD Tenerife y también internacional con Argentina Pablo Paz, cumplirá 22 años en septiembre. Con 20, el 14 de octubre de 2024, debutó con la absoluta del país al que eligió representar en una goleada de la albiceleste frente a Bolivia. El 6-0 definitivo, obra de Leo Messi, llevó la firma del que fuera canterano del CD Tenerife, que asistió a la leyenda. El abrazo de Messi fue el mejor de los bautismos internacionales para Nicolás Paz Martínez.

Por ese entonces, Nico acababa de aterrizar en el Como1907. El club italiano, recién ascendido a la Serie A a las órdenes de Cesc Fábregas –campeón del mundo con España–, había apostado fuerte por el centrocampista del Real Madrid. A la casa blanca había llegado el tímido tinerfeño siendo aún infantil desde la Ciudad Deportiva de Geneto (entonces unos cuantos campos apilados) y ahí, poco a poco, había escalado hasta llegar a debutar en el primer equipo a las órdenes de Carlos Ancelotti en la 23/24. El saldo, ocho partidos (cuatro en Liga, tres en Champions y uno en Copa del Rey) y un gol, el que anotó en Liga de Campeones frente al Nápoles que valió para culminar una remontada. El suyo fue el 3-2 de un duelo que llegaron a comandar los italianos por 0-2 y concluyó 4-2.

Nico Paz entra al campo en sustitución de Leo Messi. / @nicopaz1o

Paz, albiceleste y blanquiazul

De aquel Paz quedan todavía cosas: su talento pujante, su timidez natural, el marcado acento canario con el que contesta cuando es entrevistado y, por supuesto, su amor por los colores del CD Tenerife. Ahora, eso sí, es un jugador consolidado. Pese a ser el más joven de la lista de su país, ya vale 60 millones. Los que pagó hace unas semanas el Como por el mejor centrocampista de la Serie A en la 25/26 (12 goles y seis asistencias). Serán 80 si el Madrid lo recupera el próximo verano. Su papel en Argentina es ahora distinto al de Pedri en España. Debutó entrando por Messi ante Argelia y fue titular frente a Jordania en la tercera jornada, pero no se ha estrenado en las eliminatorias. Si no es en este, será en el siguiente. O en los Mundiales que estén por venir.

Solo diez canarios mundialistas

Al margen de la esperanza de una final España-Argentina, el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026 no solo quedará para la historia como aquel en el que dos tinerfeños jugaron las semifinales con dos selecciones distintas (Pedri con la Roja y Nico con la albiceleste), sino también como aquel en el que dos canarios hicieron su puesta de largo en una Copa del Mundo. Lo hicieron, por este orden, Nico Paz y Yeremy Pino. El noveno y el décimo en la historia del fútbol isleño.

Pedri había sido el octavo y su tocayo mayor, Pedro, el séptimo. El de Abades, que se estrenó en Sudáfrica 2010 y repitió en 2014, es junto al sexto David Silva (2010, 2014 y 2018) el único futbolista del Archipiélago en levantar el trofeo dorado. Silva se estrenó antes que Pedro porque fue titular en el primer partido, el de la derrota frente a Suiza por 0-1. En Corea y Japón 2002 había jugado Valerón y un buen puñado de años antes, en Brasil 1950, Molowny, Alfonso Silva y Rosendo Hernández. El primero había sido Pedro Suárez, que jugó con Argentina el primer Mundial, Uruguay 1930.