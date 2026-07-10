Alto nivel en la décima edición del Torneo Paco Apeles

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del Servicio de Deportes, presentó ayer la décima edición del Torneo Internacional U18 de Baloncesto Femenino Paco Apeles Tenerife 2026, una cita que reunirá a algunas de las mejores jóvenes promesas europeas entre los días 17, 18 y 19 de julio en el pabellón Quico Cabrera, con entrada libre para todos los aficionados.

El torneo se consolida como un referente internacional del baloncesto femenino de formación en Canarias. En esta ocasión participarán las selecciones de España, Alemania, Hungría y Tenerife, ofreciendo un cartel de gran nivel competitivo que permitirá al público disfrutar de futuras figuras del baloncesto internacional.

El alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, destacó que «este torneo reafirma el compromiso de Santa Cruz con el deporte como herramienta de promoción de valores, convivencia e igualdad».

La concejala de Deportes, Alicia Cebrián, señaló que «para Santa Cruz es un orgullo acoger una nueva edición de este Torneo Internacional U18 de Baloncesto Femenino, una competición que reúne a diferentes selecciones nacionales y que sitúa, un año más, a la ciudad como un referente del baloncesto femenino de formación».

Mientras que la consejera de Deportes del Cabildo de Tenerife, Yolanda Moliné, destacó que «es una satisfacción seguir apoyando el Torneo Internacional U18 Femenino Paco Apeles a través del convenio con la Federación Tinerfeña de Baloncesto, sobre todo en una edición tan especial como la del décimo aniversario de un torneo ya consolidado como referencia del baloncesto de formación».

El presidente de la Federación Tinerfeña, Rafael González, agradeció el respaldo institucional y resaltó la evolución del campeonato. «La excelente experiencia de la pasada edición nos animó a dar continuidad al proyecto. Este torneo se ha convertido en una referencia para el baloncesto femenino de formación y supone una oportunidad extraordinaria para seguir impulsando el crecimiento de nuestro deporte y el desarrollo de las jóvenes jugadoras», declaró.

En el acto de presentación, que tuvo lugar ayer en el Hotel Escuela de Santa Cruz, también estuvo presente el presidente de la Federación Canaria de Baloncesto, Carlos Olano, además de las jugadoras internacionales absolutas, la tinerfeña Elena Buenavida y la grancanaria Maite Cazorla, así como la tinerfeña Laura Hererra.

El torneo se enmarca dentro de la apuesta conjunta de las instituciones y de la Federación Insular de Baloncesto por fomentar el deporte femenino y convertir la Isla en un escenario habitual para la celebración de competiciones internacionales de alto nivel.

Durante tres jornadas, el público podrá disfrutar de encuentros entre cuatro selecciones de gran prestigio en una competición que, además de su carácter deportivo, contribuirá a la promoción turística y económica de la ciudad.

Además, el baloncesto 3x3 volverá a ser protagonista en Santa Cruz de Tenerife con la celebración de dos citas de primer nivel. Por un lado, la Copa de España 3x3, que reunirá a algunos de los mejores equipos del panorama nacional.

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Por otro, la IV edición del Torneo 3x3 Base Tenerife, una competición dirigida a las categorías de formación que volverá a convertir la explanada del ,uelle en un punto de encuentro para cientos de jóvenes, fomentando la práctica del baloncesto, la convivencia y los valores del deporte desde la base. n