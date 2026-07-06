El Tenerife Marlins pierde su invicto casi 700 días después

692 días de reinado. El Tenerife Marlins pone punto final a la mayor racha de imbatibilidad de su historia, en un desenlace que, sin alterar su rumbo de gloria, recuerda a ese «final de este viaje» que canta Silvio Rodríguez, aquel en el que los trayectos más largos se miden, más allá de su cierre, por todo lo que dejaron atrás. Una gesta que encontró en Bilbao su última estación antes de entrar, de lleno, en la posteridad del deporte canario, y que evoca las heroicidades del extinto Marichal en voleibol o del Molina en hockey línea, dos de los escasos reinados archipelágicos que se atreven a sentarse en la misma mesa.

El pasado sábado 27 de junio, el conjunto portuense hincó la rodilla ante el San Inazio Bilbao Bizkaia en la última jornada de la fase regular de la División de Honor Oro. En términos clasificatorios, la derrota tuvo escasa trascendencia. El liderato en la liga regular ya estaba asegurado desde hacía varias semanas y el billete para disputar el playoff por el campeonato descansaba tranquilamente en el bolsillo. Pero aquel tropiezo sí puso fin a algo mucho más valioso que una simple derrota: cortó una racha de 692 días sin conocer la derrota.

Desde el 4 de agosto de 2024, cuando los Marlins sucumbieron en una doble jornada frente a los Astros de Valencia (3-2 y 14-10) y dejaron escapar el campeonato nacional, el conjunto portuense no había vuelto a probar el sabor de la derrota ni en la Liga, ni en la Copa, ni en Europa. La temporada 2025 fue perfecta. Ningún rival fue capaz de discutir la superioridad de un equipo que levantó todos los títulos que tuvo a su alcance. Y en 2026 el guion parecía calcado... hasta que apareció ese último viaje a Bilbao para recordar que, tarde o temprano, todas las rachas terminan.

“Un dolor moral”

Esta vez, y por fortuna para el Marlins, el final del invicto llegó cuando el resultado menos condicionaba el camino. Para el manager y leyenda portuense Richard Montiel, el golpe fue mucho más emocional que clasificatorio. Lo resume como «un dolor moral, más que todo de orgullo». Mantener viva aquella racha se había convertido en un «motivo de satisfacción» para todo el vestuario, aunque el equipo tenía claro que, a esas alturas de la temporada, había «prioridades mucho más importantes» que seguir alimentando una estadística.

Prioridades por encima del invicto

Esa prioridad pasaba, como es lógico, por una planificación pensada para cuidar al equipo de cara al tramo final, donde el Marlins se lo juega todo y en el que, según Montiel, «no hay nada ganado». «Nosotros sabíamos que teníamos que jugar cuidando a los jugadores, cuidándonos mucho, porque queremos llegar todos sanos a las finales, no tener problemas con nada, ni con los árbitros ni con nadie, y que no nos sancionen a ninguno», explica.

Errores poco habituales

A todo esto hay que sumar la situación que revela el mánager: «El lanzador del segundo juego, que es el que habitualmente lo abre, el día anterior se puso malo y hubo que llevarlo a urgencias». A ello se añadieron varios errores defensivos poco habituales en un equipo acostumbrado a la perfección. Montiel no pone excusas, pero sí contexto. «Pasaron muchas cosas también para que se diera esa derrota que no suceden habitualmente», resume.

El fin del invicto llega, precisamente, al mismo tiempo que arranca el tramo más importante de la temporada. Al Marlins le queda Europa por disputar. Antes tendrá la pelea por revalidar la Liga española y, después, la Copa del Rey. La derrota en Bilbao no altera la hoja de ruta ni los objetivos de un cuerpo técnico que sigue aferrado al mismo discurso de toda la temporada. «Tenemos que terminar lo que empezamos y tenemos que terminar como empezamos la liga. Esa es la clave, sin cambiar nada», explica Richard Montiel.

Revela, además, que «la mentalidad de los chicos sigue siendo muy positiva», y no detecta señales de relajación en un grupo que quiere seguir compitiendo y ganando. «Ellos siguen con esa mentalidad, eso no ha cambiado, ellos están claros en todo», explica Montiel.

El playoff, ante los Astros

El Tenerife Marlins jugará la serie definitiva por el título, prevista entre el 19 y el 26 de julio. El gran rival en la pelea directa por la corona de la liga española volverá a ser, casi con toda seguridad, el Astros de Valencia. Y, curiosamente, será precisamente el primer rival al que se enfrente el conjunto portuense en esa fase final .

Pero la temporada no termina ahí para el Marlins. También queda la Copa del Rey, aunque su historia este año vuelve a ir más allá de lo nacional. Tras proclamarse campeón de la Baseball European Cup en 2025, el equipo norteño se ganó el derecho a representar a España en la primera edición de la Baseball Champions League Europe.

En la fase de grupos disputada en Róterdam, el conjunto isleño firmó dos victorias ante el Nettuno 1945 italiano y el Heidenheim Heidekopfe alemán, resultados que le permitieron sellar el pase a la Final Four continental.

El próximo 26 y 27 de septiembre tendrá la oportunidad de pelear por convertirse en el mejor equipo de Europa. Llegarán, ahí sí, los días más importantes para un equipo que quiere seguir demostrando su valía.

Volcados con Venezuela

Resulta inevitable preguntarle a Richard Montiel por la situación en Venezuela tras los terremotos. Prácticamente la totalidad del Tenerife Marlins es de origen venezolano. Montiel reconoce de entrada que «es una situación bastante dura, bastante difícil». Aunque ningún miembro del equipo ha sufrido pérdidas familiares directas, sí hay personas cercanas afectadas. «Lamentablemente, muchos familiares de grandes amistades han fallecido», explica.

Desde Tenerife, el grupo trata de aportar su «granito de arena en todo lo posible» y el mánager agradece especialmente la ola de solidaridad recibida. «Aquí, aunque sea desde la distancia, apoyando en lo que nosotros podamos», afirma, antes de agradecer «a toda la gente que lo ha hecho y que lo sigue haciendo, porque de verdad que se necesita ahora mismo».