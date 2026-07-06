Muere José Antonio Hernández Torres 'Jocha', uno de los deportistas más queridos de La Laguna
Las redes se llenan de mensajes de condolencias para la familia de este referente del culturismo
Fallece el deportista José Antonio Hernández Torres 'Jocha', referente del culturismo en Tenerife. Así lo informa la Asociación de Vecinos de La Verdellada en sus redes sociales.
'Jocha' fue seis veces Campeón de España y Campeón Absoluto de Holanda en fisicoculturismo, además de Campeón de España de Boxeo y Mr. Universo 2004.
Contaba con más de 40 años de experiencia deportiva y había emprendido con su propio gimnasio Fitness Jocha Gym.
Desde este domingo, las redes se han inundado con mensaje de apoyo y condolencia para sus familiares y amigos. "Se nos marcha el deportista más laureado internacionalmente de la historia de La Verdellada-Barrio Nuevo", apuntaba la entidad vecinal, a la vez que transmitía su "más sentido pésame y sentimiento de condolencias" a familiares y amigos.
La Federación Española de Fisicoculturismo y Fitness IFBB España también se unió a los mensajes de ánimo a los familiares del que fue "nuestro gran compañero".
Una huella imborrable
El propio alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, mostró su pesar en sus redes sociales, a través de un mensaje en el que lo catalogaba de "deportista excepcional". "Con profundo pesar despedimos a José Antonio Hernández Torres, 'Jocha', un deportista excepcional que dejó una huella imborrable".
Un mensaje de condolencias que concluyó con "un fuerte abrazo a sus familiares y amigos".
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