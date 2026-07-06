El Batistana Tenerife, triunfador en el Campeonato de España de Equipos y en la Copa de España Conjuntos

Fin de semana casi redondo para el Batistana Tenerife a nivel nacional. El club isleño volvió otra vez a colgarse un buen puñado de medallas con motivo del Campeonato de España de Equipos y la segunda fase de la Copa de España Conjuntos, citas celebradas en Castellón, y en las que las isleñas se subieron a lo más alto del podio hasta en cinco ocasiones, tanto en el apartado general como en las finales. Tres de esos oros llegaron en la modalidad de equipos, y dos más, ya el domingo, por conjuntos.

Oro del Primera y del Júnior

Entre los resultados cosechados por el Batistana en el Nacional de Equipos destaca el de su formación de Primera Categoría, plata en el ejercicio general y oro en la final posterior. En esa primera puesta en escena el segundo escalón del podio se labró gracias a la segunda plaza con las mazas de Leticia Batista, que también fue octava en cinta. Además, Daniela Corina Herrera firmó sendos quintos puestos en aro y pelota. Ya el sábado el combinado isleño dio un paso al frente: Herrera firmó la mejor nota en aro y la tercera en pelota, mientras que Batista mostró mayor regularidad: tercera en mazas y en cinta.

Daniela Corina Herrera y Leticia Batista, en el podio. / El Día

Prestaciones muy similares dejó el equipo Júnior A del Bastistana, aunque a la inversa, ya que fue oro en el ejercicio general y plata en las finales. Mejor puntuación colectiva gracias a Violeta Jiménez (segunda en aro y quinta en pelota) y Serena Nazareth González, quinta en mazas. En la final fueron segundas en aro y mazas respectivamente, pero se vieron superadas en esta ocasión por el Ritmo de León. El otro equipo del Batistana en esta categoría, con Emma Soria y Valeria Silvi, fue sexto y quinto.

Tampoco desentonó la rotación Sénior A del club isleño, en especial en su primera aparición en el Pabellón Ciudad de Castellón, hasta el punto de que fue oro en su ejercicio general. Y es que gracias a la segunda mejor nota de Thelma Iglesias en cinta, la tercera de Ainhoa Soler con la pelota, y la séptima de Carla Soler con el aro, la rotación chicharrera acabó superando por 0,350 al Ritmo. Ya en la final las isleñas se tuvieron que conformar con la sexta plaza.

La formación júnior del Batistana Tenerife. / El Día

El Alevín destaca por partida doble

El excelente Campeonato de España del Batistana lo rubricaron sus dos equipos alevines. El A fue tercero en la general y segundo en las finales. Lo hizo de la mano de Alisa Kuropatkina en manos libres (se apuntó la mejor nota ayer), y de Nerea Hernández (quinta ayer) en aro y de Fiorella Perdigón (tercera en su primera presencia en el tapiz).

El equipo Alevín del Batistana con Alisa Kuropatkina, Nerea Hernández y Fiorella Perdigón. / El Día

El equipo denominado 1 (Iraya Hernández en dos aparatos, y Cayetana Gómez) concluyó con una cuarta y una sexta posición respectivamente. En Infantil, por su parte, el Aura de Adeje fue decimoquinto, categoría donde el Corza’s Maspalomas firmó un doblete de oros.

Otra doble alegría por Conjuntos

Y después de los tres oros conquistados días atrás en el Campeonato de España de Equipos, el Batistana Tenerife redondeó su extraordinario fin de semana en Castellón colgándose otros dos metales dorados, esta vez dentro de la segunda fase de la Copa de España Conjuntos. Los éxitos vinieron esta vez de la mano de dos de las categorías que ya habían triunfado horas antes: Sénior y Júnior.

El Sénior del Batistana luce su medalla de oro. / El Día

En Sénior el Batistana se fue hasta los 22,800 de nota, lo que le sirvió no solo para mejorar su tercera plaza de la primera fase celebra en mayo, sino que además le valió para subirse a lo más alto del podio, superando en 0,800 al Benifaio valenciano, a la postre plata. La rotación isleña estaba formada por Martina Gómez, Shayna Hazan, Carla Sosa, Gabriela Rodríguez y Daniela Santana. Con la puntuación de este conjunto el Batistana colaboró en el título por autonomías, donde también sumaron las grancanarias del Praxis (tercero en alevín) y del Corza’s Maspalomas (campeón en infantil y en Primera). En esta misma edad el Corarenal fue vigésimo.

Ya en Júnior el combinado tinerfeño –cuarto en la fase de mayo– también llevó a cabo el ejercicio más completo, y con una puntuación de 21,500 aventajó en más de un punto al Corza’s Maspalomas. Las hacedoras del oro fueron Valentina Bautista, Violeta Jiménez, Serena Nazareth González, Emma Soria, Valeria Silvi y Alejandra Herrera.

La rotación Júnior del Batistana. / EL DÍA

Donde no pudo subirse al podio el Batistana fue en Primera, ya que las isleñas se tuvieron que conformar con la quinta plaza, aunque a solo a un punto de diferencia de la medalla de plata. Además, en Infantil el Odisea Tenerife alcanzó una meritoria octava plaza. Con esta cita de Castellón la rítmica abre un paréntesis hasta finales de noviembre, donde los conjuntos tomarán el protagonismo por completo: Nacional Base, Copa de España y Campeonato de España.

Valentina Bautista, con la selección

Además, Valentina Bautista, júnior del Batistana, subcampeona en el Nacional Absoluto hace unas semanas en Guadalajara, y este domingo primera con su conjunto en la Copa de España, ha sido seleccionada para tomar parte en la tercera y definitiva concentración, a celebrar el 7 de julio en el Centro de Alto Rendimiento de León, y de la que saldrá el próximo conjunto nacional de la citada categoría. Bautista luchará por una plaza junto a otras 13 gimnastas de todo el territorio nacional.