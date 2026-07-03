Enrique Cruz, ganador del Rallye Ciudad de Telde: «El Ciudad de La Laguna será el rally más importante de mi carrera»

¿Ya ha procesado lo de Telde?

La verdad es que sí, ha sido increíble todo el seguimiento de la gente y ha sido espectacular; vamos, estoy en una nube.

Se hizo con el rally por dos décimas después de casi cien kilómetros cronometrados. ¿Qué lugar ocupa esa victoria en su carrera?

Bueno, yo creo que, por la importancia de enfrentarte a un rival como Alexey, bicampeón de Europa, con un equipo como el Grupo Domingo Alonso apostando fuerte, el haber sido capaz de llevarte tres triunfos consecutivos, incluso esta por solo dos décimas y decidiéndose en el último tramo, para mí es una de las victorias más importantes de mi carrera. Eso no significa nada, porque queda muchísimo campeonato por delante.

¿Ya puede considerar que este campeonato es incomparable?

Sin duda alguna creo que es un campeonato supercompetido. Es verdad que después de Lanzarote pensábamos que el campeonato se iba a acabar en tres pruebas, porque el nivel que mostró Alexey allí y la ventaja que tenía hacían que incluso yo pensara que estaba imposible. Pero como deportista siempre trato de superarme y esta rivalidad y esta competencia me han hecho prepararme muy bien, confiar en mí y darlo todo. El ser humano no sabe lo que puede dar hasta que no lo intenta, y yo lo estoy intentando y lo estoy consiguiendo, así que estoy muy contento.

¿Lukyanuk está haciendo que dé lo mejor de usted?

Sí, sí, totalmente. Yo siempre salgo a cada rally pensando que, si todo va normal y sin problemas, lo habitual es que él gane. Entonces creo que esa mochila y esa presión la tiene él. Yo trato de que eso no ocurra, ¿cómo? Intentando dar el 120%, pero con la sensación de divertirme, de decir: Oye, si lo consigo, bien; y si no, también. Estoy intentando ser mejor en cada carrera y aprendiendo de él. Cuando llego a la meta y pienso que he hecho un rally perfecto, luego me doy cuenta de que no, porque gano solo por dos o tres segundos. Eso te lleva a analizar, a estudiar el porqué, y es lo que me está haciendo mejorar de cara al siguiente rally. Estoy aprendiendo mucho de él.

«Mi contrato marca que el último rally es el Isla Bonita; así que La Palma y La Laguna son dos finales para mí»

Después de haberlo vivido todo en el motor –con nueve títulos regionales que le avalan–, ¿siente que está viviendo algo especial?

Sí, sí, particularmente yo tengo una ilusión tremenda y me estoy preparando como nunca. Siempre he pensado que me preparo muy bien, pero lo de este año es una locura. Estoy intentando llegar a cada carrera en mi mejor estado de forma y eso se lo he trasladado a todo mi equipo, que está igual que yo. Tenemos un reto bonito y espectacular por delante, y lo estamos consiguiendo. Sabemos que es muy, muy difícil ganar y es lo que estamos intentando hacer. Además, esto hace que la afición, los patrocinadores y los amigos estén superenchufados con el automovilismo, y creo que eso viene muy bien al mundo del motor.

Ahora mismo usted es líder con dos puntos de ventaja sobre Lukyanuk. Evidentemente, el campeonato sigue muy abierto.

Sí, sí, no hay nada decidido. Queda media parte del campeonato, muchísimos puntos en juego y un rival que en cualquier momento, hablando claro, te la puede liar. Hay que seguir con humildad, trabajando con tranquilidad, preparando bien el siguiente rally y ver un poco qué va pasando.

Ahora llega a su rally de casa, el Ciudad de La Laguna (17 y 18 de julio). ¿Una ocasión perfecta para abrir algo más de ventaja?

Comentaba con el equipo que probablemente sea el rally más importante de mi carrera, pero también lo veo como el más difícil. El Rally de La Laguna tiene una complejidad tremenda: son tramos que no permiten el mínimo error, muy estrechos y con muchas trampas, y al nivel de riesgo con el que estamos corriendo últimamente en este tipo de tramos, es casi una lotería. Creo que la clave es no cometer muchos errores, que van a llegar seguro, y vamos a intentar hacer un rally consistente. Sin ir necesariamente rápido, pero sí siendo muy constantes y estando muy atentos, porque es un rally complejo.

Hábleme del Toyota Yaris GR Rally2. ¿Siente que ya le ha sacado todo el partido?

Bueno, la verdad es que estoy contento. Creo que después del Rally Islas Canarias hemos confirmado la línea de setup que tenemos que seguir en este tipo de tramos. Sé que a partir del Rally Norte venían pruebas más favorables a mi estilo de conducción y a la puesta a punto del coche, porque ambas cosas van muy de la mano, y creo que el Rally de Telde también es de ese estilo. Así que tenemos el coche bien adaptado a este tipo de tramos. Además, Copi Sport ha mostrado una fiabilidad espectacular: el coche no da ningún problema y funciona como un reloj. Es verdad que me gustaría que desde Toyota Gazoo Racing llegara algún kit de mejora, porque creo que vamos necesitando alguna cosita.

«Como deportista y como piloto, estoy disfrutando del mejor año de mi carrera deportiva»

¿Como piloto, es usted consciente de que está protagonizando una temporada que, pase lo que pase, puede acabar siendo una de las más recordadas del Campeonato de Canarias?

Sinceramente soy consciente, pero no me tiembla el pulso. Como te dije antes, lo estoy disfrutando; no tengo esa presión, sino la sensación de disfrute de que el campeonato está superentretenido. Tengo la posibilidad de correr más que nunca porque tengo un rival que así lo exige. Disa, Copi Sport, Toyota, Worten… todos están a tope, y eso para un piloto es lo mejor. Saber que tienes material para ganar, que todo lo que te rodea quiere ganar y que tu rival te exige dar el 100%. Así que, como deportista y como piloto, estoy disfrutando de mi mejor año en mi carrera deportiva.

Todo hace pensar que este Mundialito se definirá en su epílogo.

Es cierto, y desgraciadamente nuestro contrato marca solo seis carreras, con lo cual el campeonato se tendría que terminar en el Isla Bonita. A partir de ahí no sé qué pasará. Por lo tanto, para mí, las dos últimas pruebas son dos finales: La Laguna y el Isla Bonita. Y después del Isla Bonita nos sentaremos con el equipo a ver qué depara tanto mi futuro como el presente, que es el campeonato.