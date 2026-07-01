Golf
La Gomera, de nuevo en el escaparate europeo del golf gracias al Fred. Olsen Alps Tour
El recorrido del Tecina acoge, durante tres días, un torneo con más de 100 deportistas de 15 países
Tecina Golf vuelve a estar en el escaparate europeo del golf. Entre este jueves 2 y el sábado 4 el campo isleño acoge la sexta edición del Fred. Olsen Alps de La Gomera, ya un clásico dentro del Alps Tour, y una cita que "nadie quiere perderse desde que sale el calendario, en la que no hay ningún riesgo y donde todo sale rodado", tal y como reconoció Alessandro Pia, director un circuito satélite cuyo mayor objetivo es la promoción de futuras estrellas.
El Hotel Jardín Tecina acogió este miércoles la presentación de una prueba que reunirá a más de 100 golfistas, de 15 países, y con la presencia de "los primeros 13 clasificados en el ránking" del Alps Tour, según comenta Javier Gervás, Director General de JGolf 18.0, organizadora del evento. Ya en el tramo final del circuito, la prueba de La Gomera se antoja clave en la resolución de la general y, por extensión, las tres plazas que todavía quedan libre para dar el salto al HotelPlanner Tour.
Una unión casi perfecta
En esta puesta de largo previa al torneo, todos los anfitriones coincidieron en la simbiosis que existe entre la Isla y el Fred.Olsen Alps de La Gomera, "dotando de un gran prestigio" al torneo y a la vez, generando un "potente motor turístico" para la Isla Colombina. Así lo verbalizaron tanto Andrés Martín, Director General de Fred.Olsen; Primos Pusnik, Director de Activos de Fred.Olsen; Adasat Reyes, vicepresidente del Cabildo Insular gomero; y Angélica Padilla, alcaldesa de San Sebastián de La Gomera. Todos coincidieron en la intención de mantener su apuesta de cara a futuras ediciones.
Entre los participantes destaca la presencia de los mejores españoles del ranking. Es el caso de Álvaro Quirós, siete veces ganador en el DP World Tour y segundo clasificado en la edición anterior en La Gomera; y Alejandro Cañizares, poseedor de dos victorias en el máximo circuito europeo. Pablo Alperi y Mario Galiano, dentro del Top 8 de la general, también parten entre los aspirantes a la victoria en el Tecina.
Un tinerfeño, entre los aspirantes
Y en esa nómina quiere colarse el tinerfeño Álvaro Hernández Cabezuela, que llega a La Gomera en una línea ascendente tras ser tercero en Almería y undécimo en Andorra (con opciones de victoria hasta la última media vuelta). El aronero busca un triunfo para confirmar ese buen momento y además mantener vivas sus opciones de colarse entre los primeros de la general. En Alajeró ya fue quinto el año pasado, y segundo en 2022.
Tras ocho ediciones del Challenge Tour (entre 2009 y 2016), el Alps Tour cumple su sexta edición "más que consolidado", según Alessandro Pia. Lo hace en un recorrido que ha introducido algunas modificaciones para "aumentar su dificultad" y a la vez, "demostrar que está capacitado para albergar "torneos de cualquier nivel", tal y como especificó Primos Pusnik.
Demanda por más torneos en las Islas
Precisamente ese paso al frente fue el que demandó Diego Cambreleng, presidente de la Federación Canaria de Golf. "Venir aquí siempre es un placer, pero echo en falta más apoyo privado y del Gobierno de Canarias para que pudiera realizarse alguna prueba más, e incluso de manera rotatoria, por todas las Islas que poseen campos", demandó el dirigente local, al que si le dieran a elegir vería con buenos ojos que dicha cita fuera "un Legends". "Mueve a gente con mucho poder adquisitivo", argumentó en relación al retorno económico que tendría dicha inversión.
Álvaro Hernández Cabezuela: "Ahora toca culminar estas buenas sensaciones"
En la nómina de 14 canarios (cinco profesionales y nueve amateurs) que tomarán parte en el Fred. Olsen Alps de La Gomera, destaca el tinerfeño Álvaro Hernández Cabezuela. "Para mí siempre es un placer y un orgullo jugar este torneo, porque es la única prueba que tenemos en Canarias. Vengo de quedar tercero a un solo golpe del playoff en Playa Serena y ha sido un gran empujón. Con las buenas sensaciones de juego y el extra de jugar en casa, esperamos que pueda mostrar ese puntito que me ha faltado, y se dé una gran semana", señala el jugador insular.
El propio Hernández Cabezuela analiza la estrategia que marcará el devenir del torneo: "Es un campo en el que se van a hacer vueltas muy bajas a no ser que se levante muchísimo viento. Por lo general, hay que hacer bastantes bajo par para estar arriba. Para ello vamos a necesitar que el putt esté muy afinado y meter esas oportunidades de birdie que van a estar ahí. Con un buen juego desde el tee y metiendo esos putts, se podrá estar muy arriba en la clasificación".
Fórmula que Álvaro espera que le sirva para meterse en la pelea por acabar el año con una de las tres plazas que todavía restan para promocionar hasta el HotelPlanner Tour. "La diferencia, con lo que queda, es salvable, aunque hay mucha gente en esa pugna. Si lo consigo es a base de victoria. Sigo mirando hacia ese top 5", comenta el tinerfeño, que tras "unos cambios en el equipo técnico que quizá pasaron factura al inicio", tiene fe ciega en que esas variaciones "se notarán mucho en positivo a medio y largo plazo". "Ahora toca culminar estas buenas sensaciones", concluyó.
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