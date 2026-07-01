La Gomera, de nuevo en el escaparate europeo del golf gracias al Fred. Olsen Alps Tour

Tecina Golf vuelve a estar en el escaparate europeo del golf. Entre este jueves 2 y el sábado 4 el campo isleño acoge la sexta edición del Fred. Olsen Alps de La Gomera, ya un clásico dentro del Alps Tour, y una cita que "nadie quiere perderse desde que sale el calendario, en la que no hay ningún riesgo y donde todo sale rodado", tal y como reconoció Alessandro Pia, director un circuito satélite cuyo mayor objetivo es la promoción de futuras estrellas.

El Hotel Jardín Tecina acogió este miércoles la presentación de una prueba que reunirá a más de 100 golfistas, de 15 países, y con la presencia de "los primeros 13 clasificados en el ránking" del Alps Tour, según comenta Javier Gervás, Director General de JGolf 18.0, organizadora del evento. Ya en el tramo final del circuito, la prueba de La Gomera se antoja clave en la resolución de la general y, por extensión, las tres plazas que todavía quedan libre para dar el salto al HotelPlanner Tour.

Una unión casi perfecta

En esta puesta de largo previa al torneo, todos los anfitriones coincidieron en la simbiosis que existe entre la Isla y el Fred.Olsen Alps de La Gomera, "dotando de un gran prestigio" al torneo y a la vez, generando un "potente motor turístico" para la Isla Colombina. Así lo verbalizaron tanto Andrés Martín, Director General de Fred.Olsen; Primos Pusnik, Director de Activos de Fred.Olsen; Adasat Reyes, vicepresidente del Cabildo Insular gomero; y Angélica Padilla, alcaldesa de San Sebastián de La Gomera. Todos coincidieron en la intención de mantener su apuesta de cara a futuras ediciones.

Un momento de la presentación del Fred. Olsen Alps de La Gomera. / El Día

Entre los participantes destaca la presencia de los mejores españoles del ranking. Es el caso de Álvaro Quirós, siete veces ganador en el DP World Tour y segundo clasificado en la edición anterior en La Gomera; y Alejandro Cañizares, poseedor de dos victorias en el máximo circuito europeo. Pablo Alperi y Mario Galiano, dentro del Top 8 de la general, también parten entre los aspirantes a la victoria en el Tecina.

Un tinerfeño, entre los aspirantes

Y en esa nómina quiere colarse el tinerfeño Álvaro Hernández Cabezuela, que llega a La Gomera en una línea ascendente tras ser tercero en Almería y undécimo en Andorra (con opciones de victoria hasta la última media vuelta). El aronero busca un triunfo para confirmar ese buen momento y además mantener vivas sus opciones de colarse entre los primeros de la general. En Alajeró ya fue quinto el año pasado, y segundo en 2022.

Tras ocho ediciones del Challenge Tour (entre 2009 y 2016), el Alps Tour cumple su sexta edición "más que consolidado", según Alessandro Pia. Lo hace en un recorrido que ha introducido algunas modificaciones para "aumentar su dificultad" y a la vez, "demostrar que está capacitado para albergar "torneos de cualquier nivel", tal y como especificó Primos Pusnik.

Demanda por más torneos en las Islas

Precisamente ese paso al frente fue el que demandó Diego Cambreleng, presidente de la Federación Canaria de Golf. "Venir aquí siempre es un placer, pero echo en falta más apoyo privado y del Gobierno de Canarias para que pudiera realizarse alguna prueba más, e incluso de manera rotatoria, por todas las Islas que poseen campos", demandó el dirigente local, al que si le dieran a elegir vería con buenos ojos que dicha cita fuera "un Legends". "Mueve a gente con mucho poder adquisitivo", argumentó en relación al retorno económico que tendría dicha inversión.