Jairo Paule y Mónica López ganan la Legua de San Benito

La III Legua de San Benito, una prueba que aúna deporte, salud y tradición, reunió el sábado, 27 de junio, a más de 500 participantes entre la carrera absoluta y las categorías infantiles, en el marco de las Fiestas en Honor a San Benito Abad 2026. La cita, organizada por el Organismo Autónomo de Deportes (OAD) del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, contó con la colaboración de la Asociación Cultural y Recreativa de Romeros de San Benito, consolidando una tercera edición marcada por la alta participación y el gran ambiente festivo.

En la prueba absoluta, Jairo Paule Martín revalidó el triunfo conseguido en la pasada edición y volvió a proclamarse vencedor de la clasificación general, mejorando además su registro con un tiempo de 16’42’’ para los 5.500 metros de distancia del recorrido. La segunda posición fue para Ayose Perdigón Díaz (16’54’’), mientras que Pedro Manuel Rodríguez Linares completó el podio (17’09’’).

En categoría femenina, Mónica Victoria López Melián fue la más rápida al cruzar la línea de meta en un tiempo de 21’48’’. Sonia Peña Ramos (22’07’’) obtuvo la segunda posición, seguida por Raquel Pérez Pedrola (22’11’’).

La calle Leopoldo de la Rosa Olivera se convirtió en el epicentro de la jornada, acogiendo tanto la salida como la meta de un circuito urbano circular por el entorno de San Benito. Las carreras infantiles fueron las encargadas de abrir la programación deportiva, reafirmando la apuesta del Consistorio por fomentar la práctica deportiva desde edades tempranas y ofreciendo a los más pequeños la oportunidad de disfrutar de una experiencia competitiva en un ambiente festivo y familiar.

El presidente del OAD lagunero, Badel Albelo, fue el encargado de dar el pistoletazo de salida a la prueba reina y subrayó la consolidación que ha experimentado esta carrera en apenas tres ediciones. «La Legua de San Benito ha conseguido hacerse un hueco en el calendario deportivo del municipio y, sobre todo, en el corazón de nuestros vecinos y vecinas. Es una enorme satisfacción comprobar cómo esta prueba sigue creciendo año tras año», señaló.

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Asimismo, el edil municipal también puso en valor el ambiente familiar que se vivió durante toda la jornada, destacando que «ver a familias enteras participando, desde los más pequeños hasta los corredores más experimentados, demuestra que esta es mucho más que una carrera». «Es una celebración del deporte como herramienta de unión y de promoción de hábitos saludables».