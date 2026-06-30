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El Costa Adeje Tenerife arranca la Liga F 26/27 contra el Barcelona, campeón de todo

El conjunto blanquiazul se medirá a domicilio, el 30 de agosto, al vigente ganador del campeonato liguero y de la Champions League

Una acción del último Costa Adeje Tenerife-Barça jugado en el Heliodoro.

Una acción del último Costa Adeje Tenerife-Barça jugado en el Heliodoro. / María Pisaca / MARIA PISACA

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Carlos García

Carlos García

Santa Cruz de Tenerife

Un arranque de lo más exigente. El Costa Adeje Tenerife estrenará a lo grande la que será su duodécima campaña consecutiva en la élite del fútbol femenino nacional, ahora denominado Liga F. Y es que el 30 de agosto las pupilas de Yerai Martín visitarán al FC Barcelona, vigente campeón no solo del torneo doméstico, sino también de la Champions League.

La pasada campaña, y pese a quedarse con las ganas de puntuar, el cuadro tinerfeñista ya mostró una cara más que aceptable en sus dos duelos ante el conjunto azulgrana: 2-0 en el Johan Cruyff (con las locales teniendo que esperar hasta el minuto 83 para abrir el marcador), y 1-3 en el Heliodoro, donde las blanquiazules se adelantaron con un tanto de Paulina Gramaglia en el 23, antes de que el Barça empatara justo antes del descanso y sentenciara tras el descanso.

Segunda salida también complicada

Tras esa primera prueba de dificultad superlativa el Costa Adeje se estrenará en casa, recibiendo en el Heliodoro al RC Deportivo -recién ascendido- el 6 de septiembre, y antes de otra salida también muy encontrada: la Real Sociedad, tercera en la última edición de la Liga F.

Sevilla en casa, Valencia a domicilio, DUX Logroño como local, y Levante Badalona fuera de la Isla serán los adversarios de las blanquiazules antes de vérselas con el Real Madrid, como visitantes, el 25 de octubre. También a domicilio será el choque contra el Atlético de Madrid -verdugo de las isleñas en las semifinales de la Copa del Reina-, fijado para la jornada 13ª, a disputar el 9 de diciembre.

Los grandes, en casa en la segunda vuelta

Por tanto, todos los equipos punteros pasarán por el Heliodoro en la segunda vuelta: lo hará el Real Madrid el 31 de enero de 2027 (18ª jornada), el Atlético de Madrid el 21 de marzo (23ª), la Real Sociedad el 4 de abril (25º) y el Barça apenas una semana después (11 de abril).

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Paulina Gramaglia celebra el tanto que marcó ante el Barça en el Heliodoro.

Paulina Gramaglia celebra el tanto que marcó ante el Barça en el Heliodoro. / María Pisaca / MARIA PISACA

El cierra de la Liga F medirá, al Costa Adeje con el Granada CFF. Será en el Heliodoro y el 23 de mayo. En este pasado ejercicio las isleñas no pudieron pasar del empate en sus dos choques frente a las nazaríes (2-2 y 1-1). Dentro de casi 11 meses ganarles en Tenerife podría servirles para desquitarse y, quién sabe, si optar a mejorar la clasificación de este curso 25/26 con la etiqueta de casi histórica: cuarta posición con 54 puntos.

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