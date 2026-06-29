Pepu, Miñambres y Correjta emocionan en el Teatro Leal

Si la primera jornada ya enamoró a los presentes, la segunda sesión del I FID Ciudad de La Laguna sirvió para que el público asistente se marchara a casa con una sonrisa permanente. La experiencia de un entrenador histórico del baloncesto como Pepu Hernández, la ilusión que emana Felipe Miñambres y su Tenerife –del que ahora es presidente– del ascenso, o la capacidad de transmitir del extenista Alex Corretja fueron la tarjeta de presentación de un Teatro Leal que vistió sus mejores galas.

Uno de los momentos más esperados fue la aparición en escena de Felipe Miñambres, que repasó su dilatada trayectoria, su paso por la selección o su llegada a los despachos. Incluso se permitió desvelar una anécdota, que le costó un disgusto en su primera convocatoria internacional: «Me convocaron por primera vez en un parón de Semana Santa, cuando yo viajaba a Astorga para descansar. Había estado constipado y el médico del Sporting me recomendó que, aprovechando los días de descanso, tomara un jarabe. Al llegar a casa, mi madre me dijo que me acaban de llamar para ir a la selección. Entonces pensé, si cuento que he tomado ese jarabe, me dirán que puedo dar positivo y me quedo sin selección. Así que no conté nada y jugué rezando para que no me tocara control antidoping».

Entre los nombres propios que han marcado su historia está Jorge Valdano, uno de sus referentes, dentro y fuera del campo. «Cambió la filosofía del Tenerife y, siempre que he tenido que tomar una decisión importante, le llamaba. Y siempre me respondía, haz lo que te diga el corazón». Tras 14 años como jugador y entrenador tuvo que dejar la isla y probar fortuna en otros lugares. «No pensaba que se fuera a dar mi regreso a Tenerife. De todas las alegrías que me ha dado el fútbol, volver a esta isla ha sido una de las más importantes», afirmó.

Pedro Rodríguez

También se habló de un Tenerife recién ascendido. Y entonces el periodista Oscar Herrera le hizo ver y recordar ese vídeo de la primera jornada donde Pedro Rodríguez se ponía la camiseta del Tenerife. «Qué ilusión hace ver a Pedrito con la camiseta del Tenerife, pero LaLiga marca un limite salarial y la cosa no es tan sencilla», afirmó antes de explicar que «un jugador puede bajar su salario por la edad, pero LaLiga no se cree si de pronto un jugador como Pedrito, que viene de cobrar lo que cobra, llega a Tenerife por mucho menos». Una explicación que no convencía a su interlocutor, quien le espetó: «¿La puerta está abierta?» «¡Coño!, a quién no le haría ilusión que viniera Pedro», sentenció el presidente entre las risas y la ovación del público presente. Ojalá el FID sea el inicio de una «bonita amistad».

Antes, la primera ponencia había sido una conversación amena de Pepu Hernández con Luis Larrodera. Un repaso a su dilatada trayectoria y los éxitos de una selección que encandiló. Triunfos que ahora se recuerdan con nostalgia. «Hemos estado 20 años en la elite y es normal que en algún momento el nivel baje. El problema es que hemos acostumbrado a los aficionados a conseguir chapa en todos los torneos y eso no es fácil», reconoció Pepu, orgulloso de que «en todo este tiempo se haya mantenido un estilo y una filosofía». Y eso mismo lo recordó el técnico. «Mi primera norma era intentar ser justo, algo que es realmente difícil», especificó. Y no pudo evitar recordar aquella final de Tokio, con Pau Gasol lesionado, y que marcó el devenir futuro del baloncesto español. «Tras la semifinal la gente estaba con caras tristes en el vestuario, a pesar de la victoria. Yo no podía aceptar y les recordé que Pau no puede ser más equipo que nosotros. Podemos estar tristes porque un amigo se va a perder la final, pero no porque un compañero no pueda jugar», rememoró.

El fin de semana mágico se completó con Alex Corretja. Extenista y un brillante comunicador que compartió su experiencia, sus ilusiones y su mensaje con un contundente «valió la pena». Y es que reconoció que su vida de deportista de elite «fue más complicada de lo que parece». «No quiero dar pena, pero si mandar el mensaje a los jóvenes que hay cosas que no se pueden controlar», resaltó. Además, Corretja cumplió su palabra de regalar una raqueta a aficionado tinerfeño que se apostó con él por el resultado de un partido de Sinner y Zverev. Momento para el recuerdo con jugador y aficionado peloteando en el escenario del Teatro Leal.