Lydia Valentín, Saúl Craviotto y Pedrito brillan en Aguere

En un Teatro Leal entregado a la causa, el I FID Ciudad de La Laguna resultó un éxito de respuesta. Éxito del público que desde minutos antes hacían cola para coger el mejor asiento y no perderse detalle de los tres protagonistas de esta primera jornada.

La primera en salir a escena fue Lydia Valentín. La haltera berciana regresaba a la que fue «su casa», como parte de su preparación para los Juegos Olímpicos. Por eso no dudó en reconocer, a preguntas del periodista Oscar Herrera, que se sitió «emocionada» con el público presente y con un lugar que le traía buenos recuerdos. Habló de sus comienzos, de su ilusión por un deporte desconocido y casi rechazado en los inicios, pero también habló de los momentos de crisis que le llevaron, incluso, a plantearse la retirada antes de lo deseado. «Tras Río 2016 tuve muchas dudas, por lo mal que lo había pasado antes», reconoció. Y es que una grave lesión en el cuello le hizo tener que pasar por el quirófano y afrontar una larga recuperación.

También habló del éxito y de la presión por lo conseguido. «Lo difícil no es llegar, es mantenerse porque todo el mundo da por seguro que lo vas a repetir». Además, en el caso de la halterofilia, algunas de las medallas olímpicas le llegaron a Lydia años después de la competición. «Sabíamos que en nuestro deporte había tramposos, pero no podíamos hacer nada», reconoció.

Tras Lydia llegó otro campeón olímpico. Saúl Craviotto se ha convertido en un auténtico comunicador de masas y fue desgranando su trayectoria, con guiños y anécdotas de su paso y victoria en Master Chef «sin saber cocinar nada», pero también de la presión que todo deportista tiene que soportar. «Es como tener que coger un AVE que pasa a toda velocidad. El éxito es una oportunidad que solo se presenta una vez». Además, en el caso del piragüista, toda su preparación se reducía a los escasos segundos que duraba esa carrera final. Pero no solo del pasado vive un deportista y a Craviotto había preguntarle por su futuro deportivo. Lo hizo la periodista Mónica Marchante, que le habló de las opciones reales de estar en los Juegos de 2030. «Lo tengo que valorar y analizar. Lo que tengo claro es que, si decido apostar por ir a unos nuevos Juegos, lo haré con plena intención de luchar por las medallas. No concibo ir por ir o por el simple hecho de estar en un nuevo barco», dijo.

Una estrella local

Y tras dos estrellas internacionales, llegó una estrella internacional y de casa. Todo un campeón del Mundo, el canario Pedro Rodríguez Pedrito repasó su dilatada trayectoria y, aunque no quiso desvelar su futuro más inmediato, no tuvo ningún reparo en ponerse la camiseta del CD Tenerife, para alegría de todos los presentes. El que fuera jugador del Barcelona, Chelsea o Roma, entre otros, repasó su enorme palmarés, pero también contó anécdotas de sus inicios en un país desconocido. «Llegué a Londres un jueves y el sábado ya me pusieron de titular y a dar una rueda de prensa», dijo entre las risas de los asistentes. Su paso por Italia no tuvo la dificultad del idioma o la cultura del país, pero si tuvo la singularidad de ser el único jugador que pasó directamente de la Roma a la Lazio, los dos eternos rivales.

Triunfos con clubes que quedaban en un segundo plano cuando hablaba de la ilusión de ganar con España. «No tengo palabras para decir lo que supone ganar un Mundial con España y con aquel grupo de jugadores tan increíbles». Por eso desea que la actual selección «pueda repetir los éxitos que nosotros logramos, porque es algo que se recuerda toda la vida».

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El I FID Ciudad de La Laguna tendrá hoy su segunda entrega, con otros tres mitos de nuestro deporte: el extenista Alex Corretja, el entrenador campeón del Mundo de baloncesto, Pepu Hernández; y el ex futbolista y actual presidente del CD Tenerife, Felipe Miñambres.