Enrique Cruz se lleva un mano a mano de infarto

El tinerfeño Enrique Cruz, con Yeray Mujica compartiendo habitáculo en el Toyota GR Yaris Rally2 del equipo DISA Copi Sport, se proclamó vencedor del 50º Rally Ciudad de Telde, lo que le permite, además, asaltar el liderato del Campeonato de Canarias de Rallys de Asfalto. La prueba estuvo marcada por el calor y la intensa pugna que mantuvieron los ganadores con su principal enemigo en el Regional, el ruso –de pasaporte chipriota– Alexey Lukyanuk, quien junto a su paisano Yury Kulikov en el Skoda Fabia Rally2 acabaron segundos a tan solo dos décimas después de completar las diez especiales de la carrera.

Ambas formaciones se repartieron la mayoría de scratchs: cinco para Lukyanuk y tres para Cruz; Benjamín Avella se adjudicó uno, mientras que la otra especial terminó suspendida. Yeray Lemes y Aitor Cambeiro, con el Citroën C3 Rally2, completaban el podio acabando a 59.5 segundos del vencedor. El lanzaroteño tuvo que conformarse con seguir la estela de sus dos rivales directos en el Autonómico al ser incapaz de alcanzar el alto ritmo que marcaban.

Cruz y Lukyanuk llegaban al último tramo con una diferencia de solo tres décimas a favor del tinerfeño, dominador de casi toda la jornada, si bien las diferencias entre ambos siempre fueron muy cortas. El ruso aventajaba en dos segundos a mitad de la especial Los Picos-Las Vegas, en su tercera pasada. Pero entonces el del Toyota GR Yaris Rally2 arriesgó lo indecible en la parte final del tramo; y aunque el piloto del Skoda conseguía el mejor crono, solo le restaba una décima a su oponente, que se adjudicaba el triunfo por dos décimas. «Me tiré a lo loco», reconocía Cruz tras sumar su cuarta victoria en Telde, la segunda consecutiva.

Otro de los puntos de interés de la cita teldense estuvo en la lucha por la tercera plaza, posición que siempre estuvo en manos de Lemes. El de Lanzarote resistía la presión a la que les sometían Benjamín Avella y Agustín Alemán con el Alpine A110 GT+. A dos tramos del final, la diferencia era de 3.5 segundos a favor del conejero. Avella, que había marcado el scratch en la especial Agüimes-Era del Cardón, atacó a cuchillo en un intento de subir al podio, pero sus aspiraciones de vieron truncadas al tener una salida de carretera en Los Moriscos-Ojos de Garza. Su montura sufrió importantes daños y el piloto y copiloto tuvieron que desplazarse a un centro sanitario para someterse a un revisión médica.

Con Avella fuera de competición, Sergio Fuentes y Tecorice Hernández, con el Skoda Fabia Rally2, ascendían a la cuarta plaza, acabando a 1:35.7 del vencedor. Los tinerfeños rodaron siempre quintos. A su rueda, a 13 segundos, estaban Miguel Suárez y Eduardo González. Los del Citroën C3 Rally2 finalmente completaban el top 5 a 2:06.2 del líder. El palmero, que ha tenido una temporada con pocas actuaciones, echó de menos el ritmo que le llevó a proclamarse campeón de Canarias en 2023.

Así queda la general

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Con los resultados de ayer en el Ciudad de Telde, Enrique Cruz alcanza los 151 puntos en la general de un Mundialito al que le quedan por delante cuadro pruebas. Lukyanuk (pese a sumar los tres puntos del TC+, por dos de Cruz y uno de Fuentes), se queda en 149. Algo más retrasado se encuentra Yeray Lemes, con 126; mientras que tampoco se puede descartar de la lucha por el podio final a Sergio Fuentes, que con la cuarta plaza de ayer llega a 114 unidades. La siguiente cita del regional, el 17 y 18 de julio en el Ciudad de La Laguna. n