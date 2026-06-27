La Laguna, lista para un encuentro de máximo nivel

El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna dio ayer la bienvenida al I Foro Internacional del Deporte (FID Ciudad de La Laguna) con una recepción institucional al extenista Álex Corretja, uno de los protagonistas de esta primera edición que se celebra en Canarias. En el encuentro participaron el presidente del Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de La Laguna, Badel Albelo; el director del Foro Internacional del Deporte, Francisco del Río; y el propio Álex Corretja, en un acto que simboliza el respaldo institucional a una cita que convertirá a la ciudad en punto de encuentro del deporte, el conocimiento y la inspiración.

El Teatro Leal acoge hoy y mañana el I FID Ciudad de La Laguna, foro que, tras consolidarse como referente nacional durante una década, celebra por primera vez una edición en el archipiélago, eligiendo La Laguna como sede de su desembarco en Canarias. La programación dará comienzo hoy, a las 18:00, con las intervenciones de la campeona olímpica Lydia Valentín, el piragüista y cinco veces medallista olímpico Saúl Craviotto, y el futbolista Pedro Rodríguez, que compartirán sus experiencias en torno al esfuerzo, la superación y el camino hacia la élite.

Mañana, también desde las 18:00, será el turno de Álex Corretja, el exseleccionador nacional de baloncesto Pepu Hernández y el presidente del CD Tenerife, Felipe Miñambres, completando un cartel de primer nivel que convertirá a La Laguna en el epicentro del deporte español. «La Laguna vuelve a demostrar su capacidad para acoger grandes eventos deportivos, pero también encuentros que invitan a la reflexión y al aprendizaje. Este Foro supone una oportunidad única para acercar a la ciudadanía las vivencias de referentes que han marcado la historia del deporte español», comentó Albelo.

Por su parte, Francisco del Río califica como algo «muy especial» que el FID se celebre «por primera vez fuera de la Península y que además lo haga en una ciudad tan importante como La Laguna». «Hemos conformado un programa con seis historias vitales contadas por seis referentes mundiales, con el objetivo de que la ciudadanía lagunera pueda inspirarse escuchando estas historias». «El objetivo es crear un legado en la ciudad y que tenga una protección en el futuro», añadió Del Río.