El mano a mano entre Cruz y Lukyanuk sigue en Telde

Regresa el Mundalito tras un largo parón, y con una igualdad máxima. Tras siete semanas sin actividad, el Ciudad de Telde será, entre hoy y mañana, la cuarta de las ocho pruebas que consta el Campeonato de Canarias de Rallyes de Asfalto y que congregará a un total de 110 vehículos, así como otros 15 en la modalidad de Regularidad. Con el ecuador de la temporada en el horizonte, el gran aliciente es saber si se prolongará el mano a mano que hasta la fecha vienen protagonizando el tinerfeño Enrique Cruz y el chipriota Alexey Lukyanuk.

El lagunero, junto a Yeray Mujica y a bordo de su Totoya Yaris, tratará de sumar la que sería su tercera victoria seguida del curso, tras las logradas ya en Adeje y el Rally Norte. Resultados brillantes, pero también insuficientes para asaltar el liderato de la general, toda vez que Lukyanuk y su Skoda Fabia hacen valer por ahora su triunfo en la apertura del curso en Lanzarote, sus dos segundas plazas en las otras pruebas y, sobre todo, su pleno en los TC+, lo que le ha reportado nueve puntos adicionales –por solo cinco de Cruz–. De esta forma llega Alexey a 116, dos más que Cruz, que quiere hacer valer el primer puesto logrado ya el año pasado en esta cita.

Algo más atrasado, pero con sus opciones de título totalmente intactas (98 puntos), aparece el lanzaroteño Yeray Lemes (Citroen C3), que suma hasta la fecha una segunda, una tercera y una cuarta posición. El ramillete de aspirantes lo cierra Sergio Fuentes (Skoda Fabia). El candelariero no ha bajado hasta ahora de la cuarta posición, pero necesita algo más (89 puntos, sin haber sumado en ningún TC+) para asomar más la cabeza entre los candidatos más firmes. También desea dar continuidad a sus dos buenas actuaciones (sendos quintos puestos), Manuel Mesa con su Ford Fiesta.

Vuelve Miguel Ángel Suárez

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El Ciudad de Telde –que este año cumple sus bodas de oro– contará con otro aliciente, el regreso al volante de Miguel Ángel Suárez, que no compite en el Mundialito desde el Villa de Teror del pasado año a causa de diversos problemas físicos. Buen test para el palmero a bordo de su Citroen C3, con el que abordará, como el resto de competidores, un total de 10 tramos. El primero de ellos, esta noche, en una especial de 2,78 kilómetros que arrancará a las 21:30. Para mañana –desde las 8:30– quedan tres pasadas por tres trazados diferentes para un total de algo más de 81 kilómetros. El último de los tramos será el TC+ de una prueba que conocerá a su ganador al filo de las seis de la tarde. n