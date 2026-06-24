Baloncesto
Aday Mara, elegido en el número 12 del Draft de la NBA, un gigante que lleva a Tenerife en el interior de su chaqueta
El pívot, cuya madre es la chicharrera Geli Gómez, jugará en los Oklahoma City Thunder
Un trocito de Tenerife en el Draft de la NBA. Aday Mara, zaragozano de nacimiento, pero de origen isleño, ha sido escogido en la madrugada de este miércoles en el número 12 del Draft de la NBA por los Oklahoma City Thunder. Sin embargo, el pívot de 2,21 sorprendió en la previa de las elecciones por su elegante y a la vez particular atuendo.
Mara lució un traje de tonalidad marrón clara pero con una chaqueta muy especial. A simple vista, solo apreciaba en su bolsillo, el cachirulo aragonés, el pañuelo negro y rojo típico de su tierra. Pero lo mejor estaba por dentro. Y es que Aday portaba tres siluetas con sus respectivos colores representativos; los de aquellos lugares que le representan: España, Aragón, y Tenerife, la tierra de su madre.
Se acuerda de más de 200 personas que le ayudaron
Además, y en ambos lados interiores de la prenda, Mara estampó, y como él mismo reconoció, "entre 220 y 250 nombres", los de "las personas que, de una manera u otra", y a lo largo de todos estos años, le habían "ayudado a llegar" a su actual situación. La mayoría de ellos jugadores. En esa lista se encontraba el pívot canarista Gio Shermadini (jugó unos meses en Zaragoza cuando Aday apenas tenía nueve años), así como otro exaurinegro, Santi Yusta, que llegó a coincidir con Mara en el Casademont Zaragoza.
Con su elección en el número 12 del Draft, Aday Mara no solo culmina una año redondo, en el que se proclamó campeón de la NCAA con los Wolverines de Michigan, sino que aterriza en la NBA de la mano de un equipo, los Oklahoma City Thunder del MVP Shai Gilgeous-Alexander, que es claro candidato a todo tras haber conquistado el título la pasada campaña y haber sido finalistas de conferencia en la más reciente.
El cuarto español mejor drafteado
Con esa elección, Aday Mara se convierte en el cuarto español mejor drafteado de la historia. Por delante siguen estando Pau Gasol, número 3 en 2001; Ricky Rubio, número 5 en 2009; y Fran Vázquez, número 11 en 2005, si bien el gallego nunca llegó a jugar en la NBA. El tinerfeño Sergio Rodríguez fue escogido en el número 27 en 2006 para acabar disputando un total de 358 encuentros en la denominada mejor liga del mundo.
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