La SD San José recupera su sitio en la División de Honor Juvenil

Noche para la posteridad del fútbol canario en Las Delicias. La SD San José regresa a la División de Honor Juvenil y recupera su sitio entre los mejores del Archipiélago. El conjunto dirigido por Juan Gabriel Gil certificó este viernes su ascenso tras imponerse por 1-0 al Puerto Cruz en el partido de vuelta de la final del playoff, poniendo el broche de oro a una temporada sencillamente sobresaliente para la entidad blanquiazul–sus tres equipos juveniles han logrado subir de categoría–. Todo ello, además, unas semanas después de regresar a Las Delicias.

No era una noche cualquiera. No podía serlo. Tras el empate cosechado una semana antes en El Peñón (1-1), el conjunto santacrucero necesitaba una victoria para certificar su regreso a la División de Honor Juvenil. La consiguió ante su gente, con un solitario gol de Abdu en el 35’ de la primera parte y en un Campo Municipal de Las Delicias engalanado para la ocasión.

La entidad llevaba ya dos temporadas alejada de la División de Honor. Su descenso se produjo en la campaña 23/24, cuando terminó colista con 11 puntos. Romen Jorge Bertling, segundo entrenador y analista táctico –que junto a Juan Gabriel Gil asumió las riendas del equipo la temporada pasada y esta ha acabado llevándolo al ascenso–, explica lo que ha supuesto volver a su escenario habitual. «El año pasado –en Taco y en La Salud– era un pelín más frío, pero este año es diferente», comenta.

La SD San José pudo regresar a su estadio a finales de mayo, después de casi tres años lejos de casa por las obras de remodelación iniciadas en julio de 2023. Y eso se notó. Enseguida.

Lo reconoce el segundo técnico cuando admite que una de las claves de este ascenso ha estado precisamente ahí, en Las Delicias, donde se respira algo especial, un «aura diferente», como califica, que ha empujado al equipo en el playoff.

Otra de las bases estuvo en la continuidad. «Hemos hecho un muy buen grupo, dándole continuidad también a muchos chicos del año pasado», reconoce Bertling. «También hemos fichado jugadores que nos han dado un salto de calidad; buenos jugadores y comprometidos», añade.

Buena base de cara al regreso

La mitad de la plantilla está formada por chicos de primer y segundo año; en otras palabras, una buena base de cara al regreso a Nacionales y todo lo que viene por delante. El cuerpo técnico, que continuará la próxima temporada con Juan Gabriel Gil al frente secundado por Jorge Bertling, ya tiene un objetivo claro: «Permanecer en la División de Honor, que es donde tiene que estar el San José».

Un triplete histórico

Por cierto, si el ascenso del Juvenil A ya sería motivo suficiente para calificar la temporada del club como extraordinaria –más aún en un San José que no cuenta con equipo regional–, lo sucedido en el resto de la estructura juvenil eleva el curso 25/26 a una categoría difícil de olvidar para la institución de Las Delicias.

El Juvenil B asumirá el relevo del A en la Juvenil Provincial tras una campaña brillante, culminada con dos eliminatorias de playoff superadas y el ascenso como premio. Y por si fuera poco, el Juvenil C también logró dar el salto a Primera.