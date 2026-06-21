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El Echeyde conquista su segunda Nordic League

Los blanquiazules se reponen de un mal inicio para vencer con autoridad al Bucarest (20-15)

Alegría blanquiazul tras la consecución del título.

Alegría blanquiazul tras la consecución del título. / ED

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Santa Cruz de Tenerife

Lo hicieron de nuevo. El Santa Cruz Tenerife Echeyde es campeón, por segunda vez en su historia, de la Nordic Waterpolo League, su torneo fetiche. Los blanquiazules pusieron el broche de oro a un fin de semana espectacular con un brillante triunfo sobre el Rapid de Bucarest para recuperar el trono y firmar una despedida inmejorable para dos de las más grandes leyendas de la historia del club: Albert Español y Nacho Gutiérrez.

El equipo blanquiazul no empezó el partido de la mejor manera. Los jugadores rumanos comenzaron más enchufados y se anotaron el primer parcial por 3 goles a 5, pero la reacción de los jugadores de Albert Español, previa arenga del técnico, no se hizo esperar.

El Echeyde firmó un parcial 5-0 de salida en el segundo periodo, con un gol de Tom de Weer, y un par de dobletes de Javi Gorría y Samuel García (8-5). El equipo rumano se vio superado por el vendaval ofensivo de los tinerfeños, que firmaron un parcial primoroso para dejar enfilado el camino hacia el título al descanso (10-8).

El tercer periodo arrancó con otro parcial blanquiazul, esta vez de 4-0, con goles de Alex Andión (11-9), Sergio Prunell (12-9), Samuel García (13-9) y Nacho Gutiérrez (14-9). Con un marcador de 15-11, el Santa Cruz Tenerife Echeyde entraba en los últimos ocho minutos con gran parte del trabajo realizado.

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El último periodo pareció estar guionizado. Los cuatro últimos tantos del partido y de la temporada los anotaron Nacho Gutiérrez y Omar García. La leyenda que se va, con un título bajo el brazo, y uno de los juveniles que ha crecido bajo el regazo del gran capitán durante las últimas temporadas. Un final de fiesta inmejorable. Un 20-15 final que certificó el segundo título de la Nordic Waterpolo League para el Santa Cruz Tenerife Echeyde, que vengó así la última final perdida en la Acidalio.

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