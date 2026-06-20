Juan C. Brito y Javier Afonso se coronan en la XXI Subida Los Loros – Isla de Tenerife

La XXI Subida Los Loros – Isla de Tenerife ya es historia. El municipio de Arafo vibró con la visita del Campeonato de España de Montaña, del certamen regional de la especialidad, así como de los apartados tinerfeños de esta apasionante disciplina. Hoy sábado, con otra manga de entrenamientos y dos de carrera, se terminaron por definir todas y cada una de las clasificaciones.

Entre los turismos, Juan Carlos Brito se rehízo de su abandono en la Carrera 2 del viernes para dominar la jornada de este sábado. A la postre, la suma de sus dos mejores tiempos, ambos firmados en la jornada de hoy, clasificaron al del Ford Fiesta R5 en lo más alto con un registro de 6:52.115.

Por detrás, Sergio Fuentes volvió a mostrar su idilio con este trazado. Vencedor en la clasificación nacional del año pasado, éste, al volante de un Citroën C3 N5, ocupó el segundo lugar a 6,745 segundos del vencedor. Con los tiempos de hoy superó al líder del viernes, un Ángel Bello que firmó en Los Loros una de sus mejores actuaciones. El del Skoda Fabia Rally2 concluyó a sólo 1,067 segundos de Fuentes, además de ganar en la Clase 2.

Cuarto en su primera visita a Tenerife, el gallego Jorge Pérez se impuso entre los GT con su Porsche, unidad con la que terminó a 3,999 segundos del cajón. Completando las cinco primeras posiciones, José Manuel González (Porsche) se marcha de Tenerife más líder del Campeonato de España. Décimo, Juan Jesús Flores ganó el Grupo H y la Clase 8 con un Honda Civic.

Un momento de la carrera / E. D.

En la Categoría 3 que reúne a las barquetas, Javier Afonso pudo mantener el liderato que logró desde el viernes. Eso sí, el de la Silver Car S3 tuvo que correr ante la presión de Héctor Mederos (Speed Car GTR) y de Carlos A. Pérez (Speed Car GT 1000). El de la Silver Car S3 acumuló un tiempo de 6:47.784 para terminar con 951 milésimas de ventaja sobre el segundo clasificado y 1,220 segundos respecto al tercero.

Ya en el certamen regional de montaña, las tres primeras posiciones no variaron. Aquí, Brito logró su mejor tiempo en la última manga, un 3:25.781 inalcanzable para sus rivales. Fuentes ya asaltó el segundo lugar desde primera hora del sábado para acabar a 2.816 del piloto del Ford, mientras que a Bello le fue suficiente con el último registro del sábado para completar el podio a 3,925 segundos del vencedor.

Abel Mesa alcanzó el cuarto lugar con un Porsche 911 GT3 con el que ganó en su grupo. Manuel Jonathan Mesa, con su BMW M3, ganó en la Clase 1, al igual que Javier Martínez Carracedo, al volante de un Renault 5 GT Turbo, hizo lo propio en la Clase 4. Roberto Díaz se adjudicó la Clase 5 con un Citroën Saxo VTS, calcando Juan Jesús Flores su resultado en el ‘H8’. Por otro lado, Néstor Torres (Volkswagen Golf GTI) se anotó la Clase 6 y Jonathan de la Rosa (Peugeot 206) la Clase 7.

Un momento de la carrera / E. D.

Entre las barquetas, Javier Afonso dio un golpe en la mesa desde primera hora del sábado, cuando registró su mejor tiempo: 3:23.731. A 613 milésimas, tras un último sprint, acabó Héctor Mederos, mientras que Carlos A. Pérez completó el cajón a 716 milésimas de la victoria. Sin duda, el espacio más apretado de la XXI Subida Los Loros – Isla de Tenerife.

En regularidad sport, triunfo de Armando y Evelio Pérez tras acumular 4,9 puntos con su Volkswagen Golf GTI. José M. Martín – Sonia Alonso (BMW 635 CSI) y Carlos Jorge – Sergio Marrero (Porsche 911 SC), completaron el podio con 7,6 y 8,3 puntos, respectivamente. En regularidad, Miguel Ángel Benito y Pedro Fariña (Volkswagen Scirocco) sumaron un nuevo triunfo, esta vez con 2,8 puntos en su casillero. David Báez – Gerardo Pérez (Autobianchi A112) y Máximo Rodríguez – Aday Benítez (Toyota Celica) terminaron a continuación con 3,8 y 7 puntos, respectivamente.

El punto y final a esta edición de la Subida Los Loros – Isla de Tenerife llegó con la entrega de trofeos final, acto que tuvo lugar en la Plaza San Juan Degollado de Arafo. Allí, autoridades políticas y deportivas acompañaron a los más destacados.