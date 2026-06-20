Ángel Bello y Javier Rodríguez lideran la primera jornada de la XXI Subida Los Loros – Isla de Tenerife

Con el calor como protagonista desde primera hora de la jornada se ha disputado hoy el primero de los dos días de la XXI Subida Los Loros – Isla de Tenerife. Con sólo una baja entre los inscritos, la prueba comenzó puntualmente con la primera de las dos sesiones de entrenamientos del fin de semana, un contacto previo a las dos mangas de carrera.

En el Campeonato de España de Montaña, y tras las dos carreras oficiales disputadas, es Ángel Bello el que encabeza la Categoría 1 con su Skoda Fabia Rally2. El tinerfeño ganó la segunda manga y cuenta con algo más de tres segundos de ventaja sobre el Citroën C3 N5 de Sergio Fuentes. El gallego Jorge Pérez, a los mandos de un Porsche 911 GT3 Cup, es tercero, aunque ya a más de siete segundos del líder.

José Manuel González, con otro Porsche, se ha instalado en cuarto lugar a poco más de un segundo del anterior, posición que reforzaría su liderato al frente del certamen nacional de montaña. Armando Díaz y su BMW M3 E36 completan las cinco primeras posiciones en la clasificación nacional.

En la Categoría 3 que agrupa a las barquetas, Javier Afonso es la referencia con un margen justo que no llega a los dos segundos frente a Carlos A. Pérez. Entre el de la Silver Car S3 y el de la Speed Car GT 1000 han dejado en tercer lugar a la Speed Car GTR de Héctor Mederos que, sin embargo, apenas ha cedido poco más de tres segundos tras la suma de las dos cronometradas de este viernes.

Por otro lado, en la clasificación regional correspondiente a la Categoría 1 es Juan Carlos Brito el que manda. A pesar de no poder completar la última manga, el del Ford Fiesta R5 dejó el mejor registro del día. Ángel Bello y Sergio Fuentes completan el podio a menos de tres segundos de la cabeza y con apenas seis décimas entre ellos.

Más ajustadas están las cosas en la Categoría 3. Si bien los protagonistas y el orden son los mismos, la distancia del primero al tercero es de apenas un segundo y medio, por lo que el sábado, en unos horarios muy diferentes a los de hoy, puede pasar cualquier cosa. Este sábado, con el total de las cuatro mangas de carrera, se establecerá la clasificación definitiva en regularidad sport y regularidad.

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Este sábado, la carretera se cortará al tráfico a las 7:00 h. Tras la inspección de seguridad, los ‘Entrenos Oficiales 2’ comenzarán a las 9:00 h, justo antes de que la ‘Carrera 3’ y ‘Carrera 4’ completen el programa de esta edición. Un punto y final que volverá a tener lugar en la Plaza San Juan Degollado de Arafo con la entrega de trofeos.