Airam Cabrera, exfutbolista profesional tinerfeño y jugador de la selección española de footgolf: "Le dije a Enric Gallego que va a jugar hasta que él quiera"

De ‘killer’ a ‘killer’, Airam Cabrera elogia la longevidad de Enric y analiza el renacer de un Tenerife con el que vuelve a sentirse identificado.

¿Cómo le va tras el retiro?

Bueno, pues no es fácil afrontar el futuro cuando tu vida ha girado en torno a algo como el fútbol, que te absorbe por completo; vives por y para ello, y ahora la vuelta a la normalidad se vuelve complicada. Intentas un poco ubicarte en la sociedad, encontrarte a ti mismo, ver para qué puedes ser válido, y estoy en ello. Me está llevando más tiempo del que pensaba y esperaba, pero bueno, de igual manera, contento y satisfecho por la carrera que hice.

¿Mantiene todavía conexión con Tenerife?

Sí, yo vivo en Cádiz con mi mujer, tengo la residencia aquí, pero tengo también residencia en Tenerife e intentamos ir para allá una o dos veces al año. A mis hijas les gusta mucho. De hecho, ahora, aprovechando que en agosto es el Campeonato de España de fútbol en Tenerife, la idea es ir para allá con la familia y pasar allí una o dos semanas. Solemos ir una vez en verano y otra en Navidad.

¿Qué le lleva a probar con el footgolf?

A través de las redes sociales vas viendo cosas, el algoritmo de Instagram te va poniendo ahí el caramelito y luego, a través de amigos que veía en su día que lo practicaban. Me pongo en contacto con Cherre Bello porque coincide justo mi estancia en Tenerife en vacaciones con un torneo de Amigos de Cherre y tenía curiosidad por probarlo, y me encantó. A partir de ahí intenté combinarlo con mi última etapa de futbolista, pero evidentemente era prácticamente incompatible, porque al final es un deporte muy agresivo a la hora de los golpeos. Entonces, cuando decido retirarme decido ir con todo, porque al final soy una persona muy competitiva y, a pesar de que esto es un hobby y para disfrutar, también me gusta competir y ver cómo mejoro día a día.

¿Por qué el footgolf engancha tanto?

Lo que tiene es que, independientemente de que mires clasificaciones y demás, compites contra ti mismo e intentas progresar, pero sobre todo me ha enseñado muchos valores. El tema de no juzgar a nadie por su estado físico, o pensar que tú, por haber sido futbolista y pegarle bien al balón, vas a ser el mejor en eso, ni muchísimo menos. Me ha enseñado mucho el respeto, la humildad, a no sentirte superior a nadie porque cualquiera te puede ganar. Y, sobre todo eso, me gusta compartir con la gente que nadie te juzga si has sido esto o eres lo otro; partes desde cero.

¿Cómo fue la experiencia de representar a España en el Mundial?

Pues mira, un poco decepcionante. Para mí fue un premio enorme, yo apenas llevaba un año y medio jugando a esto de manera continua y, de repente, poder representar a la selección española fue algo que ni siquiera me imaginaba en mis mejores sueños. La verdad es que intenté disfrutarlo dentro de mis posibilidades, y creo que así lo hice. Independientemente de eso, fue una decepción a nivel de selección porque teníamos unas expectativas bastante altas con un grupo de jugadores importantes.

Habiendo sido futbolista profesional, ¿se le abre el camino un poco más fácil?

Te diría que el proceso quizás puede ser más rápido, pero más fácil no, porque golpear bien al balón es casi lo menos importante. Cuando empecé a probarlo, decía: No puede ser que esta persona le pegue mejor que yo. Al final te vas dando cuenta de que tener el golpeo es casi lo menos importante. No obstante, tienes una serie de recursos que la gente que no se ha dedicado a esto de manera profesional no tiene. Entonces eso sí que me permite tener un abanico más amplio a la hora de salir de según qué situaciones.

¿Sigue al CD Tenerife desde la distancia?

Sí, por supuesto. Me ha pasado algo curioso porque había perdido un poco ese arraigo. Lo seguía, sí, evidentemente, pero no sentía, digamos, ese sentimiento de pertenencia. A raíz de que entró Raico en el accionariado, Ayoze y gente conocida, amigos incluso, me ha vuelto a florecer un poco ese sentimiento de pertenencia y cada vez lo voy sintiendo más mío. Se lo decía hace poco a mi mujer: hay que ver cómo, desde que entró esta gente, me ha vuelto un poco el sentimiento blanquiazul a florecer. Cuando conseguimos el ascenso salí un día a correr por aquí por Cádiz con la camiseta del Tenerife.

En el B firmó más de 50 goles en dos temporadas. Mirando atrás, ¿qué recuerdos guarda de aquella etapa?

Recuerdos bonitos. Recuerdo un poco esa inconsciencia, esa inocencia de un chaval del Puerto de la Cruz, de barrio, que jugaba al fútbol porque se lo pasaba bien y le gustaba, alejado de los focos y de todo ese tipo de cosas. Yo no sabía ni en aquel entonces quiénes eran los rivales, ni qué equipos había, ni mucho menos me imaginaba lo que era el fútbol profesional. Estaba superalejado de todo eso y creo que quizás por eso me fueron tan bien las cosas, porque intentaba disfrutar y creo que así lo hice. Recuerdo desde cadete, cuando no tenía a nadie que me llevara a entrenar: tenía que ir en guagua hasta Santa Cruz. Luego me volvía con Fabián Rivero, que era mi entrenador, me dejaba en mi casa. Al final lo ves con perspectiva y sacas unas valoraciones que son superpositivas. La capacidad de adaptación, de sacrificio que tuve en su día… estoy superorgulloso de ello.

¿Le chocó que no se le diera la chance del primer equipo?

Sí, pero no me paro a pensar en ello. Creo que ese tiempo ya pasó y nunca tuve rencor ni mucho menos. Al final fueron decisiones de personas que estaban en ese momento al mando, que evidentemente hoy en día no están, y se tienen que entender. Yo intenté hacer camino y me busqué las papas fuera de ahí. Sí que es verdad que es un poco extraño, un jugador con esas cifras goleadoras que ni siquiera se le haya propuesto una opción de seguir vinculado al club en cualquier contexto, se antoja cuanto menos extraño. Hoy en día lo piensas y es inviable que un jugador con esas cifras ni siquiera sea valorado para continuar en el club, en cualquier club que te puedas imaginar. Pero ya te digo, superagradecido por la oportunidad que me dieron en su día y muy contento con mi trayectoria allí.

Parece que por fin se está teniendo paciencia con los pibes.

Sí, por supuesto. Me pone supercontento ver a chicos jóvenes jugando en el primer equipo y, sobre todo, haciéndolo a buen nivel. Eso quiere decir que el nivel está ahí, simplemente hay que apostar por ellos, y me alegra, la verdad, porque es como que de algún modo te ves reflejado. De hecho, hace poco estuve jugando un partido en las Navidades pasadas; Raiko me invitó a un partido en el Heliodoro y coincidí con algunos chicos del filial. Yo intentaba entablar algún tipo de conversación con ellos y hacerles ver que la oportunidad que tenían delante era muy bonita y que la aprovecharan. Entonces, me gusta. De hecho, hace poco he estado con Raiko reunido por otros temas y con Ayoze, y la perspectiva que tienen del modelo de club que quieren llevar a cabo me gusta mucho. Básicamente quieren acelerar un poco los procesos, de que el jugador que destaque en cadete ya juegue con el juvenil y así sucesivamente, para que llegue al primer equipo lo antes posible y esa capacidad de adaptación y esa transición sea lo más rápida posible. Y me parece una decisión superacertada.

¿Qué tan cerca estuvo de regresar?

En todos los mercados sonaba, porque al final en Tenerife siempre se ha hecho mucha fuerza para la repatriación de los que están fuera, pero opciones reales solo hubo una, y fue con Quique Medina, en Segunda B. Es el año en el que suben y fichan a Aridane, y no se equivocaron: hizo 27 goles y el equipo ascendió. Pero esa fue la única vez que tuve contacto directo con el club para poder ir. Lo que pasa es que yo ya me había comprometido con el Numancia, en aquel entonces en Segunda División A, y entendí que, bueno, ya había dado la palabra al Numancia en Segunda A y el Tenerife en Segunda B, y consideré que no era el momento. A partir de ahí, ni antes ni después se volvió a dar la situación.

¿Le contenta el giro que empieza a dar el Tenerife?

Sí, por supuesto. Me hace mucha ilusión volver a ver al equipo en el fútbol profesional, que podamos volver a ver los partidos por la tele en HD y no un poco pixelados. Superilusionado y contento también de ver a amigos como Enric Gallego, por ejemplo, que sigue con 40 años haciendo lo que quiere. Yo ya le he dicho que va a jugar hasta que él quiera, porque a la vista está su rendimiento. Contento también de ver a chicos jóvenes de la isla que puedan tener esa oportunidad de disfrutar del fútbol profesional, que yo no la tuve en su día con el Tenerife, y esperemos que la sepan aprovechar y que intenten llevar al club lo más lejos posible.