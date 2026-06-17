Nico Paz, el noveno canario que juega un Mundial de fútbol

En el minuto 80 del partido de la primera jornada de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá entre Argentina y Argelia, jugado en la madrugada del martes al miércoles en el estadio de Kansas City (3-0), el público se levantó para despedir con una ovación a un Leo Messi que había escrito, a base de goles (3), un episodio más en su dilatada trayectoria mundialista. En su lugar entró Nicolás Paz Martínez, debutante en una cita de este nivel.

Nico es tinerfeño pero juega con Argentina. Nació en Santa Cruz el 8 de septiembre de 2004, ocho años y un par de meses después de que su padre, Pablo Paz, fichara por el CD Tenerife. La familia Paz fijó su residencia en la Isla y ahí fue donde el actual centrocampista del Como comenzó su carrera deportiva. Se formó en el Atlético San Juan y en la base del CD Tenerife. Luego siguió su crecimiento en la Fábrica, la academia del Real Madrid, y se asomó al escenario profesional con el Castilla y, sobre todo, con el primer equipo blanco. En la temporada 23/24 participó en ocho partidos a las órdenes de Carlo Ancelotti, cuatro de Primera y otros tantos de Liga Campeones.

¿Otro año en el Como?

Pero el Real Madrid no le encontró hueco en la plantilla al final de ese curso y decidió traspasarlo —con un opción de recompra– al Como, un recién ascendido a la Serie A. El cambio le vino bien a Nico. Con Cesc Fábregas como entrenador, Paz elevó su nivel y también el del conjunto: 35 actuaciones y seis goles en la Primera italiana 24/25 y 35 y doce en la siguiente, con el colofón de la conquista de una plaza de Liga de Campeones y su distinción como mejor mediocentro. Su rendimiento y sus números despertaron rumores sobre su posible regreso al Real Madrid este verano, pero todo apunta que Nico no se moverá del Como, al menos este verano. Los medios especializados de Italia descartan su salida.

Por lo pronto, Nicolás está centrado en la selección. Es uno más en el grupo dirigido por Lionel Scaloni y liderada en el campo por Messi. El reto de Argentina, repetir el éxito conquistado en Catar y coser en el escudo la cuarta estrella.

Con el tinerfeño, son once los jugadores canarios que han estado dentro de Mundiales. De todos ellos, hay dos sin minutos, el portero Antonio Betancort y el extremo Yeremy Pino. El primero fue suplente de José Ángel Iribar en Inglaterra 1966 –derrotas ante Argentina y Alemania y una insuficiente victoria frente a Suiza–. Por su parte, el atacante del Crystal Palace fue convocado por Luis Enrique Martínez para Catar 2022, pero no llegó a intervenir en ningún partido. Tampoco lo hizo en el España-Cabo Verde del pasado lunes. Pero tendrá más oportunidades, como mínimo, en los duelos de la fase de grupos ante Arabia y Uruguay.

Silva tiene el récord

En el extremo opuesto está David Silva, el canario con más Mundiales: Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2014. Con dos están el tinerfeño Pedro Rodríguez, que fue campeón junto a Silva en Sudáfrica –titular en la semifinal ante Alemania y la final frente a Países Bajos– y sufrió luego la prematura eliminación en Brasil, en ambos casos con Vicente del Bosque como técnico. Y ya van por un par, Yeremy y Pedri. El mediocentro del Barcelona sí tuvo protagonismo en Catar. Fue titular en los cuatro partidos, frente a Costa Rica, Alemania, Japón y, ya en octavos de final, Marruecos, con el pase para los africanos en la tanda de penaltis.

Pedri González, en el partido España-Cabo Verde. / Europa Press

Son, en parte, jugadores de la escuela canaria que siguieron el camino abierto por Juan Carlos Valerón a finales de la década de los 90 y comienzos del siglo XXI. El de Arguineguín fue uno de los fijos de la Roja en esos tiempos y estuvo presente en el Mundial que se celebró en 2002 en Corea y Japón. Bajo la supervisión de José Antonio Camacho, jugó de inicio los encuentros de la fase de grupos frente a Eslovenia y Paraguay y las eliminatorias contra Irlanda y Corea del Sur: cara y cruz en los lanzamientos desde los once metros.

Pero si se trata de pioneros, hay un nombre que está por delante, el de Pedro Suárez, un grancanario que emigró a Argentina y que jugó con la albiceleste el primer Mundial de todos, el de Uruguay 1930. Dos décadas más tarde, en Brasil 1950, coincidieron tres canarios en la selección española, el tinerfeño Luis Molowny, el grancanario Alfonso Silva y el palmero Rosendo Hernández. Todos tuvieron su oportunidad. Rosendo jugó ante Estados Unidos, Luis frente a Uruguay y Alfonso contra Suecia.