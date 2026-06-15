Pedro, comentarista en DAZN y solo un par de palabras sobre su futuro

Pedro Rodríguez Ledesma, el único tinerfeño con una estrella en su legendaria carrera, reapareció en escena después de su adiós entre lágrimas a la Lazio. Ahora como comentarista de DAZN, el isleño compartió plató con sus compañeros de selección Reina y Javi Martínez para verbalizar su plena fe en LaRoja. El ex del FC Barcelona, Chelsea y Roma no dio demasiadas pistas respecto a su futuro.

«Estoy un poco en el limbo», acertó a decir cuando se puso sobre la mesa este asunto, que ha cobrado interés después de su forma de despedirse de la Lazio, con altas dosis de incertidumbre y con la sensación de que aún tendría margen y fútbol para una temporada más. «Hay que dejar paso a los nuevos», dijo entre bromas, pero no clarificó si optará por la retirada o por estirar su carrera, en la que se proclamó campeón de todos los títulos posibles y se convirtió en el primer jugador de la historia en anotar un gol en todas las competiciones, completando así un ciclo perfecto.

Pese a las dificultades que halló la España de Luis de la Fuente en su inicio de campeonato contra Cabo Verde, Pedro remarcó que es «muy favorita»y que tiene argumentos para coser una segunda estrella a su camiseta. En esta dirección, comentó que la selección tiene «muchos argumentos y se presenta en el Mundial después de mucho tiempo sin perder».

Su estrella

En cuanto a su propia experiencia, relató cómo llegó «casi de novato» a su primera gran cita internacional, irrumpió con fuerza y fue ganándose un sitio en la titularidad, que conservó hasta la final. Según dice, aún se le ponen los pelos de punta cuando rememora la secuencia del inolvidable gol deIniesta, que él vivió en el banquillo «porque ya había sido sustituido».

Sobre la convocatoria del seleccionador, anotó que percibe una buena «mezcla» de jóvenes y veteranos. Sobre estos últimos, adujo que tendrán la misión de ir abrigando a las nuevas generaciones. «Me pasó a mí, que enseguida tuve como guías a Puyol, Iniesta o Xavi», recordó. Para él, con nombres propios como Lamine Yamal, Nico Williams o Rodri, España sigue siendo «superfavorita» tras este primer partido.

Un torneo en La Laguna

Aunque Pedro no quiso dar muchas pistas sobre su futuro profesional, sí reseñó que uno de sus propósitos para los años venideros –de la mano de la Fundación que preside– es seguir vinculado al fútbol y concretamente a la labor de«ponérselo fácil a jugadores que puedan salir» de Canarias y encuentren un horizonte más sencillo que el suyo.

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De este modo, anticipó que ya hay conversaciones avanzadas para que las canteras del CD Tenerife y UD Las Palmas puedan cruzarse con «el talento y las buenas nuevas generaciones»que hay en otros equipos en los que él militó, tales como Chelsea y Lazio, así como con otros equipos ligados a los grandes del fútbol continental. Pedro apuntó que el proyecto será bautizado como la Royal Cup y que su edición de este año tendrá lugar en su isla natal. «La idea es llevarlo a cabo en La Laguna», indicó en DAZN. Durante su tiempo en pantalla, hubo tiempo para que la estrella de Abades dialogase con sus colegas Reina y Javi Martínez sobre algunas novedades de este Mundial, como la participación de todos los jugadores convocados en el momento de la interpretación de los himnos, que a Pedro le parece «muy bien», para ensalzar la sana competencia en la portería «con tres futbolistas de nivel mundial»y para destacar que España disfruta ahora de una generación de «talento total».