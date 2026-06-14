Joaquín González, futbolista tinerfeño: «Ojalá Cádiz y Tenerife subamos juntos a Primera»

¿Cómo llega un jugador de Tegueste al primer equipo del Cádiz?

Es una historia curiosa, de la que me siento orgulloso. Con 20 años jugaba aún en Regional Preferente. Había jugado toda la vida en el Tegueste, excepto un año que pasé por el Juventud Laguna. Entonces me fui a Gran Canaria a estudiar una ingeniería y, a ver, yo era realista y pensaba que mi tren había pasado. Vas creciendo, ves que van saliendo pibes jóvenes que llegan a primeros equipos y la verdad es que incluso empecé a verme mayor para ser futbolista.

¿Y qué pasó?

Que hice una buena temporada en el Acodetti, otra buena en el Guía, subimos... y entonces me llama la UD Las Palmas. Fue en Navidad, después de haber marcado ocho o nueve goles en Tercera. Ahí fue cuando digamos que ya entro en la rueda otra vez. Pasé por Las Palmas C, por Las Palmas Atlético y debuté con Pimienta en la Copa [contra La Nucía]. Quedaba libre, no renové allí y surgió la opción del Sanluqueño, que es un club al que le debo mucho y del que guardo muy buenos recuerdos.

¿Qué aprendió en Las Palmas?

Mucho. Fue una suerte coincidir con todos los buenos: Kirian, Loiodice, Jonathan Viera, Moleiro... Pero pensaba que había llegado el momento de salir porque si no, lo más normal es que me hubiese quedado en el equipo de Tercera.

¿Le cambió su paso por la Unión Deportiva?

Totalmente. Fue la primera vez que estaba en un equipo serio, digámoslo así. La responsabilidad era grande por el resultado del fin de semana, se notaba la presión. Fue donde lo aprendí todo: cómo funciona un equipo de fútbol, cómo tienes que prepararte y estudiar a un rival... Era mi primera vez en una cadena de filiales.

Es de Tegueste, como Pedri.

Pedri, Mascarell, en su día Jeffren. Me puso los pelos de punta ver a Pedri y Omar el día que se enfrentaron en un Barça-Mallorca. No sabría decirte el motivo de que seamos tantos los que salimos del mismo sitio, pero sí puedo dar fe de que se trabaja muy bien la cantera. Hay un poco de coincidencia, otro poco de casualidad, pero luego hay factores que ayudan, como las buenas instalaciones o la tradición que hay.

¿Qué recuerda de Pedri?

Comíamos en el bar con la familia, yo entrenaba con su hermano Fer en el campo y ya por entonces estaba por ahí Pedri con su pelo seta, que así lo llamábamos. Íbamos al monte a celebrar sus cumpleaños y los míos. En el día a día, la relación era y es buenísima con sus padres, sus amigos...

¿Y cómo reaccionó el día que le vio por primera vez por la tele?

Me acuerdo que cuando debuta en Las Palmas, yo vivía en Gran Canaria y ya entonces me hice de la UD porque jugaba Pedri. En realidad, creo que en Tegueste fuimos muchos los que nos hicimos de Las Palmas. Es un orgullo ver que es el mismo Pedri de siempre. Como persona y como futbolista. Su forma de jugar es igual, como si estuviese en la cancha aquí en Tegueste. Yo jugué contra él una vez sola, en un Acodetti-Juventud Laguna. Y su exhibición fue impresionante. El campo estaba seco, era imposible jugar, pero aún así fue un espectáculo.

Háblame del Cádiz.

Ha sido una temporada rarísima. Hasta la primera vuelta íbamos en puestos de promoción, al parón llegamos con 34 puntos y entras en una dinámica de la que no sales. Obviamente había un factor mental en ese bucle largo de derrotas. Llegó un punto en que nos daban por muertos. La segunda vuelta fue muy mala, pero tiene mérito haber despertado a tiempo y habernos salvado de aquella manera, con toda la ciudad volcada.

¿Qué les pasaba?

Pues no lo sé. Probábamos a cambiar de sistema, de alineaciones... Un día un fallo de uno, otro día un despiste de otro. Hicimos partidos buenísimos y aún así se nos negaba la victoria.

Por ejemplo, en ese partido contra Las Palmas (1-2) en el que usted marca su primer gol como profesional.

Fue un momento increíble, además contra Las Palmas. Había venido justo ese día un nuevo entrenador (Imanol Idiakez) que me puso de titular y me dio una importancia que no había tenido. La verdad es que hice un buen partido, marqué en el minuto 3.... y aún así, no ganamos.

¿Lo celebró?

Claro, tampoco estoy para elegir. Era mi primer gol en categoría profesional y ojalá el primero de muchos. Tenía que celebrarlo, si o sí. Otra cosa es que evidentemente a la UD le tengo un respeto grande y eso no va a cambiar nunca.

¿Ha tenido tiempo para seguir al CD Tenerife esta temporada?

Sí, además con mucho interés porque yo pasé dos años en Primera RFEF y conocía muy bien la categoría. Es una división engañosa. Hay equipos que bajan y, como no consigan el ascenso a la primera, ya se quedan y se hunden. Hay un montón de ejemplos, fíjate el Murcia, o en su día Córdoba, Castellón o Deportivo. Cuando caes en el pozo, luego te cuesta.

¿Y qué le ha llamado la atención de la trayectoria del equipo?

Ese saber empezar, que enseguida sacaron un buen colchón al segundo. Iban a cualquier sitio y ganaban. Es muy difícil hacer lo que hicieron. Fíjate la solvencia del portero. Me gustó mucho ver a Fabricio, que coincidimos cuando él estaba en Lanzarote; me impresionó verle ahí. Pero luego Landázuri, un David al que me había enfrentado prácticamente toda la vida. Y César me encanta.

¿Han cambiado las tornas en la cantera de Canarias?

Totalmente. Antes había un poco de celo y te preguntabas por qué Las Palmas apostaba por la cantera, en cambio en Tenerife no tanto. De hecho, la UD llega a ascender con un equipo plagado de canteranos y con algunos jugadores de Tenerife, que además eran referentes. Afortunadamente esto ha cambiado. El Tenerife está moviendo muy bien la cantera, se nota en juveniles, en cadetes... Ahora esa hegemonía de antes no está tan clara. Es una dinámica que ha variado.

¿Piensa quedarse en Cádiz?

Sí, esa es la intención y además quiero hacer carrera allí. Después de un primer año raro en el fútbol profesional con muchas dificultades, muchas situaciones complicadas... Mi intención es quedarme en el proyecto y ser importante. El salto entre categorías se nota, es así, y tras un primer año de adaptación espero que venga el de la consolidación.

¿Está marcado en rojo desde ya el partido del Heliodoro?

Desde que salga el calendario te aseguro que lo estará. Ojalá jugar allí y que puedan verme los míos. Tengo una ilusión enorme después de haberme enfrentado al Tenerife prácticamente en todas las categorías. Te firmo ya que acabemos los dos arriba, Cádiz y Tenerife, y que subamos juntos a Primera.

¿Y le gustaría lucir la blanquiazul?

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Es el equipo de la tierra y estaría orgulloso de que esto se diese en algún momento. Sería más adelante porque ahora solo pienso en el Cádiz. Es algo que no lo tengo en la mente, pero ojalá se diera.