Aarón Alonso, el héroe del ascenso del Coria a Primera RFEF: "Al Tenerife es imposible cerrarle la puerta"

Enrolado en las filas del Tenerife B el curso pasado y con el representativo siempre en el horizonte, Aarón se luce en el Tartiere deteniendo un penalti y asciende con el Coria a Primera RFEF en una temporada que lo relanza.

¿Cómo le ha ido fuera de la Isla?

Bueno, el año pasado estuve jugando en el filial del Tenerife y seguía vinculado al club. Al principio de temporada creímos que lo mejor era buscar una salida y surgió la oportunidad del Coria, ahí en Extremadura. Era una apuesta, entre comillas, por salir para tener minutos y protagonismo sobre el campo. Al principio de temporada sí que es verdad que fuimos rotando un poquito; el otro compañero empezó jugando algo más que yo, pero al final terminé jugando prácticamente todo.

¿Sentía que, para seguir creciendo, había que salir fuera sí o sí?

Sí, a ver, la verdad es que a mí, como supongo que a cualquier persona, le hace mucha ilusión jugar en el club de su tierra, en el club de su casa. Pero el fútbol es así; si te obliga a tomar la decisión de salir fuera, el que realmente quiere ser futbolista sabe que tiene que hacerlo.

¿Cómo se gestó esa salida?

Bueno, al final de la temporada pasada vimos que el club, como es normal, toma decisiones y apuesta por unos jugadores u otros. Yo creo que eso pasa en todos los clubes. Nosotros nos la jugamos un poco: mi familia, mi representante y yo, porque sabíamos que teníamos contrato, que estábamos en casa y que yo estaba cómodo a nivel familiar y con el entorno. Pero, a nivel deportivo, por lo que habíamos visto en ese final de temporada, creíamos que podía volver a pasar lo de estar otro año sin jugar todos los minutos que pensábamos que debía jugar con la edad que tengo.

Hablemos del ascenso con su equipo, el Coria. ¿Sigue todavía en una nube?

No, no, la verdad es que ya estoy tranquilo, pensando en descansar. A ver, es algo que nadie esperaba a principio de temporada; el objetivo real del club era la permanencia. Cuando empezamos a tirar hacia arriba, vimos que podía pasar algo bonito. De hecho, estuvimos toda la temporada, salvo una jornada, metidos en puestos de playoff. Pero ahora toca descansar y empezar a pensar en la temporada que viene.

En la vuelta en el Carlos Tartiere, con el Oviedo Vetusta apretando para meterse en la eliminatoria, llega ese penalti que detiene. ¿Cómo lo recuerda?

Bueno, fue una acción en la que ya llevábamos varios minutos, varias acciones dentro del área de centro y remate, de pases entre líneas, y fue una acción rápida, la verdad. Yo cuando pitó el penalti, en ese momento no me di cuenta ni de lo que había pasado. Pero bueno, te toca coger responsabilidad y piensas en cómo ayudar a tu equipo, en que es el momento de darle ese impulso al equipo. Y al final sucede: lo paro con el pie, me tiro a la izquierda, y creo que ese trabajo por mi parte estuvo bien hecho.

¿Es la parada más importante de su carrera?

Realmente, por la importancia del partido, el contexto y teniendo 20 años, sí. Es un poco anecdótico, porque en el equipo somos bastantes jugadores jóvenes y nos lo preguntábamos, y obviamente sí: el otro día fue el partido más importante de nuestra vida, aunque no lo pensáramos tanto. Porque estás jugando el playoff, intentando ascender de categoría y hacer historia con el club, ya que el Coria realmente nunca ha estado en la tercera categoría nacional.

La parada, el partido… y entiendo que también la temporada, ¿ha sido la más importante de su corta carrera?

Sí, yo creo que por la edad que tengo y por los minutos que necesitaba para coger confianza, que al final, gracias a todo el trabajo y a la confianza del míster y del director deportivo, se me ha dado. Creo que esta temporada ha sido muy importante, ya no solo por los minutos, sino para coger confianza. En el Tenerife B sí jugué, la verdad, pero no de una manera regular; no sentías esa importancia, que yo creo que para un jugador y, más para un portero, es muy importante. Yo creo que la temporada que viene, reflejado en esta, llego en un momento de confianza máxima, con la sensación de que sigo creciendo y de que aún me queda mucho por recorrer.

En lo personal, ¿qué supone este ascenso para Aarón Alonso después de una temporada en la que tuvo que pelear su sitio en la portería hasta el final?

Estoy muy contento y muy orgulloso de mí por lo que he sido capaz de hacer. Creo que mi compañero ha estado dando guerra toda la temporada, es un jugador experimentado en la categoría y por edad, y creo que también me ha ayudado mucho a estar motivado durante toda la temporada.

¿Tiene contrato con el Coria para la próxima temporada?

No, no tengo contrato. Firmé un año con ellos y ahora mismo soy agente libre.

Opciones, visto lo visto, no le van a faltar.

Bueno, la verdad es que estoy contento, primero con mi agencia y con cómo lo está gestionando mi representante, porque en todo momento ha mantenido la calma. Hasta que no acabó toda la temporada no habló conmigo y, bueno, me ha puesto un poco en contexto y me ha dado tiempo. Pero la verdad es que no hay prisa por explicarme nada, porque cree que ahora mismo estos primeros días son para desconectar, descansar del fútbol y más adelante se verá lo que ocurre.

Después de una temporada así y siendo protagonista en el ascenso, no le queda otra que seguir tirando hacia arriba.

Bueno, creo que todo lo que sea crecer como jugador y subir de categoría es bueno para mí y para mi futuro. Y sé que donde acabe va a ser lo mejor para mí, como ha pasado esta temporada.

La puerta del Tenerife no queda cerrada, ¿no?

Obviamente, ni al Tenerife ni a ningún club se le debería cerrar las puertas. A cualquier niño le encantaría poder jugar en el equipo de su tierra, y sería muy bonito poder volver a encontrarnos en un futuro. Creo que, por lo que significa para todos los canarios y los tinerfeños, el Tenerife es imposible que te dijera que las puertas están cerradas.