El CD Laguna vuelve a Tercera División doce años después

Fin a la larga espera de la familia del CD Laguna. Su regreso a Tercera División ya es una realidad. Lo pudo festejar este sábado sobre el césped de su estadio, el Francisco Peraza, tras derrotar a la UD Los Llanos por 2-1 en el encuentro de vuelta de la final del playoff de la Preferente tinerfeña. El 2-2 de la ida dejó el global en un 4-3 para el conjunto dirigido por Fabián Rivero.

El partido se le puso de cara a la escuadra palmera con el gol anotado por Pedro Manzi al borde de la media hora de juego. Control en el área, recorte y perfecta definición para acercar a Los Llanos a un objetivo que no se le fue escapando.

La remontada lagunera

Tras el descanso, el Laguna salió decidido a volver a poner la eliminatoria a su favor –era el equipo que iba a subir con un empate por su mejor posición en la tabla en la temporada regular–, y lo logró con un tanto de Alyson en el minuto 50. Genial detalle técnico para colar el balón en la portería con poco ángulo. El 1-1 llenó de confianza a los locales, que fueron a por más. Tras un remate al palo de Muni, el excanterano delTenerife Borja Llarena culminó la remontada en el 79’. Los Llanos no se rindió y llegó a batir a Luis en el tiempo añadido, pero en una acción invalidada por falta al portero, muy protestada por los visitantes en el banquillo y también en el césped.

Alineación titular del CD Laguna. / CD Laguna.

De esta manera, el Laguna, que no compite en Tercera desde la temporada 14/15, sube desde Preferente junto al campeón Añaza.

El cuadro de ascendidos se completa con los clubes procedentes de la Preferente de Las Palmas, el Estrella, que selló su pase por la vía directa, y la Sociedad Deportiva Villaverde Norte, de Fuerteventura, que cogió el camino largo.

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Así queda la Tercera División

A falta de saber qué pasará con el Tamaraceite, que este domingo juega el partido de ida de la final de la promoción de ascenso a Segunda RFEF ante el Guijuelo –primero en la localidad salmantina–, la Tercera 26/27 queda compuesta por el San Fernando, Mensajero, San Mateo, Las Palmas C, Tenerife C, Santa Brígida, Lanzarote, Real Unión, San Miguel, Marino, Unión Sur Yaiza, San Bartolomé, Añaza, Laguna, Estrella y Villaverde. Si no sube el Tamaraceite, quedará una plaza vacante para completar las 18. Si se sigue el criterio de otros años, será para el equipo no ascendido de las dos Preferente con mejor promedio de puntos, es decir, la UD Los Llanos. Y si el Tamaraceite supera al Guijuelo, darían el salto a la categoría superior el conjunto del municipal de Aceró y también el perdedor de la final de la Preferente de Las Palmas, la UDSotavento Playas de Fuerteventura. n