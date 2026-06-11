El Tenerife CajaCanarias, ante un fin de semana clave para sellar la permanencia en División de Honor

El Tenerife CajaCanarias afronta este sábado 13 de junio la tercera y última jornada del Campeonato de España de Clubes de División de Honor, la máxima categoría del atletismo nacional. Tras las dos primeras jornadas de competición, tanto el equipo masculino como el femenino disputarán la final por la permanencia, una cita decisiva que reunirá a los ocho clubes que buscarán asegurar su presencia en División de Honor durante la próxima temporada 2026/2027.

El conjunto femenino competirá en el Estadio de Vallehermoso (Madrid), mientras que el equipo masculino lo hará en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). A diferencia de las jornadas previas, cada club presentará un único atleta por prueba y los puntos se repartirán del primer al octavo puesto, en un formato que premia la regularidad y la solidez colectiva.

Los rivales de los chicos y las féminas

Las atletas blanquiazules se medirán al Universidad de León Sprint Atletismo, Atletismo Piélagos, AA Catalunya, Alcampo Scorpio 71, A.D. Marathon, Ría Ferrol-C. Arenal y Avinent Manresa. Para esta importante cita, el Tenerife CajaCanarias contará con una alineación liderada por nombres destacados como la internacional Lucía Carrillo en los 200 metros lisos, Eva Cárdenas en los 100 metros, Ana González en los 5.000 marcha, Laura Botella en los 3.000 m, Lucía Morera en las vallas, Mariana Braz en longitud o Carmen Ramos en el peso.

Por su parte, el equipo masculino tendrá como rivales al L’Hospitalet Atletisme, Pontevedra Atletismo, Alcampo Scorpio 71, Atletismo Intec-Zoiti, AA Catalunya, Atlético Salamanca y Cornellà Atlètic. La escuadra tinerfeña estará encabezada por atletas de referencia como Samuel García en los 400 metros lisos, Jesús David Delgado en los 400 metros vallas, Carlos Beltrán en longitud, Yasiel Sotero en disco, Pablo Gámez en el 110 mv, Pablo Martínez en altura o Angelo Iaccarino en jabalina.

Héctor González pone la permanencia como objetivo

El presidente de la entidad, Héctor González, ha destacado la importancia de una competición en la que el club buscará prolongar su presencia entre los mejores equipos del país. «La jornada final tiene un objetivo muy claro para ambas plantillas: acabar entre los puestos que nos permitan seguir una temporada más entre los mejores clubes nacionales. Tenemos que hacer valer las puntuaciones obtenidas en las dos primeras jornadas, que colocan a nuestro equipo femenino en la sexta posición provisional y al masculino en la tercera».

El máximo responsable blanquiazul confía en el potencial de ambos equipos para afrontar una jornada que se prevé muy igualada: «Lejos de ser una tarea sencilla, creemos que el club ha confeccionado unas alineaciones de garantías que harán todo lo que esté en sus manos para sumar el mayor número de puntos y victorias posibles. Afrontamos la competición con confianza en nuestras capacidades, aunque sabiendo que la igualdad será la tónica dominante durante toda la jornada».

Héctor González, presidente del Tenerife CajaCanarias. / Tenerife CajaCanarias

Compromiso y calidad, argumentos para alcanzar la meta

González insiste, además, en el valor que supone mantenerse en la élite del atletismo español: «Esperamos hacer en la pista todo lo necesario para asegurarnos nuestra permanencia en División de Honor. Hemos trabajado durante toda la temporada para llegar hasta aquí y confiamos plenamente en el compromiso y la calidad de nuestros atletas». De esta manera, el club afronta uno de los momentos más importantes de la temporada con la ambición de seguir consolidando su proyecto deportivo y continuar formando parte de la máxima categoría nacional en representación de las islas.