Nuevo reto en la altura de Cusco para el tinerfeño Javier Rabanal

El tinerfeño Javier Rabanal ya tiene nuevo destino. Solo unas semanas después de cerrar su breve etapa en el Universitario de Deportes, donde dirigió al gigante peruano durante 12 encuentros antes de su salida del cargo, el técnico de Santa Cruz de Tenerife no se va de tierras incas. Ha firmado por el Cusco FC, también de la Primera División, para relevar al uruguayo Alejandro Orfila, cuya marcha fue comunicada recientemente por la entidad cusqueña.

El estratega canario tiene ahora por delante el reto de enderezar el rumbo del conjunto imperial en la segunda mitad del año; en la primera, al mando del entrenador uruguayo, el equipo cayó eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores –encuadrado en el A junto a Flamengo (Brasil), Estudiantes de La Plata (Argentina) e Independiente Medellín (Colombia)–, donde cerró su participación como colista con un solo punto, y tampoco logró engancharse en ningún momento a la pelea por los puestos de cabeza del Torneo Apertura, del que quedó descolgado desde las primeras jornadas.

El técnico tinerfeño da así continuidad a la aventura sudamericana que emprendió en 2024 al frente de Independiente del Valle. Allí, y después de un primer año de cocción al frente del filial negriazul, dio el salto al primer equipo, con el que conquistó la Primera División de Ecuador en 2025 y llevó al conjunto ecuatoriano hasta las semifinales de la Copa Sudamericana.

Antes pasó por varios clubes de la Isla y también realizó experiencias formativas en Canadá y China, además de formar parte de cuerpos técnicos en los Países Bajos. Fue su etapa en el fútbol neerlandés, en la que ejerció como jefe de metodología en el Willem II (donde coincidió con el delantero sueco Alexander Isak) y como asistente de Ruud van Nistelrooy en el PSV, la que le abrió las puertas de Sudamérica.

Rabanal ya dirigió su primera sesión de entrenamiento al frente de su nuevo equipo en el complejo de Oropesa y debutará en el banquillo del cuadro dorado ante Deportivo Garcilaso, en la madrugada del domingo al lunes, a las 00:00 (hora canaria), en el estreno de la Copa de la Liga, un torneo que suele funcionar como banco de pruebas.

El verdadero examen –y la prioridad absoluta para Javier Rabanal– llegará una vez superada la primera mitad de julio, con el arranque del Torneo Clausura, donde buscará mejorar la sexta posición con la que el cuadro cusco cerró la Apertura y asegurar la clasificación a alguna de las dos competiciones internacionales.

El club anunció su llegada a través de sus redes sociales con un mensaje de bienvenida: «¡Allin kachun hamusqaykimanta, Profe! Le damos la bienvenida a Javier Rabanal, nuevo director técnico de Cusco FC. Trabajo, convicción y un mismo objetivo: seguir creciendo juntos».

A 3.400 metros

Fundado originalmente como Real Garcilaso en 2009, el ahora Cusco FC es un club de rápido crecimiento dentro del fútbol peruano. Tras ascender a la Primera División en 2011 y permanecer una década en la máxima categoría, en 2021 se produjo su descenso a la Liga 2 debido a una resolución del TAS. Una temporada después, en septiembre de 2022, el equipo certificó su regreso a la Primera División (Liga 1) al proclamarse campeón de la Segunda División. Desde entonces compite en la máxima categoría.

En 2020 adoptó su actual denominación, en un intento de reforzar su identidad con la ciudad y la región. Su perfil es el de un equipo incómodo y poderoso en la altura de Cusco –la ciudad se asienta a unos 3.400 metros sobre el nivel del mar–, y llega tras un pasado curso sencillamente sobresaliente, cuando fue tercero en la Apertura y segundo en la Clausura. Un contexto particular –y exigente– en el que Rabanal buscará relanzar al Cusco.