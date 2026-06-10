El Comité Olímpico Español muestra al deporte canario herramientas para avanzar en sostenibilidad

El Comité Olímpico Español (COE) presentó este martes en Tenerife sus principales herramientas para impulsar la sostenibilidad en el deporte, en una jornada celebrada en la sede de la CEOE que reunió a representantes institucionales, federaciones, clubes, organizadores de eventos deportivos, empresas y otros agentes vinculados al sector.

La iniciativa, que contó con la colaboración de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias y del Clúster de la Industria del Deporte de Canarias (CIDECA), forma parte del programa formativo que el Comité Olímpico Español desarrolla con el apoyo del Consejo Superior de Deportes para divulgar entre las organizaciones deportivas españolas herramientas y buenas prácticas orientadas a integrar la sostenibilidad en su gestión y actividad cotidiana.

Durante la jornada, Manuel Parga, director de Marketing, Sostenibilidad y Recursos Humanos del Comité Olímpico Español, y Víctor Martín, del área de Sostenibilidad del COE, presentaron las principales herramientas desarrolladas por la entidad para ayudar a las organizaciones deportivas a avanzar hacia modelos de gestión más responsables y alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Entre ellas destaca la primera calculadora específica para medir la huella de carbono de eventos y organizaciones deportivas, una herramienta gratuita desarrollada por el COE con el apoyo del Comité Olímpico Internacional y validada por Bureau Veritas, que permite calcular emisiones, identificar áreas de mejora y diseñar estrategias de reducción. Los asistentes conocieron también los sellos de Entidad Deportiva Sostenible y Evento Deportivo Sostenible, dos certificaciones para reconocer a aquellas organizaciones que incorporan criterios ambientales, sociales y de gobernanza en su actividad, así como la plataforma MOES (Movimiento en Sostenible), destinada a fomentar la participación de la comunidad deportiva en acciones relacionadas con el deporte, la sostenibilidad y el impacto social mediante retos, actividades y recompensas.

El viceconsejero de Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Ángel Sabroso, subrayó la importancia de acercar estas herramientas al archipiélago y afirmó que "Canarias, como paraje natural irrepetible para la práctica del deporte al aire libre, está totalmente concienciada con el respeto al medioambiente". Asimismo, valoró las iniciativas de mecenazgo porque permiten “hacer cada vez más atractivo que empresas y particulares apuesten por apoyar proyectos deportivos, fortaleciendo el sector”.

La secretaria general de CEOE Tenerife, Elena Vela, defendió la necesidad de seguir fortaleciendo la colaboración entre empresas, entidades deportivas e instituciones, convencida de que “cuando empresa y deporte juegan en el mismo equipo, gana el territorio, gana la sociedad y gana Canarias”. Por su parte, José Hernández, presidente de CIDECA, señaló el papel que pueden desempeñar “jornadas como esta para mejorar la competitividad, la profesionalización y el posicionamiento de las entidades deportivas del archipiélago”.

Fiscalidad y mecenazgo deportivo

La jornada incluyó además un bloque dedicado a las oportunidades de financiación y mecenazgo impulsadas por la Fundación Deporte Joven, entidad dependiente del Consejo Superior de Deportes. Así, se presentaron iniciativas como España Compite y los Acontecimientos de Excepcional Interés Público (AEIP), instrumentos que permiten canalizar inversión privada hacia proyectos deportivos mediante fórmulas de colaboración público-privada que ofrecen importantes incentivos fiscales para las empresas colaboradoras, que llegan en algunos casos hasta el 90% de retorno.

Estas herramientas permiten a empresas y entidades participar en el desarrollo del deporte al tiempo que obtienen ventajas fiscales y de posicionamiento, favoreciendo la llegada de recursos privados a federaciones, clubes, deportistas y organizadores de eventos.

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Con esta iniciativa, el Comité Olímpico Español, la Fundación Deporte Joven, el Gobierno de Canarias y CIDECA refuerzan su compromiso con la promoción de un modelo deportivo más innovador, sostenible y preparado para afrontar los retos de futuro del sector.