Acagede impulsa la transformación del deporte canario con su 9º Congreso sobre gestión e innovación tecnológica

La Asociación Canaria de la Gestión del Deporte (Acagede) ha presentado en la mañana de este miércoles en el Cabildo de Tenerife, la novena edición del Congreso de Gestión del Deporte y la Actividad Física en Canarias, un evento que se consolida como uno de los principales puntos de encuentro para profesionales, instituciones y entidades vinculadas al sector deportivo en el Archipiélago.

Durante el acto de presentación celebrada este mediodía en el Salón Noble del Cabildo de Tenerife, representantes institucionales y del sector destacaron la importancia de este congreso como espacio de reflexión, formación e intercambio de experiencias en torno a los retos actuales de la gestión deportiva. Tras el éxito de su última edición, donde se congregaron más de un centenar de asistentes y más de 25 ponentes y expertos, Acagede continúa impulsando un proyecto que favorece la generación de conocimiento y la creación de sinergias entre los distintos agentes del ecosistema deportivo.

El 9º Congreso de Gestión del Deporte y la Actividad Física en Canarias se celebrará los días 1 y 2 de octubre en el Hotel Escuela Santa Cruz, bajo el lema “La gestión del deporte en la era tecnológica”.

La importancia de la transformación digital y la innovación tecnológica

Esta nueva edición pondrá el foco en el impacto de la transformación digital y la innovación tecnológica en la planificación, organización y desarrollo de políticas y servicios deportivos, promoviendo el análisis de tendencias, la presentación de casos de éxito y la búsqueda de soluciones que contribuyan a fortalecer el sector deportivo canario.

La consejera de Deportes del Cabildo de Tenerife, Yolanda Moliné, comenzó su intervención “felicitando a la Asociación Canaria de la Gestión del Deporte por el extraordinario trabajo que viene desarrollando desde hace más de dos décadas”, antes de destacar “su compromiso con la profesionalización, la formación continua y la creación de redes de colaboración, que ha contribuido de manera decisiva al fortalecimiento del sector deportivo en Canarias”.

Asimismo, Moliné señaló que “el Congreso Acagede es hoy mucho más que un evento. Es un punto de encuentro donde confluyen administraciones públicas, universidades, empresas, entidades deportivas, investigadores y profesionales con un objetivo común: seguir construyendo un sistema deportivo más fuerte, más innovador y más preparado para afrontar los retos del futuro”.

Moliné también señaló que “está convencida de que esta nueva edición volverá a ser un éxito en Tenerife, y que contribuirá a reforzar el papel de Canarias como referente en el ámbito de la gestión deportiva”.

Por su parte, el viceconsejero de la Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Ángel Sabroso, afirmó que “el Congreso Acagede se ha consolidado como un espacio de encuentro y colaboración para todos los agentes que forman parte del ecosistema deportivo canario, lo que supone un impulso para el sector".

Además, recordó que "tras el éxito de la edición celebrada en ExpoDeca 2024, este nuevo encuentro en Tenerife nos permite seguir fortaleciendo alianzas, compartiendo conocimiento y avanzando en la profesionalización del sector". En este sentido, recalcó que "desde el Gobierno de Canarias mantenemos nuestro compromiso con el desarrollo de una industria deportiva cada vez más sólida, innovadora y generadora de oportunidades para nuestras islas”.

Estudios sobre los hábitos de práctica deportiva

Una de las conclusiones más relevantes que deja el “Estudio sobre hábitos de práctica deportiva en Tenerife 2025-2026” es la clara evolución en la incorporación de la tecnología al deporte. En 2025, el 58,5% de la población activa utiliza algún recurso tecnológico durante su práctica deportiva, lo que supone un incremento significativo del 31,8% respecto a 2019.

Dentro de estos recursos, destacan especialmente el uso de teléfonos móviles y relojes deportivos, que se consolidan como las principales herramientas tecnológicas para el seguimiento y control de la actividad física. En paralelo, se observa un descenso en la utilización de dispositivos específicos tradicionales, que pierden protagonismo frente a soluciones más versátiles y accesibles. Estos datos confirman la creciente digitalización del deporte en la isla y la integración de la tecnología como elemento habitual en la práctica deportiva cotidiana.

Por otro lado, la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife , Alicia Cebrián, agradeció a Acagede y al Gobierno de Canarias la elección de la capital santacrucera como sede del Congreso. “Desde el Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz estarán siempre abiertas las puertas para este tipo de eventos, que promueven el desarrollo de la industria del deporte. Esta edición nos gusta especialmente por la apuesta por la innovación tecnológica y la transformación digital, junto al conocimiento y talento”.

Igualmente, la edil del Consistorio capitalino finalizó su intervención con el deseo de “seguir colaborando en el futuro con Acagede, dentro de en un ecosistema donde la tecnología y el deporte convivan juntos”.

Desde la organización se subrayó el carácter multidisciplinar del congreso, que contará con la participación de gestores deportivos, técnicos, responsables públicos, empresas del sector y profesionales de la actividad física, favoreciendo así la creación de nuevas líneas de colaboración.

Así, la presidenta de Acagede, Noemí Rodríguez, hizo hincapié en “el objetivo de evolucionar hacia un congreso cada vez más útil para el profesional, donde no solo se compartan ideas, sino herramientas y experiencias aplicables al día a día. Estamos encantados con el apoyo de las administraciones públicas, colaboradores y patrocinadores habituales y, desde este ilusionante punto de partida, seguimos trabajando durante estos meses para que acudan a nuestra cita el 1 y 2 de octubre”.

La edición de este año reforzará su carácter práctico y participativo, incorporando talleres, espacios dinámicos de trabajo y nuevas propuestas orientadas a la aplicación real de conocimientos. Además, el programa incluirá la celebración de reconocimientos a iniciativas y profesionales del ámbito deportivo y múltiples novedades.

Durante la presentación también se anunció la apertura oficial del periodo de inscripciones, cuya información estará disponible a través de los canales de comunicación de Acagede.

De la misma manera, las entradas para asistir al Congreso se pueden adquirir ya a través de este enlace: https://congresoacagede.trackingsport.com/events/modalidades.xhtml

El evento, que cuenta con el patrocinio del Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias, a través de la Viceconsejería de la Actividad Física y Deportes, y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, está dirigido principalmente a gestores deportivos, responsables públicos, empresas del sector y profesionales de la actividad física y el deporte, consolidando así un perfil de público profesional.

Acagede, sinónimo de transformación, conexión y desarrollo

Durante el acto, se subrayó el papel de Acagede como agente activo en la transformación de la industria deportiva, formando parte de la Federación de Asociaciones de Gestión del Deporte de España (FAGDE), lo que refuerza su posicionamiento a nivel nacional y su capacidad para impulsar iniciativas alineadas con las tendencias del sector.

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Acagede trabaja desde hace más de 20 años para fomentar la profesionalización, la formación continua y la creación de espacios de encuentro entre losdiferentes actores que integran el sector deportivo en Canarias, promoviendo el intercambio de conocimiento y el desarrollo de proyectos de interés común.