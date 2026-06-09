El Meeting de Arona corona a Ferranti y Ehlers

El XV Meeting Internacional de Pruebas Combinadas de Arona concluyó el pasado domingo en el Estadio Antonio Domínguez de Playa de Las Américas tras dos intensas jornadas de competición, distribuidas en cuatro sesiones, en las que el público pudo disfrutar de algunos de los mejores especialistas internacionales del decatlón y el heptatlón.

En la clasificación masculina, la victoria fue para el francés Antoine Ferranti, que se impuso en el decatlón con un total de 8.240 puntos, seguido del puertorriqueño Yariel Soto, con 8.032, y del belga Flor Lambrechts, que completó el podio con 7.835.

En categoría femenina, el triunfo correspondió a la alemana Anna Elisabeth Ehlers, que se adjudicó el heptatlón con 6.216, por delante de la suiza Lydia Boll, segunda clasificada con 5.852, y de su compatriota Linda Bichsel, tercera con 5.827.

Con la puntuación conseguida en el Meeting, Antoine Ferranti y Anna Elisabeth Ehlers se garantizan una plaza para participar en el Campeonato de Europa de la especialidad en Birmingham; Yariel Soto está clasificado para los Juegos Centroamericanos, que se llevarán a cabo en Santo Domingo; y la joven atleta Natacha Candé, que pulverizó los récords de Portugal Sub 20 y Sub 23, consigue plaza para participar en el Campeonato del Mundo Sub 20, que se llevará a cabo en Oregón.

La competición estuvo marcada por el alto nivel deportivo, el buen tiempo y la emoción vivida en cada una de las pruebas. La exigencia propia de las combinadas también dejó algunas lesiones entre los participantes, circunstancia que no impidió que el Meeting mantuviera un gran ambiente competitivo durante todo el fin de semana.

Más allá de los resultados, esta decimoquinta edición volvió a reafirmar el papel de Arona como referente del atletismo europeo. El Estadio Antonio Domínguez, situado en el sur de Tenerife, es una instalación cada vez más valorada por clubes, atletas y entrenadores internacionales, muchos de los cuales utilizan sus pistas para preparar la temporada invernal.

En este sentido, el Meeting Internacional de Pruebas Combinadas contribuye a poner en valor las instalaciones deportivas del municipio y refuerza la promoción exterior de Arona como destino de turismo deportivo, especialmente entre el ámbito atlético europeo.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Arona, Luis Sierra, destacó que «un año más se celebra una nueva edición, la decimoquinta, de este Meeting Internacional de Pruebas Combinadas aquí en el Estadio Antonio Domínguez, en Playa de Las Américas, donde se ha visto un gran nivel competitivo». Sierra subrayó además que el evento ha contado «con atletas de distintas nacionalidades, procedentes de numerosos puntos de Europa, y también con atletas que han venido de Estados Unidos y otras partes del mundo», y señaló que «en Arona se apuesta por este tipo de eventos internacionales, con la vista puesta en una nueva edición el próximo año».

La ceremonia de entrega de trofeos contó con la presencia del concejal de Deportes del Ayuntamiento de Arona, Luis Sierra; el director gerente del Hospital Universitario Hospiten Sur, Miguel Ángel Salanova; y el concejal del Ayuntamiento de Arona Rafael Martínez, quienes fueron los encargados de reconocer el esfuerzo y los resultados obtenidos por los atletas premiados.

Previo a la entrega de trofeos se realizó un reconocimiento, por parte del Organismo Autónomo de Deportes, a dos entrenadores que han participado con sus atletas de diferentes generaciones desde la primera edición: Fernando Oliva y Manoli Alonso.

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La organización destacó el alto nivel de participación registrado en esta decimoquinta edición y agradeció especialmente el apoyo de Hospiten y del Cabildo Insular de Tenerife, dos entidades que desempeñan un papel fundamental en el desarrollo y proyección internacional de la competición. Del mismo modo, reconoció la implicación de voluntarios, jueces, personal técnico y colaboradores que han contribuido al éxito de una cita única en España dentro del circuito mundial de pruebas combinadas de World Athletics.