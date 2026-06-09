El Athletic Club de Bilbao campeón del I Torneo de Fútbol Alevín Nacional de Santiago del Teide

El Athletic Club de Bilbao alevín se proclamó el pasado fin de semana campeón del I Torneo de Fútbol Alevín Nacional Santiago del Teide 2026 tras una intensa final contra el Real Madrid que se decidió en los minutos finales a favor del equipo vasco por 4 goles a 3.

En la final de plata, disputada entre el C.D. Tenerife y la U.D. Las Palmas el triunfo fue para el equipo amarillo mientras que la final de bronce la disputaron la Escuela Municipal de Santiago del Teide contra la U.D. Matanza Culegas siendo el equipo del norte de Tenerife el ganador final.

El cuadro final del torneo finalizó de la siguiente manera:

*Campeón de Oro: Athletic Club de Bilbao

*Subcampeón de Oro: Real Madrid.

*Campeón Plata: U.D. Las Palmas.

*Subcampeón Plata: C.D. Tenerife.

*Campeón Bronce: U.D. Matanza Culegas.

*Subcampeón Bronce: Escuela Municipal Santiago del Teide.

El torneo no solo premió el juego colectivo, sino también el esfuerzo individual. En este sentido, los premios recayeron en:

Mejor jugador: Antonio del Real Madrid.

Máximo goleador: Pablo del Real Madrid.

Porteros menos goleados: Yarey y Dani de la U.D Las Palmas.

Destacar el buen ambiente y la deportividad vivida durante todo el fin de semana entre los equipos y sus respectivas aficiones en un torneo que fue organizado por Proyecto Gol Tenerife en colaboración con el Ayuntamiento, bajo el patrocinio de diferentes firmas comerciales y subvencionado por la empresa pública Gestión Insular para el Deporte, la Cultura y el Ocio (IDECO, S.A.) del Cabildo de Tenerife.

El torneo fue organizado por Proyecto Gol Tenerife en colaboración con el Ayuntamiento de Santiago del Teide, bajo el patrocinio de diferentes firmas comerciales y subvencionado por la empresa pública Gestión Insular para el Deporte, la Cultura y el Ocio (IDECO, S.A.) del Cabildo de Tenerife.