Neea-Maria Yoki, dinamita para el ataque del Tenerife Libby's

Neea-Maria Joki se sumará, en las próximas horas, al proyecto del Tenerife Libby's La Laguna en la venidera temporada 26/27. El acuerdo entre la opuesta de origen finlandés y con experiencia internacional y el Libby's es total y está rubricado. Solo falta que el combinado blanquiazul anuncie su incorporación. Joki, de 21 años, diestra y 1,85 de estatura, es internacional con la selección de su país y domina cualquiera de los puestos de ataque, aunque su posición fetiche es la de opuesta. Dinamita para un Libby's que hace menos de una semana se despidió de los puntos Emily Zinger, cuya vacante en la plantilla pasará a ocupar ahora la próxima incorporación.

Neea-Maria, que jugó en el Neptunes Nantes la segunda mitad de la pasada temporada (desde enero hasta hace apenas unas semanas, cuando se coronó campeona de Liga y de Copa), destaca por su potencia en ataque, su capacidad para asumir responsabilidades en el juego y su impacto directo en el marcador. Es una jugadora con grades dotes atléticas que, además, cuenta con una gran presencia en la red (clave en el bloqueo) y es una estupenda sacadora. Jugadora total a las órdenes de Ricardo Lemos.

Neea-Maria Yoki, de 21 años, ya es internacional absoluta con su país. / El Día

Finlandia-Estados Unidos-Europa

Formada en su Finlandia natal, en donde destacó como una de las más importantes promesas nacionales desde muy pronto, llegando incluso a ser jugadora del año en la liga del país, Joki continuó su desarrollo en Estados Unidos, concretamente en la NCAA (la competición universitaria). Primero en la Universidad de Clemson, donde ya comenzó a apuntar maneras y demostrar que estaba preparada para la alta exigencia. Después en Utah, en donde apenas estuvo en los últimos meses del pasado 2025, puesto que en enero se fue a Francia para recalar en el Nantes.

Como internacional con la selección finlandesa, dirigida por el entrenador portugués André Sá (compatriota de Ricardo Lemos y también técnico del Mulhouse de Alsacia galo), la próxima opuesta blanquiazul ha participado numerosas convocatorias. Así, pese a su corta edad, Neea-Maria Joki es ya una jugadora con la experiencia suficiente para asumir un rol importante en un Libby's siempre aspirante a todo en España y que volverá a jugar en la Cev Challenge Cup.

Marga Pizá se despide del club

Mientras en el Haris se preparan para el anuncio de la llegada de Joki, sigue habiendo novedades en la dirección contraria. En el capítulo de salidas ya cuentan las bajas de Zinger, Camila Olguín, Itziar López, Quinn Pelland, Nada Essaiadi, Darina Kumanova y Carolina Camino. También la de Marga Pizá, que abandona la entidad después de tres temporadas y cuya marcha trascendió el día 29 de mayo.

Pizá, concentrada con la selección española, se despidió ayer con un sentido comunicado en redes sociales. “Llega del momento de despedirme del que ha sido mi hogar, mi segunda casa. Han sido temporadas llenas de aprendizaje, conocimiento y experiencias que me acompañarán siempre”, comenzó manifestando la balear.

Mucho más que voleibol en Tenerife

Marga, seguidamente, celebró llevarse para el recuerdo “muchísimo más que voleibol”. “Momentos inolvidables, personas increíbles y recuerdos que formarán parte de mí para siempre. No tengo palabras suficientes para agradecer todo el apoyo, la confianza y el cariño que he recibido durante este tiempo”, continuó.

La líbero lamentó que en la vida a veces toque tomar “decisiones difíciles”, como lo ha sido irse del Libby's. “Cierro una etapa con el corazón lleno y con un profundo agradecimiento por todo lo vivido. El Haris siempre será parte de mí”, concluyó la jugadora.