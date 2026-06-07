Morales Mansito (61 años), presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife: "Seguiremos con el plan de traer grandes eventos a Tenerife"

Alejandro Morales Mansito (Puerto de la Cruz, 20/4/1965) fue proclamado el pasado viernes presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife (FIFT), cargo que ocupó en el anterior mandato, iniciado en 2022. La suya fue la única candidatura válidamente admitida y presentada en el proceso electoral interno de este organismo federativo provincial. El intento de Ramón Hernández Baussou de encabezar una alternativa, no llegó a prosperar.

¿Esperaba tener competencia en las elecciones a la presidencia de la Federación Interinsular de Fútbol?

La verdad es que sí sabía que había un grupo de personas que querían presentarse, pero nosotros nos centramos en nuestro trabajo, en preparar las elecciones y en explicar a todos los estamentos qué es lo que habíamos hecho y qué es lo que queremos para el futuro. Tampoco me estuve preocupando mucho de quiénes se podían presentar o no, porque desde el comienzo ya dije que cuando el fútbol no quiera que continúe, me iré tal como vine.

¿Qué ha sentido más, el intento de que usted no continúe o la búsqueda de una alternativa?

No lo sé. Nosotros comenzamos en 2022 después de un ciclo de casi 50 años en los que se hicieron algunas cosas bien y otras no tan bien, y estos cuatro años han sido muy complicados porque hemos tenido que cambiar la mentalidad de la Federación, del fútbol... Y hemos tenido muchos impedimentos. Hubo mucha gente que pensó que la Federación era suya. En cambio, nosotros abrimos las puertas y las ventanas desde el primer momento para que la FIFT sea de todos. No he visto que hayan querido derribarme constantemente, pero sí se han utilizado muchos medios y se han dicho cosas que no eran verdad. Pero el tiempo ha puesto a cada uno en su sitio. Me he dedicado, con toda la junta directiva y buena parte del fútbol tinerfeño, a seguir trabajando; y si el fútbol quiere que continúe, estaré ahí. Si no, no tendré ningún problema.

¿Le sorprendió que Ramón Hernández Baussou fuera la cara más visible de la alternativa?

Sí me sorprendió, pero las elecciones son democráticas y cualquiera que cumpla los requisitos, se puede presentar. Nosotros estuvimos centrados en informar, en explicar al fútbol qué es lo que habíamos hecho y qué es lo que seguiremos haciendo para poder mejorar la Federación.

Marta López, que forma parte de la directiva de la Federación Tinerfeña, acompañó a Hernández Baussou en la presentación de su precandidatura. ¿Qué lectura saca?

Aquí pongo mi ejemplo:para presentarme a la reelección de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife, según pone el reglamento, tuve que presentar mi dimisión como presidente y continuar como un mero espectador o precandidato.

¿Tuvo que haberlo hecho ella?

Yo sé lo que pone el reglamento. Esto es democracia y cada uno puede ir en la candidatura que quiera o con una idea diferente, pero todos tenemos que vestirnos por los pies. Y si el presidente, que era yo, tuvo que dimitir... Blanco y en botella...

Comentó Hernández Baussou que muchos clubes de la provincia le habían transmitido su desencanto por la actual gestión. ¿Recibe ese mismo mensaje en los campos o en las reuniones con los equipos?

Escuché ese comentario y muchos otros. Pero los números no engañan. En la recepción de apoyos para formar la asamblea previa a las elecciones, casi triplicamos el número de votos de los clubes. Se presentaron 110 candidaturas, 80 fueron con nosotros y había que tener el apoyo de 60 clubes. No se puede engañar a la gente. Si se presentan 80, para tener 60 tienes que rellenar con 30 de la otra candidatura. En resumen, triplicamos en equipos, duplicamos en entrenadores y casi triplicamos en jugadores. Y de los árbitros presentamos los 24. Los cifras no engañan. Tuvimos 120 asambleístas de 120. Eso quiere decir algo. El fútbol no es tonto, y si alguien quiere ver lo contrario, se está confundiendo con toda la gente que está trabajando para ayudar a este deporte.

Pero, cifras aparte, ¿percibe descontento entre los dirigentes de los clubes o en los futbolistas? ¿Están todos conformes con lo que está haciendo la Federación?

Como en cualquier situación, tampoco puedes tener el respaldo de todo el mundo. Pero sí puedo referirme a varios episodios que me han pasado. En el último año y medio han sucedido cosas contra mi persona, y no me quiero extender mucho en esto pero sí he sentido el apoyo del fútbol, de todos los estamentos, y también de los políticos. Cuando la gente ve que trabajas honradamente, con errores y aciertos, creen en ti, y sí me he sentido respaldado. Estas elecciones me han confirmado lo que la gente me iba diciendo cuando iba visitando los campos de fútbol.

Supongo que se refiere a la denuncia por un presunto uso incorrecto de las tarjetas de la Federación. ¿Está más tranquilo ahora después de que la fiscalía haya declarado que no ha detectado ningún delito? ¿Ya ha pasado lo peor?

Al final no es que estuviera nervioso, pero sí preocupado, sobre todo por la familia, que no tiene nada que ver con el fútbol, por la gente que me rodea y por los miembros de la junta directiva, que sabían qué estaba pasando. No lo sufrí yo solo, sufrió mucha gente. Pero desde el principio estuve muy tranquilo. No es un plato de buen gusto para nadie pasar lo que hemos pasado nosotros en este último año y medio, pero con la verdad se va a todos lados y, en ese sentido, estaba muy tranquilo. Sabía que eran acusaciones infundadas y así se ha ido demostrando poco a poco. Al principio se generó un relato que era falso, pero la gente que no está dentro del fútbol ve una portada o escucha una noticia y piensa que me llevé la intemerata sin estar al tanto de lo que había sucedido. Cuando se pronunció la fiscalía, no vi que saliera en ningún lado lo que explicó en ocho folios. Pero son cosas que van con el cargo, las tienes que admitir, trabajar y no mirar atrás.

¿Cómo están las cuentas de la Federación a junio de 2026?

Cuando entramos en 2022, no sabíamos ni lo que había. Habían pedido un crédito de 800.000 euros en enero y no había ni para pagar las dos nóminas siguientes. Fuimos trabajando en un plan económico para intentar recuperar la Federación Tinerfeña y ahora mismo, después de cuatro años duros que hemos pasado -equipos, árbitros, jugadores, entrenadores y la propia Federación y sus empleados–, podemos decir que la economía no es la de hace cuatro años. No es que esté recuperada del todo, porque todavía tenemos que hacer frente a muchos pagos, pero a día de hoy se ve el futuro con mucha más claridad.

Lleva cuatro años en el cargo y estará otros tantos. ¿Se ve ocupando el cargo por más tiempo?

Siempre digo que el fútbol dictaminará su ley. Vamos a empezar estos cuatro años. Ya estoy ratificado para el período 2026/2030. Cuando llegue el final, si el fútbol acompaña, si tengo fuerzas y si mis compañeros, que son los verdaderos artífices de que siga aquí, quieren que esté, lo meditaremos. Pero no me veo tantos tiempo en la Federación. Tiene que entrar savia nueva, que se rejuvenezca todo. Uno no debe pensar que este es un puesto vitalicio ni que es de su propiedad porque así pierdes la perspectiva, y no solo del fútbol.

¿Cuáles son las prioridades en el este segundo mandato?

Afrontar los próximos retos deportivos. En septiembre, Canarias representará a España en la Copa de Regiones de UEFA, que es uno de los grandes hitos que hemos conseguido. Fuimos campeones de España por primera vez haciendo un gran fútbol y siendo admirados por el resto de Federaciones nacionales. Aparte de eso, continuaremos con los servicios que ofrecemos al colectivo federativo para incrementarlos y potenciar mucho más las ayudas económicas en beneficio de todos los afiliados. Y tenemos un gran objetivo que quisimos iniciar en los primeros cuatro años pero que la economía y las circunstancias nos impidieron afrontarlo, que es realizar la mejora de las instalaciones del Complejo Juan Padrón, el Mundialito, que es propiedad de la Federación. Para ello tenemos que redactar una hoja de ruta y ya estamos trabajando con el CDTenerife y con los equipos que utilizan esas instalaciones para contribuir a la promoción del fútbol base, que es lo que nos interesa. Otro de los retos será trabajar en la Ciudad Deportiva Javier Pérez, que será subsede de la Copa del Mundo de 2030. Tenemos que avanzar en conjunto con el Tenerife y con las instituciones para intentar que alguna de las selecciones pueda venir y esta sea su base. Son unas grandes instalaciones, pero las tenemos que mejorar en estos años.

Hablando del CD Tenerife, ¿qué valor le da al ascenso logrado por el equipo a Segunda División?

Como presidente de la FIFT estoy orgulloso, como tinerfeño mucho más y como aficionado creo es muy complicado hacer lo que han hecho en un solo año, con Felipe Miñambres y Rayco García al frente. El Deportivo estuvo cuatro años entre Segunda By Primera RFEF. El Tenerife es el buque insignia del fútbol de la provincia y si sube de categoría, la Federación y este deporte, también.

Puede que lo más llamativo de sus primeros cuatro años como presidente de la FIFTfueran las visitas de las dos selecciones absolutas. ¿Tienen previsto organizar acontecimientos similares?

Me gusta esta pregunta porque se ha dicho que la Federación de Las Palmas, que este año cumple su centenario, había llevado la Copa de la Reina a Gran Canaria, y pensé que sí, que era perfecto.Se preguntaban por qué no lo habíamos intentado nosotros si sabíamos que podía disputarla el Costa Adeje Tenerife. Y fue porque la Federación de Las Palmas cumplía 100 años y nosotros somos honrados y lo respetamos todo. Ya lo habían pedido y se celebró en Gran Canaria. Pero nos olvidamos de que Tenerife ha tenido aquí a la campeona de Europa masculina y a la campeona del Mundo femenina, o que organizamos la Supercopa de fútbol sala femenino, que fue uno de los grandes eventos a nivel nacional de esta temporada. También trajimos un torneo sub 18 de UEFA. Nos olvidamos muy rápido de lo que ha hecho el fútbol tinerfeño. Yno es mérito del presidente ni de la junta directiva, sino de todos, de las instituciones. Vamos a seguir con el plan de traer grandes eventos a la provincia. Además, se ha demostrado que podemos responder a todas las necesidades que nos piden desde el exterior. Tenerife ha dejado claro que es un buen lugar para organizar eventos y debemos confirmar que podemos hacerlo.

¿Es cierto que no tiene la mejor relación con Louzán, el presidente de la Federación Española?

Esa es otra de las mentiras que se han dicho y no sé por qué. Evidentemente, el presidente tiene 19 territoriales y cada una pide lo suyo. Yo pido para el fútbol tinerfeño. Pero las relaciones con la RFEF son magníficas, como debe ser.

¿Ycon la Federación de Las Palmas? ¿También hay sintonía?

Respeto a Juan José Arencibia y lo mínimo que pido es que se respete al presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife. Esté quien esté en este cargo.

¿En qué punto está el fútbol femenino en la provincia?

El del fútbol femenino es uno de los programas de los que más orgulloso me siento. Cuando empezamos, Santi Lemus, que me parece un loco del fútbol, nos presentó un proyecto. Lo asumimos y caminamos juntos. El programa Talento Femenino es una de las grandes apuestas de esta Federación. Todo el mundo lo reconoce como un éxito y un referencia por cómo hemos crecido. Lo único que nos puede unir a todos para iniciativas de este tipo es la Federación, y este es de los mejores proyectos que hemos realizado. Seguiremos incidiendo. Se ha trabajado con fe, con ganas, con humildad y tratando a todo el mundo por igual, a todos los clubes, a las niñas... Hemos hecho un esfuerzo económico para tener a los mejores técnicos. Contamos con selecciones de todo tipo, con entrenadores en cada categoría, ayudantes, fisioterapeutas, psicólogos... Y todo esto, que no se ve, hay que contarlo para que se sepa que la FIFT sí invierte en el fútbol base, tanto masculino como femenino.

¿Qué le falta al fútbol sala de la provincia para despegar?

El presidente de esta sección, Juan Manuel García, Nel, es un apasionado del fútbol sala. Cuando llegó a nuestra directiva, el fútbol sala estaba desaparecido. Era una modalidad que no interesaba mucho a la anterior directiva de la Federación, o esa era mi sensación. Para ellos era como el futbito. Me di cuenta de que Nel era la persona que podía cambiar las cosas por sus ganas y su forma de ser. Yasí ha sido. El fútbol sala ha evolucionado un montón en los últimos años . Los clubes están muy contentos con él y con la Federación. Pero pensamos que nos falta dar un paso más y ya se lo hemos dicho a los clubes:tenemos que conseguir que uno o dos equipos suban de categoría para que se produzca un efecto de arrastre entre los demás.

¿Irá al Mundial?

Los presidentes de las Federaciones Territoriales íbamos a ir al partido de la fase de grupos ante Uruguay, pero vimos que iba a ser un viaje demasiado largo. Lo que aprobamos en la reunión fue estar en las semifinales si España se clasifica.