El Tenerife Libby’s refuerza su defensa con Eliana González

El Tenerife Libby’s La Laguna continúa apuntalando su plantilla, de cara a afrontar con garantías la próxima temporada. El club blanquiazul ha llegado a un acuerdo con Eliana González (27/01/1997, Uruguay) para el venidero curso 26/27.

Natural de Uruguay, emigró a España durante su infancia, estableciéndose en Benidorm a los cuatro años. La nueva líbero blanquiazul cuenta con una amplia experiencia, procedente del Kiele Socuéllamos, donde ha jugado las tres últimas campañas. Anteriormente defendió los colores del Arenal Emevé; CAV Esquimo Dos Hermanas; Naturhouse Ciudad de Logroño, donde consiguió ganar la Supercopa, Liga y Copa de la Reina; Vóley Murcia; y Haro Rioja Vóley, club que le permitió debutar en Superliga.

«El Tenerife Libby’s La Laguna siempre ha sido un club referente para mí, debido a su profesionalidad y ambición en todas las competiciones. Me motiva llegar lo más lejos posible en todos los proyectos deportivos y afronto este nuevo reto con muchas ganas e ilusión, dando lo mejor de mí en la pista», expresó a los medios oficiales del club.

Eliana González cree que puede aportar «mucha competitividad y una actitud positiva». «Además, fuera del campo soy una persona a la que le gusta mucho conocer el lugar donde voy a vivir, así como a su gente y sus costumbres, así que espero terminar siendo una tinerfeña muy pronto», añade.

La nueva jugadora blanquiazul también manda sus primeras palabras a la afición. «Quiero asegurarles que vamos a disfrutar mucho esta próxima temporada. Van a seguir haciéndonos vibrar como hasta ahora».

Eliana González se convierte en el cuarto fichaje del Tenerife Libby’s La Laguna, reforzando la plantilla junto a los refuerzos confirmados de Celeste Vela, Carla Jiménez y Sullie Sundara; además de las renovaciones de Yeisy Soto y Alli Cudworth.

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El Tenerife Libby’s La Laguna le da la bienvenida a Eliana González, deseándole toda la suerte personal y colectiva dentro de este nuevo reto deportivo que empezamos a compartir para afrontar con ilusión la próxima temporada.