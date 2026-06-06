El adiós más duro del Echeyde: se despide Albert Español, “un tinerfeño más”

Visiblemente emocionado y arropado por el cariño de David Rivas, una de las figuras más importantes de su carrera deportiva, Albert Español confesó en su rueda de prensa de despedida que se marchaba sintiéndose «un tinerfeño más». Sonó a declaración honesta, cargada de verdad, cincelada entre años de vivencias y una relación con la Isla del Teide que desbordó por completo los límites de su principal amor y profesión, el waterpolo. Albert Español deja el banquillo del Echeyde, pero también los domingos en el mercado de Nuestra Señora de África, las escapadas a surfear en La Punta, el Carnaval, el ritmo de vida tinerfeño y esa sensación de hogar que jamás imaginó encontrar cuando aterrizó en Canarias hace ya seis años.

«He vivido en muchos sitios y he dado muchas vueltas. Firmé aquí al principio por dos años. Cuando llegué pensé que era una aventura más, una nueva. Luego, al ver lo que se estaba consiguiendo, renové con el club y, a partir del tercero, ya sentí que mi tiempo aquí iba para largo y que iba a ser muy importante y decisivo en mi vida», reconoce el técnico catalán horas después de la emotiva rueda de prensa.

La Isla que le enseñó a vivir distinto

En ella hablaba mucho más de personas que de resultados. Muchísimo más de emociones que de clasificaciones europeas o de plantar cara a los gigantes catalanes. Albert Español, la figura más importante en la historia del Echeyde y que acaba de fichar por el coloso Sabadell (un siempre aspirante al trono nacional), se queda de su etapa en el club isleño «sin duda con la conexión humana».

Reconoce que los éxitos deportivos «son muy bonitos, pero efímeros». «Las relaciones personales y los vínculos que creas son algo que permanece para siempre», añade. Eso sí, quedarse con lo uno no impide hablar de lo otro, que no es precisamente menor. Cuatro temporadas alternando el rol de jugador y entrenador y dos ya en exclusiva desde el banquillo del olímpico en Londres 2012 y Río 2016 han convertido al conjunto tinerfeño en un habitual de la Copa del Rey, en un equipo que ha jugado Europa –semifinales de la Challenger Cup incluidas– y ha firmado los mejores registros de su historia en División de Honor. Se marcha, y deja el listón bien alto.

María Pisaca

«Cuando llegó, el equipo estaba prácticamente descendido. Aceptó el reto de ser jugador y entrenador, y el crecimiento del club desde entonces ha sido enorme», explicó el presidente blanquiazul David Rivas en la despedida de Albert. Dentro del agua firmó 160 goles en 90 partidos y llegó incluso a ser máximo goleador de la División de Honor con 53 tantos en una temporada. Fuera de ella, abanderó un cambio estructural que profesionalizó al club en todos sus niveles.

Pero vuelve a lo de siempre, a la gente, a su conexión con la Isla, a eso que reconoce como lo que más va a echar de menos. Mimetizado al cien por cien con Tenerife, el catalán ha sabido adaptarse a la forma y al ritmo de vida del isleño. «He aprendido a vivir de una manera diferente», explicó. Admite incluso que Tenerife le ayudó a mirar el día a día de otra forma, que «aquí no es buena idea ir impaciente o ir corriendo». En resumen, Albert se queda «con lo bien que la gente acoge a todo el mundo, el buen corazón que tienen, la manera que tienen de saber vivir y disfrutar de la vida. Vivir y disfrutar de la vida, no vivir para trabajar, sino saber apreciar lo más importante de la vida, que es ser feliz y estar con tus seres queridos».

Un futuro que empieza en Sabadell

Se va Albert «triste» porque deja «un lugar» que considera «casa» y «gente» que es «familia». Eso sí, en la llamada que atiende a EL DÍA también hay hueco, cómo no, para un futuro que afronta con «tremenda ilusión». Español ficha por el Sabadell, uno de los grandes gigantes del waterpolo español, un club empeñado en romper la hegemonía del Barceloneta. «Tengo muchísimas ganas de empezar esta nueva etapa; es de los lugares más altos a los que puedo aspirar», reconoce Albert, que vuelve a Cataluña después de tantos años lejos de casa.