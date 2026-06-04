Dos nuevos timones para un renovado Echeyde

Soplan vientos de cambio en los banquillos del Tenerife Echeyde. No solían ser los últimos veranos de la entidad presidida por David Rivas especialmente movidos en lo que respecta a altas y bajas. Pues bien, en el presente ejercicio, y sin haber siquiera entrado de lleno en el desarrollo del mercado estival, el club ya se mueve con dos operaciones de enorme calado en lo que respecta a la configuración de las plantillas de sus equipos de División de Honor.

Marc Prat. | CN BARCELONA

La institución isleña oficializó ayer la incorporación de Marc Prat como nuevo entrenador del primer equipo masculino y de Nacho Gutiérrez al frente del conjunto femenino, en un acto celebrado en el Pabellón Quico Cabrera que, de paso, también sirvió para confirmar la salida de Enrique Cruz y la reordenación de la parcela deportiva de la entidad, que pasa ahora a tener a Edu Fernández como nuevo director deportivo.

El relevo en el banquillo masculino se produce tras la salida de Albert Español, que pone fin a una etapa de seis temporadas en la que el técnico catalán fue pieza estructural en el asentamiento del conjunto tinerfeño entre los mejores de la División de Honor. Su sustituto, Marc Prat, hasta ahora segundo entrenador del CN Barcelona y miembro del staff técnico de la selección española, asume el reto de dar continuidad a la evolución del proyecto blanquiazul.

«La idea es iniciar un ciclo nuevo, una situación que afrontamos con mucha responsabilidad. Queremos mantener una línea, una forma de trabajar con un estándar muy profesional», explicó David Rivas. Sobre la elección de Prat, añadió que «es la persona adecuada, tiene un perfil muy de cantera» y adelantó que el proyecto se plantea «a tres años vista».

En paralelo, el club ha confirmado también que Enrique Cruz no seguirá al frente de las Guayotas tras alcanzar un acuerdo para no renovar su contrato, poniendo así punto final a una etapa de dos temporadas al mando del equipo.

Su relevo será Nacho Gutiérrez, el chico de la casa, que hace menos de un mes anunciaba su retirada y ya dejaba entrever en este mismo medio un nuevo proyecto que entonces no quiso desvelar –«voy a arrancar con un reto nuevo; soy una persona muy ambiciosa»–. Hablaba entonces de lo que se convertiría en su primera experiencia como primer entrenador en categoría nacional.

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«Lo afronto con muchísima ilusión y muchísimas ganas», señaló el realejero durante su presentación. «El grupo de las chicas es un grupo estupendo y vengo para aportar mi granito de arena. Lo principal es que el grupo me siga», añadió. n