Marco Siverio, el tinerfeño que devuelve al Real Jaén a Primera Federación con un gol para la historia

Un tinerfeño, protagonista en el regreso de un histórico. El ascenso del Real Jaén a Primera Federación, entidad que llevaba demasiados años atrapada entre el infierno de la Tercera División, las deudas y el temor real a la desaparición, terminó llevando la firma de Marco Siverio (El Rosario, 4 de octubre de 1994), autor del tanto decisivo en la noche que devolvió al conjunto jiennense al fútbol de bronce.

Visitaba el cuadro andaluz el Estadi Balear para jugarse el ascenso frente al Atlético Baleares. Con el 2-1 de la ida, el 1-0 favorable a los locales en la vuelta colocaba el ascenso del lado del equipo de la ciudad de Palma gracias a su mejor clasificación en la fase regular. Ya en la prórroga, con el sueño jiennense caminando peligrosamente hacia el precipicio, apareció Marco Siverio. Minuto 98. Balón muerto en el área tras un malentendido entre defensa y portero, y aparece el instinto puro del ariete isleño, que mete la punta de la bota para firmar el gol «más importante» de su carrera y, seguramente, uno de los más trascendentales en la historia del conjunto andaluz.

Así lo describe el punta de El Rosario: «Le cae el balón a Mario, que se lo pone a Moha, que es el que hace el control entrando en el área y centra el balón. Yo, claro, no llegaba a ese balón. Viendo la trayectoria y cómo se le alejaba un poco al portero, en mi cabeza no había manera de que pudiera llegar. Me dio por ir al rechace; no sé de dónde saqué la intuición o ese impulso, pero fui a sprint. Al final, el portero la tocó, el defensa intentaba cubrirla para que el portero la atrapara y, en ese pequeño malentendido, metí el pie y el balón entró».

El tinerfeño, en el centro, celebra el ascenso sobre el césped. / Real Jaén Club de Fútbol

«Cada vez que puedo y tengo tiempo abro el móvil, voy al carrete y veo el gol; no paro de verlo», reconoce el tinerfeño días después de la gesta, cuando atiende a EL DÍA ya algo más calmado, aunque todavía «en una nube». Poco después llegaría el 1-2 de Carrillo, pero el gol que verdaderamente cambió la historia fue el de Siverio.

Su estancia en el Moscardó

La historia cobra todavía más valor entendida desde el recorrido de Siverio y el camino que llevó al tinerfeño hasta Jaén. El delantero fue el principal baluarte ofensivo de la Colonia Moscardó de Javi Poves, que atravesó una primera vuelta muy complicada en Segunda RFEF (acabó descendiendo). Con el conjunto madrileño hundido, el tinerfeño despuntó en medio del caos: firmó seis goles en el primer tramo de competición y sostuvo prácticamente solo el ataque del equipo del Román Valero. Ese rendimiento le abrió la puerta, en enero, a su fichaje por el Jaén.

Siverio, con raíces blanquiazules –formado en la cantera del CD Tenerife desde alevines hasta cadetes–, recaló en el Moscardó el pasado verano procedente del Unión Sur Yaiza. Su hoja de ruta da para mucho más. Sumó cinco temporadas en el fútbol austríaco (Stadl Paura, Horn, Juniors y Amstetten), una incursión en Polonia de seis meses (Podbeskidzie), un regreso posterior a Canarias, el mentado paso por el Moscardó y, finalmente, su llegada al conjunto jiennense, un movimiento invernal que le generaba ciertas dudas personales y familiares. «Vienes aquí, ya con un niño y el embarazo que teníamos también de camino, y te preguntas cosas», confesó. Sin embargo, decidió aceptar el reto. «Yo confiaba muchísimo en mis posibilidades, sabía de lo que era capaz», explicó. Y, al final, la realidad terminó dándole la razón. Titular indiscutible desde el inicio y nueve goles en solo unos meses… el ascenso no puede entenderse sin Marco Siverio.

«Ustedes no son conscientes de lo que han hecho y lo que han conseguido», es lo que les decían al ariete y al resto de sus compañeros los desplazados a Palma tras el ascenso. Cuenta el tinerfeño que la afición allí «lo vive muchísimo», y que «lo han pasado fatal» durante las temporadas en Tercera y con el miedo real de que el club pudiera desaparecer.

Ídolo en Jaén

A Marco Siverio, de 31 años y con contrato en el Jaén, le aguarda ahora un reto tan seductor como duro de pelar. Debutará el próximo curso en Primera Federación y, más que miedo, lo que siente son «muchísimas ganas de pisar» la categoría. «Va a ser muy bonita, a la par que un desafío durísimo, porque viendo los equipos que hay y los que te pueden tocar… vamos, que es eso: muy ilusionante» reconoce sobre una división de la que sale el Tenerife –ascendido a Segunda– y entra el Zaragoza –principal gallo entre los descendidos–, aunque todavía no se conocen aún los grupos.

La afición del histórico, de momento, ya ha adoptado a Marco como uno de sus ídolos. Y Marco responde con gratitud al calor recibido: «El cariño y apoyo han sido impresionantes y, la verdad, nada podría haber salido mejor, imposible».