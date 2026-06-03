Aguere premia a Andrea Suárez y Enrique Cruz

El Organismo Autónomo de Deportes (OAD) del Ayuntamiento de La Laguna celebró ayer, en el Teatro Leal, su Gala del Deporte Lagunero 2026. Un acto cuyo objetivo se basa en reconocer a deportistas, entidades, clubes, proyectos e iniciativas que han contribuido de forma ejemplar al desarrollo del deporte en el municipio. La gala contó con nueve categorías premiadas, cada una con su correspondiente trofeo representativo que simboliza el esfuerzo y la dedicación de sus protagonistas.

En los reconocimientos individuales a Mejor deportista individual femenino y masculino, Andrea Suárez fue la ganadora en el apartado femenino, tras consolidarse como una de las grandes representantes del taekwondo tinerfeño a nivel nacional. En masculino, el galardón fue para Enrique Cruz, cuya trayectoria, marcada por títulos regionales, participaciones en competiciones nacionales e internacionales y su permanencia en la élite, consolida una carrera de gran relevancia para el automovilismo en Canarias.

La mejor promesa.

El reconocimiento a Promesa lagunera recayó en Martín Chávez Cedrés, tras protagonizar una temporada histórica en el boxeo nacional: campeón de España en categoría joven. La distinción en la categoría de Valores, igualdad y deporte inclusivo se otorgó a la Carrera por la ELA por demostrar cómo el deporte puede convertirse en una poderosa herramienta de sensibilización, solidaridad y apoyo social. El Día Internacional de la Mujer y los Deportes Autóctonos conquistó la categoría Deportes autóctonos.

Por su parte, en el apartado de Deporte y naturaleza, el reconocimiento recayó en la K42 Canarias Anaga Maratón, una de las grandes pruebas vinculadas al entorno natural en Canarias. El Rally Ciudad de La Laguna fue distinguido como el mejor Evento Deportivo, una de las citas más destacadas del automovilismo canario, que sobresale por su organización, crecimiento y capacidad de convocatoria.

Clubes reconocidos.

La gala también reconoció a los clubes que representan al municipio en el ámbito nacional e internacional, llevando el deporte lagunero a nuevas cotas de éxito. El Equipo destacado fue el Club Voleibol Aguere, por su reciente ascenso a la Liga Iberdrola, máxima categoría del voleibol nacional, en una temporada histórica para la entidad. Asimismo, el Club referente fue La Laguna Tenerife. Su presencia constante en la élite nacional, sus participaciones en competiciones europeas y el impulso de su cantera lo convierten en un símbolo del deporte lagunero y en un modelo de referencia tanto dentro como fuera de Canarias.

Igualmente se rindió homenaje a dos figuras muy relevantes para el deporte en La Laguna, recientemente fallecidas, a las que se les otorgaron sendas menciones de honor y reconocimientos especiales por su trayectoria y su contribución al desarrollo deportivo del municipio. El primero fue Jesús León Arencibia, Chuchi, uno de los mejores árbitros de la historia del baloncesto español, además de exdirectivo y exdelegado de campo del CB Canarias. También se ghonró a Felipe Hernández Gil, Pipo, trabajador del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, muy vinculado al día a día del Pabellón Juan Ríos Tejera y que destacó siempre por su dedicación, valor humano y aportación al buen funcionamiento del deporte en el municipio de Aguere.

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«Tierra de deporte».

Durante el acto, el presidente del OAD lagunero, Badel Albelo, destacó el compromiso del municipio con el deporte y el reconocimiento al trabajo que realizan deportistas, clubes y entidades laguneras. «La Laguna es tierra de deporte, reseñó el edil, gracias al trabajo de clubes, entidades y familias, pero también por contar con «espacios naturales, instalaciones deportivas y un entorno privilegiado»” que favorecen la práctica deportiva y la convivencia. Asimismo, destacó que la gala supone «un homenaje a todas esas personas que convierten el deporte en una herramienta de superación, unión y valores».