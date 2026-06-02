Tenerife y su conexión con el Giro de Italia: el ganador Jonas Vingegaard y los ocho siguientes de la general final se prepararon en la Isla

Sierra Nevada, su Centro de Alto Rendimiento, y todas sus carreteras adyacentes concentran estos días a una multitud de pequeños pelotones. Aquellos que forman los numerosos equipos profesionales que han elegido la montaña granadina para preparar el Tour de Francia. Condición actual de localización preferente –y casi única– que semanas atrás -como ya es habitual a lo largo de muchos años- le correspondió a Tenerife.

Una oferta a veces no puede atender a toda la demanda

En la Isla, y en la mayoría de los casos a las faldas del Teide, a unos 2.000 metros sobre el nivel del mar, realizaron sendas concentraciones otro buen puñado de equipos. Los que pudieron ser atendidos por una oferta alojativa cada vez más sofisticada y variada, pero que en ocasiones no atiende por completo la demanda existente, hasta el punto de que algunos equipos tuvieron que buscar alternativas. Por ejemplo el Pinarello Q.36 de Tom Pidcock, que sin hueco tuvo que optar por irse a Chile. Los que sí reservaron a tiempo lo hicieron para tratar de llegar en las mejores condiciones posible al recién concluido Giro de Italia. Y lo cierto es que la elección fue, en no pocos de los casos, más que acertada.

Jonas Vingegaard, durante uno de sus entrenos en Tenerife con la bicicleta de crono. / Ajona Díaz

Una correcta decisión, la de decantarse por Tenerife y su volcán para hacer el bloque principal previo a la Corsa Rosa, de la que fueron partícipes los que a la postre acabaron en las nueve primeras plazas de la gran vuelta transalpina: Jonas Vingegaard, Felix Gall, Jai Hindley, Thymen Arensman, Derek Gee, Afonso Eulalio, Michael Storer, Davide Piganzoli y Damiano Caruso. Todos ellos, antes o después, se dejaron ver por la Isla.

Jonas Vingegaard, una concentración de dos semanas

Vingegaard fue, sin duda, el gran dominador de un Giro en el que además de subirse a lo más alto del podio final, también se impuso en cinco etapas. Triunfos parciales que igualmente saborearon otros ciclistas que habían estado concentrados en la Isla: los Astana Davide Ballerini (6ª etapa) y Alberto Bettiol (13ª), así como Alec Segaert, que un día antes del triunfo de Bettiol sorprendió a todo el pelotón en la llegada de Novi Liguri.

La guinda la puso Sepp Kuss, que en la decimonovena jornada dejó de lado su faceta de coequipier para imponerse en Alleghe en una etapa en la que diez de los doce primeros en meta había pasado semanas antes por Tenerife. En total, nueve de las 21 etapas fueron ganadas por corredores que se concentraron en la Isla.

Más presencia 'tinerfeña' en el podio

Además, otros tres corredores más que confiaron su preparación a las carreteras de las Islas también se subieron este pasado domingo al podio de Roma. Uno fue el portugués Afonso Eulalio, la revelación de la prueba, llegando a ser maglia rosa durante nueve días (cuatro etapas dentro del top 10), para finalmente acabar sexto y como mejor joven por delante de Davide Piganzoli.

Afonso Eulalio (i) y Alec Segaert, durante uno de sus entrenos en la Isla. / Ajona Díaz

También tuvo su reconocimiento el veterano italiano Damiano Caruso -un clásico de las carreteras de la Isla-, elegido como Supercombativo de la carrera al margen de su noveno puesto en la general. Mientras, Guilio Ciccone acabó llevándose la montaña tras múltiples intentos, infructuosos, de rascar una etapa.

Otros que también destacaron

En el plano individual, y al margen del exitoso resultado cosechado por Vingegard, varios de sus más inmediatos seguidores en la general firmaron la que por ahora es su mejor actuación en una gran vuelta. Fue el caso de Felix Gall, segundo y superando su quinta plaza en el Tour del año pasado. Thymen Arensman fue cuarto tras haber sido sexto hace dos años. Además, Jai Hindley volvió al podio después de haber vencido en la Cosa Rosa de 2022.

Fuera de los puestos de honor, pero ofreciendo un gran rendimiento, corredores como Ben O’Connor (decimocuarto en la general), Jasper Stuyven (rozó la victoria en tres etapas y fue clave en los triunfos parciales al sprint de Paul Magnier), Matteo Sobrero y Christian Scaroni (top 6 en cuatro etapas antes de retirarse por enfermedad en la 14ª) también se habían entrenado en Tenerife a lo largo de este 2026. Talismán para la mayoría, la Isla les espera de nuevo en sus primeros meses de 2027.