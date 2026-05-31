Fútbol
Las vacaciones de Pedri en Tenerife antes del Mundial: pádel, entrenamientos en el Top Training y mucho tiempo con sus amigos de siempre
El isleño ya está concentrado con La Roja en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas con un único objetivo: coser la segunda estrella a la camiseta de la selección nacional
Pedri González ya está concentrado con la selección española en Las Rozas.
El de Tegueste fue de los más madrugadores y se incorporó puntual a su cita con La Roja, ilusionado con disputar su segundo Mundial (el anterior fue el de Catar) y con el firme propósito de coser la segunda estrella a la camiseta del combinado nacional.
Después de finalizar de forma exitosa la temporada con el FC Barcelona, el isleño pudo disfrutar de unos días de asueto en compañía de sus amigos de siempre: Fran Llarena, Rubén y Dani. "Son los que mejor me conocen, con los que estoy más cómodo", confesaba en una entrevista reciente.
Evidentemente con un casi absoluto cuidado de la dieta y de la forma física ante el exigente reto que viene, Pedri ha intentado desconectar y disfrutar de la presencia de los suyos. La amistad con sus tres inseparables colegas viene de la más tierna infancia. De hecho, con ellos protagonizaba hace algunos meses una campaña promocional con la firma deportiva que le viste. "Me lo propuso Adidas, se lo planteé a los tres y me dijeron que sí. Al principio bromeaban un poco: respeta, que yo tengo mi caché. Pero lo grabamos, sacamos las fotos y salió bien", recuerda con orgullo. De hecho, la imagen presidió durante largo tiempo la fachada de uno de los teatros más icónicos de la Gran Vía de Madrid.
González López ha querido perderse por el sur de la Isla de Tenerife y, en una villa en la zona de La Caleta (Adeje), ha podido disfrutar de su tierra y sus amigos. Juntos se les ha visto jugando al pádel, o entrenándose en las instalaciones de Tenerife Top Training, adonde se ha desplazado ex profeso el preparador físico del Barça, el prestigioso Julio Tous. Otra de las actividades que le ha unido con los suyos estos días ha sido una cita ineludible, y es que el pasado miércoles los cuatro se sentaron frente a la televisión para seguir el estreno de la pieza documental que pivota sobre la trayectoria imparable del teguestero más universal de todos los tiempos. Un trabajo en el que, por cierto, se implicaron de lleno muchas personas de su propio entorno. El resultado les emocionó a todos.
En el T3 de Adeje
En las entrañas del T3, Pedri ha coincidido con jugadores extranjeros que se entrenan estos días en la Isla, como así reveló en sus redes un futbolista del Nuremberg que le pidió una foto. Según reveló en sus redes, estuvo también una tarde en Los Gigantes acompañado de su pareja, Alejandra Dorta. Lugar idílico para pasar las últimas horas antes de volar a Madrid e integrarse en las rutinas de La Roja.
Han sido apenas cinco días para desconectar y volver a conectar. A Pedri le espera el reto de la segunda estrella y ha querido presentarse en Las Rozas con un atuendo con significado, la misma camiseta que lució España en el último Mundial que se disputó en Estados Unidos, el de 1994, recordado por el codazo que recibió Luis Enrique.
"Una buena persona"
Cuenta Fran Llarena, uno de sus amigos de la infancia, que Pedri ha conseguido "todo lo que se ha propuesto" y ya se ha asentado como una "figura mundial", pero los suyos prefieren que se le vea como "la buena persona que es".
Estos días han podido vivir juntos momentos tan especiales como el del anuncio de la convocatoria de La Roja realizado el lunes por Luis de la Fuente. Su próximo encuentro ya será en el Mundial.
"Me encanta que los míos estén conmigo, poder invitarles y que traigan suerte desde Canarias", subraya Pedri, una historia imposible de entender sin la positiva influencia de su entorno más cercano.
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