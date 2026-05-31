El tinerfeño Kirian Rodríguez lanza a la UD Las Palmas hacia la promoción de ascenso

LaLiga Hypermotion llegó este domingo a la última jornada con dos asuntos por resolver, ni más ni menos que el cuarteto de participantes en la promoción de ascenso y una plaza de descenso –cayó el Mirandés–. El playoff no estaba definido, ni los ocupantes ni el orden. Al final, los cuatro equipos que tenían ventaja y dependía de sí mismos, ganaron sus partidos. El Almería derrotó al Valladolid y se quedó con el tercer lugar, el Málaga venció al Zaragoza a domicilio y se hizo con el cuarto, Las Palmas no falló en Riazor y se aferró al quinto escalón, y el Castellón se impuso al también aspirante Eibar en Castalia y se metió como sexto. Lo tendrán que intentar la próxima temporada el club eibarrés y el Burgos, al que no le valió la victoria sobre el Andorra.

El Burgos, fuera con 72 puntos

El Burgos subió el nivel de exigencia de un sistema de ascenso implantado en la Liga 10/11. Los 72 puntos sumados por el equipo entrenado por Luis Miguel Ramis no fueron suficientes. Nunca se había quedado fuera de la promoción un club con una producción tan alta. El Castellón también llegó a los 72. El desempate se rompió con el golaverage a favor de los de Castalia.

Las Palmas no tuvo que hilar tan fino. Sabía que le iba a bastar con una victoria en el campo del ascendido Deportivo y cumplió. El tinerfeño Kirian Rodríguez marcó el rumbo con un tempranero gol (7’) y Marvin amplió la ventaja en el 18’. Zakaria Eddahchouri le puso algo de emoción al duelo antes de la media hora de juego. Pero la UD fue capaz de resistir ante un rival que tampoco iba a conquistar un campeonato que, en ese momento, se estaba asegurando el Racing con una goleada al Cádiz (4-1).

Las fechas de las semifinales

El equipo grancanario se enfrentará en las semifinales de la promoción al Málaga, el cuarto de la tabla. El duelo de ida se jugará el domingo 7 de junio en el estadio de Gran Canaria. Y el de vuelta, el jueves posterior en La Rosaleda. Los andaluces se plantaron en la fecha definitiva en una cuarta posición que no dejaron escapar. No hubo sorpresa en el campo del colista Zaragoza. Chupe firmó un doblete para dar tranquilidad a la escuadra dirigida por Juan Francisco Funes, un entrenador que accedió al cargo en la decimoquinta jornada, con el Málaga en el puesto número 18.

Si sirven de referencia los resultados entre estos dos conjuntos en Liga, los malagueños serían favoritos, dado que vencieron en los dos duelos, por 0-1 en Gran Canaria y por 2-0 en La Rosaleda y ya con Funes al frente de la plantilla.

En el caso de que la eliminatoria refleje un empate a goles, se solucionará con el pase del Málaga por haber quedado mejor situado en la tabla: cuarto con 73 puntos.

El otro cruce tendrá al Almería (3º) y al Castellón (6º) como oponentes. Se abrirá el sábado en Castalia y se cerrará el miércoles en el UD Almería Stadium. Para llegar a esta situación, los de Joan Francesc Ferrer, Rubi, hicieron lo que debían, vencer al Valladolid (1-0 con un gol de Arribas, de penalti).

El Castellón, con el majorero Alberto Jiménez como capitán, también dio el paso que necesitaba. En su caso, con más dificultad, dado que su rival, el Eibar, estaba obligado a ganar para tener alguna opción de colarse en la promoción. Álex Calatrava anotó el 1-0 en el minuto 43, José Corpas igualó con un gol en el 57’ e Israel Suero desató la euforia en Castalia en el 71’.

Los rivales del Tenerife

El Eibar será uno de los rivales del Tenerife en la próxima temporada, lo mismo que el Burgos. También lo serán los dos que pierdan las semifinales de la promoción y el finalista que se quede a las puertas de subir a Primera. La lista de participante en LaLiga Hypermotion 26/27 ya tenía a los descendidos Mallorca, Girona y Real Oviedo, a los repetidores Sporting, Ceuta, Córdoba, Albacete, Andorra, Granada, Real Sociedad B, Real Valladolid, Cádiz y Leganés, y al ascendido Eldense. El cartel se completará con los dos conjuntos que suban desde Primera RFEFpor la vía larga, la de la promoción.

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Duelo decisivo por no bajar

La última jornada dejó para el final el pulso por la salvación que protagonizaron el Leganés y el Mirandés en Butarque. A los madrileños les valía con no perder. Los burgaleses estaban obligados a ganar. Después de varios avisos por parte de los de Anduva, con un par de goles de Salim El Jebar anulados por fueras de juego milimétricos, uno en la primera parte y otro en la segunda, Álex Millán acercó a los pepineros a la permanencia con un tanto en el minuto 69. A esas alturas de la noche ya estaba en el campo el tinerfeño del Mirandés Aarón Martín, suplente en Butarque. Bajan Mirandés, Huesca, Leonesa y Zaragoza.