España pesca talento canario en la NCAA: un tinerfeño da el salto a la selección U21

Alegría total en la familia Pacheco Padilla, que ve cómo el niño de la casa, ya un hombre, se gana por derecho propio su lugar entre los mejores del país. El realejero Marcos Pacheco (19/06/2005), recién aterrizado en la Isla después de completar en Estados Unidos una sobresaliente temporada, la mejor de las tres que suma en el baloncesto universitario, ha sido convocado por la Federación Española de Baloncesto para la selección nacional U21 en la modalidad 3x3. Primera vez vistiendo los colores nacionales para Pacheco, que figura en la lista de preseleccionados que se concentrarán en Madrid entre el 8 y el 11 de junio para preparar los torneos del verano. Tenerife cuenta ya, de este modo, con otro deportista de postín.

«Estaba en mi casa, preparando el almuerzo, y me llegó una llamada de un número desconocido. Pensaba que era Spam, pero lo cogí y era Pedro Meléndez, el seleccionador absoluto de 3x3, diciéndome que contaba conmigo para la convocatoria U21 de 3x3». Así relata Marcos uno de los momentos más especiales del «mejor día» de su vida «a nivel deportivo», el instante que le da pleno sentido a los tres años lejos de los suyos y también a un primer tramo en Estados Unidos en el que las cosas, por culpa de una lesión, no salieron como esperaba.

Sobre aquel jueves 21 de mayo y esa llamada, el realejero recuerda quedarse «flipando», «atónito» y «sin saber qué decir». «Tardé unos 10 segundos en asimilarlo, en quedarme ahí sentado y decir: No, no me lo creo. Y acto seguido llamé a mi padre y se lo conté. Fue una sensación de incredulidad y orgullo. Luego toda mi familia llegó a casa, almorzamos juntos y lo celebramos», cuenta.

Con inicios en el CB Realejos e inculcado desde pequeño por su padre Vicente, exjugador de baloncesto, Pacheco pronto llamó la atención del CB Canarias, donde probó, convenció y terminó quedándose dos temporadas, con un destacado subcampeonato en la Minicopa Endesa (cayó ante el Real Madrid). De ahí al Juventud Laguna, otros dos años, y posteriormente al Matanza, sus dos últimos cursos en el baloncesto formativo. Durante esa etapa llegó a ser el máximo anotador de la Liga Canaria júnior en fase regular durante ambas temporadas, incluso siendo un habitual en el equipo senior de Liga EBA. Todo ello como puente hacia Estados Unidos.

En la tierra de las oportunidades, el escolta tinerfeño se ha ido haciendo un nombre en el Davis & Elkins College de Virginia Occidental, universidad a la que llegó en 2023 con una beca deportiva para competir en la liga de baloncesto de la División II de la NCAA (National Collegiate Athletic Association). Desde entonces, una adaptación sobresaliente –el tinerfeño habla de un grupo que lo «acogió con los brazos abiertos»– se vio frenada por una fractura del tabique nasal a mitad de su primera temporada, que lo mantuvo apartado de las canchas durante bastante tiempo.

El realejero, a la izquierda, durante su etapa en el CB Canarias. / El Día

Volvió a recuperar protagonismo en su segundo año y ahora, en su tercera campaña recién finalizada, Marcos ha disfrutado del «mejor semestre» desde que aterrizó en Estados Unidos, con más minutos, más confianza y un rol mucho más importante.

Tan halagüeño es su presente deportivo –en el mejor momento de su carrera y a días de estrenarse con el uniforme de la selección– como el académico: Marcos estudia Matemáticas y, a partir de septiembre, afrontará ya el último año de carrera. Confiesa que le fue «muy bien» el último semestre y que incluso recibió «algún premio por el rendimiento académico». A eso se le suma un dominio prácticamente perfecto del inglés.

Un futuro abierto

Así las cosas, se cincela para el tinerfeño un porvenir más que ilusionante, aunque, eso sí, algo incierto. Al escolta de 1,95 metros le «encantaría» jugar en División I –el máximo nivel universitario–, pero no le cierra ninguna puerta a un posible regreso a Europa. «Uno nunca sabe si puede ser en Segunda FEB, Primera FEB o en un país extranjero; mientras sea un buen nivel de baloncesto, estoy muy abierto a casi cualquier opción», verbaliza.

Marcos, «un competidor nato»

En el plano académico, la sensación es la misma: puertas abiertas de par en par. «Tengo la opción de estudiar un máster, de buscar trabajo directamente, de seguir formándome en otros ámbitos», cuenta. Aunque matiza que le gustaría «dedicarle un par de años de profesionalidad pura al baloncesto, porque no es lo mismo dedicarse solo a esto que compaginarlo con una carrera como Matemáticas, que consume un montón de tiempo en el día a día».

A Marcos Pacheco, «un competidor nato» –como se define–, le llega ahora y «por sorpresa» la cita de su vida. Una convocatoria nacional que afronta «como una oportunidad y el resultado de muchos años de trabajo duro».