La XXI Subida Los Loros - Isla de Tenerife calienta motores para su regreso al Campeonato de España de Montaña

La XXI Subida Los Loros – Isla de Tenerife y el Club ProGT Arafo encaran la recta final para adentrarse en el mes de junio, el periodo en el que la competición volverá a hacer historia. Por segunda vez en su trayectoria, la cita tinerfeña formará parte del prestigioso calendario del Campeonato de España de Montaña. Además, los días 19 y 20 de junio, la prueba puntuará de forma simultánea para los certámenes regional, provincial e interinsular, garantizando un cartel de participantes de primer nivel y un gran espectáculo para los aficionados al motor.

A falta de pocas semanas para que los motores rujan en Arafo, la organización ha hecho públicos los acuerdos y colaboraciones estratégicas en materia logística, de sostenibilidad y de acción social que marcarán esta edición de 2026.

XXI Subida Los Loros - Isla de Tenerife / E. D.

Descuentos en traslados y alojamiento para los equipos

El Club ProGT Arafo ya ha habilitado en su página web oficial (www.subidalosloros.com) los detalles de los convenios alcanzados para facilitar el viaje de las escuderías:

Alojamiento: El Hotel Médano renueva su compromiso con el automovilismo canario y volverá a sumarse a la prueba ofreciendo tarifas y ofertas especiales para los equipos participantes.

El renueva su compromiso con el automovilismo canario y volverá a sumarse a la prueba ofreciendo tarifas y ofertas especiales para los equipos participantes. Transporte marítimo: La naviera Fred. Olsen Express reafirma su histórico sello de colaboración con el mundo del motor. La compañía ofrecerá descuentos especiales en los billetes para todos aquellos equipos que deban desplazarse desde la península o desde el resto de las islas del Archipiélago.

Energía sostenible y compromiso social

La XXI Subida Los Loros también destaca este año por sus alianzas empresariales y solidarias:

Impulso eléctrico: La empresa Grupo González Canarias – Repsol se incorpora oficialmente como proveedor energético de la competición. Su presencia servirá, además, para patrocinar y dar impulso al coche ‘zero’, que en esta edición será el Opel Corsa 100% eléctrico de la Federación Canaria de Automovilismo.

La empresa se incorpora oficialmente como proveedor energético de la competición. Su presencia servirá, además, para patrocinar y dar impulso al coche ‘zero’, que en esta edición será el de la Federación Canaria de Automovilismo. Copilotaje solidario: Manteniendo la tradición de vincular cada edición a una causa benéfica, el Club ProGT Arafo caminará este año de la mano de la Fundación Step by Step de L’Hospitalet de Llobregat, una entidad volcada en el tratamiento de lesionados medulares. Gracias a este acuerdo, dos personas de la fundación podrán vivir en primera persona la experiencia de un copilotaje de carreras.

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La web oficial de la Subida Los Loros ya refleja los nombres de los primeros equipos que han formalizado su participación. Los pilotos rezagados que deseen sumarse al campeonato estatal o autonómico tienen de plazo para inscribirse hasta el próximo miércoles 10 de junio a las 14:00 horas.